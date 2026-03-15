Nagolds später Doppelschlag in Unterzahl, Seedorf atmet auf

Der 22. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3 hat am Sonntag noch einmal kräftig an der Tabelle gerissen. VfL Nagold gewann ein direktes Duell in Nehren und schob sich auf 40 Punkte heran. FC 07 Albstadt sendete mit dem 3:0 in Bösingen ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Und SV Seedorf drehte in Croatia Reutlingen einen Zwei-Tore-Rückstand und verschaffte sich mit dem späten Sieg etwas Luft. Oben führt nun TSG Balingen II mit 46 Punkten vor SG Empfingen (44) und SV Zimmern (43), unten bleibt die Lage trotz aller Hoffnungen brutal eng.
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Der VfL Pfullingen sorgte vor 151 Zuschauern für das Ausrufezeichen des Tages und demütigte den SV Zimmern mit 5:0. Die Pfullinger spielten sich gegen den Aufstiegsaspiranten in einen Rausch. Den Anfang machte Nico Rall in der 14. Minute mit dem 1:0. Noch vor der Pause schraubten Kenan Dogan in der 32. Minute zum 2:0 und Philipp Kendel in der 41. Minute zum 3:0 das Ergebnis in die Höhe. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Widerstand der Gäste aus: Erneut Philipp Kendel in der 69. Minute zum 4:0 und schließlich Finn Beck in der 80. Minute zum 5:0 besiegelten das Debakel für Zimmern.
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Im Tabellenkeller verpasste die Spvgg Freudenstadt vor 70 Zuschauern einen Befreiungsschlag gegen den VfL Mühlheim. Lange Zeit blieb die Partie torlos, bis der Gast aus Mühlheim zuschlug. Niklas Oertel erzielte in der 64. Minute das 0:1. In der Schlussphase wurde es hektisch: Luca Zepf erhöhte in der 85. Minute auf 0:2, was wie die Entscheidung wirkte. Der Anschlusstreffer durch Mert Karaaslan in der 87. Minute zum 1:2 kam für die Hausherren zu spät, um die 14. Saisonniederlage noch abzuwenden.
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Der Spitzenreiter TSG Balingen II gab sich beim BSV 07 Schwenningen keine Blöße und verteidigte vor 150 Zuschauern die Tabellenführung. In einer hart umkämpften Partie bewiesen die Gäste die Ruhe eines Meisterschaftsfavoriten. In der 63. Minute erzielte Mirhan Inan den entscheidenden Treffer zum 0:1-Endstand. Mit diesem knappen Erfolg behauptet die TSG den Platz an der Sonne mit nun 46 Punkten.
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Ein wahres Offensiv-Spektakel bekamen die 280 Zuschauer bei der SG Empfingen zu sehen, die den Aufsteiger TuS Ergenzingen mit 8:1 förmlich überrollte. Moritz Zug eröffnete das Torfestival bereits in der 1. Minute mit dem 1:0. Es folgte eine Machtdemonstration: Philipp Kress in der 16. Minute zum 2:0, erneut Moritz Zug mit einem Doppelschlag in der 22. Minute zum 3:0 und in der 44. Minute zum 4:0 sowie Erdem Sonay in der 45. Minute zum 5:0 sorgten schon zur Pause für klare Verhältnisse. Erdem Sonay erhöhte in der 56. Minute auf 6:0, bevor Lucas Haug in der 69. Minute zum 7:0 und Sandro Mihic in der 72. Minute zum 8:0 trafen. Den Ehrentreffer für Ergenzingen markierte Linus Hellstern in der 80. Minute zum 8:1.
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