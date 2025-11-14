Nah dran am Optimum: Großes Lob vorm Schlager

Das sagt Schaldings Cheftrainer Stefan Köck vor dem Kräftemessen mit dem Tabellenzweiten aus Landsberg: "Was wir in Kirchanschöring in der ersten Halbzeit abgeliefert haben, war nah dran an dem, wie ich mir Fußball vorstelle. In der zweiten Halbzeit haben wir zwar in Unterzahl ein paar taktische Fehler gemacht, aber mit ganz viel Leidenschaft den knappen 1:0-Vorsprung über die Zeit retten können. Mit Landsberg wartet nun die nächste große Herausforderung auf uns. Eine Mannschaft, die von vorne bis hinten enorm viel Qualität auf dem Platz hat. Wir wollen es vor allem auch uns selbst beweisen, dass wir mit so einer Spitzenmannschaft auf Augenhöhe agieren können. Wir wollen wieder unsere Heimstärke ausspielen und drei Punkte holen."

Personalien SV Schalding-Heining: Noel Tanzer hat in Kirchanschöring glatt Rot gesehen und fehlt deshalb gegen Landsberg gesperrt. Dazu fehlen weiterhin die langzeitverletzten Quirin Stiglbauer, Sebastian Sommer, Michael Dietl und Nikolas Löblein.

Der TSV Landsberg hatte im August für einen Paukenschlag gesorgt und sich für Außenstehende komplett überraschend von Coach Alexander Schmidt getrennt. Seitdem betreuen Christoph Rech und Furkan Kircicek die Mannschaft. Aus einer Interimslösung scheint eine Dauerlösung zu werden, die beiden werden zumindest auch nach der Winterpause die Lechstädter anleiten.