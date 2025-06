Nagorny, Philipp und Herget im Interview: „Wir sind gut aufgestellt!“

Mit Benjamin Skalnik habt ihr einen sportlichen Leiter installiert, der parallel weiterhin beim Deutschen Fußball Bund als Koordinator des Stützpunkts Niederrhein arbeitet. Wie sieht sein Tätigkeitsgebiet aus?





Michael Nagorny: Er kümmert sich um die operative Umsetzung der sportlichen Strategie und betreut das Trainerteam und die Mannschaft im Alltag. Er verhandelt zusammen mit mir Transfers, koordiniert das Scouting und fungiert als Bindeglied zwischen Mannschaft und Management. Dabei ist er mein „Zuarbeiter“ und setzt meine Vorgaben um.

Ich hingegen trage die Gesamtverantwortung für den sportlichen Bereich des KFC, also neben der ersten Mannschaft auch für den Nachwuchs und das Scouting. Mir obliegt die strategische Ausrichtung, was auch die Budgetverantwortung für den Sportbereich umfasst. Daher bin ich auch in die wirtschaftlichen Entscheidungen eingebunden. Ich treffe in letzter Instanz die Entscheidungen über die Besetzung von Schlüsselpositionen und in allen weiteren sportlichen Fragen. Beispielhafte Aufgaben sind die Einstellung oder Entlassung eines Trainers, die langfristige Kaderplanung und eine übergeordnete Transferstrategie.

Wie ist deine Einschätzung zur Mannschaft, Matthias?

Matthias Herget: Für den Umstand, dass wir erst spät loslegen konnten, sind wir sehr ordentlich aufgestellt. Michael hat da gute Arbeit geleistet.

Wo wirst du dich einbringen?

Matthias Herget: Durch mein großes Netzwerk kann ich viele Türen öffnen und mit Sicherheit nützliche Kontakte herstellen. Der sportlichen Leitung mit Benjamin, Michael und Julian stehe ich dank meiner langjährigen Erfahrung unterstützend zur Seite. Auch hier helfen meine Beziehungen. Wichtig ist, dass wir alle den Ball flach halten und den KFC peu-a-peu entwickeln. Wir müssen einen Schritt nach dem anderen gehen, keine verrückten Sachen machen und den Verein vernünftig führen. Ich bin sicher, dass uns das gelingen wird.