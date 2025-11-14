Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Routiniertes Trio (von links): Patrick Drofa, Markus Gallmaier und Fabian Schnabel wollen Schalding auch gegen Landsberg zum Sieg führen. – Foto: mb.presse / Butzhammer
Nah dran am Optimum: Großes Lob vorm Schlager
Samstag - 19. Spieltag: Schalding empfängt den Tabellenzweiten TSV Landsberg
Der SV Schalding-Heining hat seinen Aufwärstrend in der Bayernliga Süd fortgesetzt, die Heimpleite gegen Erlbach war nur vom Ergebnis her ein Ausrutscher. Vergangene Woche bewies der SVS Resilienz und siegte in hitziger Atmosphäre und in Unterzahl vor rund 450 Zuschauern mit 1:0 beim SV Kirchanschöring. Jetzt wartet am heimischen Reuthinger Weg die nächste knackige Aufgabe. Der Tabellenzweite TSV Landsberg reist in den Passauer Westen. Anpfiff am morgigen Samstag ist um 14 Uhr.
Das sagt Schaldings Cheftrainer Stefan Köck vor dem Kräftemessen mit dem Tabellenzweiten aus Landsberg: "Was wir in Kirchanschöring in der ersten Halbzeit abgeliefert haben, war nah dran an dem, wie ich mir Fußball vorstelle. In der zweiten Halbzeit haben wir zwar in Unterzahl ein paar taktische Fehler gemacht, aber mit ganz viel Leidenschaft den knappen 1:0-Vorsprung über die Zeit retten können. Mit Landsberg wartet nun die nächste große Herausforderung auf uns. Eine Mannschaft, die von vorne bis hinten enorm viel Qualität auf dem Platz hat. Wir wollen es vor allem auch uns selbst beweisen, dass wir mit so einer Spitzenmannschaft auf Augenhöhe agieren können. Wir wollen wieder unsere Heimstärke ausspielen und drei Punkte holen."
Personalien SV Schalding-Heining: Noel Tanzer hat in Kirchanschöring glatt Rot gesehen und fehlt deshalb gegen Landsberg gesperrt. Dazu fehlen weiterhin die langzeitverletzten Quirin Stiglbauer, Sebastian Sommer, Michael Dietl und Nikolas Löblein.
Der TSV Landsberg hatte im August für einen Paukenschlag gesorgt und sich für Außenstehende komplett überraschend von Coach Alexander Schmidt getrennt. Seitdem betreuen Christoph Rech und Furkan Kircicek die Mannschaft. Aus einer Interimslösung scheint eine Dauerlösung zu werden, die beiden werden zumindest auch nach der Winterpause die Lechstädter anleiten.