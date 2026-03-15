Nagolds später Doppelschlag in Unterzahl, Seedorf atmet auf

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der 22. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3 hat am Sonntag noch einmal kräftig an der Tabelle gerissen. VfL Nagold gewann ein direktes Duell in Nehren und schob sich auf 40 Punkte heran. FC 07 Albstadt sendete mit dem 3:0 in Bösingen ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Und SV Seedorf drehte in Croatia Reutlingen einen Zwei-Tore-Rückstand und verschaffte sich mit dem späten Sieg etwas Luft. Oben führt nun TSG Balingen II mit 46 Punkten vor SG Empfingen (44) und SV Zimmern (43), unten bleibt die Lage trotz aller Hoffnungen brutal eng.

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Der VfL Pfullingen sorgte vor 151 Zuschauern für das Ausrufezeichen des Tages und demütigte den SV Zimmern mit 5:0. Die Pfullinger spielten sich gegen den Aufstiegsaspiranten in einen Rausch. Den Anfang machte Nico Rall in der 14. Minute mit dem 1:0. Noch vor der Pause schraubten Kenan Dogan in der 32. Minute zum 2:0 und Philipp Kendel in der 41. Minute zum 3:0 das Ergebnis in die Höhe. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Widerstand der Gäste aus: Erneut Philipp Kendel in der 69. Minute zum 4:0 und schließlich Finn Beck in der 80. Minute zum 5:0 besiegelten das Debakel für Zimmern. ---

Im Tabellenkeller verpasste die Spvgg Freudenstadt vor 70 Zuschauern einen Befreiungsschlag gegen den VfL Mühlheim. Lange Zeit blieb die Partie torlos, bis der Gast aus Mühlheim zuschlug. Niklas Oertel erzielte in der 64. Minute das 0:1. In der Schlussphase wurde es hektisch: Luca Zepf erhöhte in der 85. Minute auf 0:2, was wie die Entscheidung wirkte. Der Anschlusstreffer durch Mert Karaaslan in der 87. Minute zum 1:2 kam für die Hausherren zu spät, um die 14. Saisonniederlage noch abzuwenden. ---

Der Spitzenreiter TSG Balingen II gab sich beim BSV 07 Schwenningen keine Blöße und verteidigte vor 150 Zuschauern die Tabellenführung. In einer hart umkämpften Partie bewiesen die Gäste die Ruhe eines Meisterschaftsfavoriten. In der 63. Minute erzielte Mirhan Inan den entscheidenden Treffer zum 0:1-Endstand. Mit diesem knappen Erfolg behauptet die TSG den Platz an der Sonne mit nun 46 Punkten. ---

Ein wahres Offensiv-Spektakel bekamen die 280 Zuschauer bei der SG Empfingen zu sehen, die den Aufsteiger TuS Ergenzingen mit 8:1 förmlich überrollte. Moritz Zug eröffnete das Torfestival bereits in der 1. Minute mit dem 1:0. Es folgte eine Machtdemonstration: Philipp Kress in der 16. Minute zum 2:0, erneut Moritz Zug mit einem Doppelschlag in der 22. Minute zum 3:0 und in der 44. Minute zum 4:0 sowie Erdem Sonay in der 45. Minute zum 5:0 sorgten schon zur Pause für klare Verhältnisse. Erdem Sonay erhöhte in der 56. Minute auf 6:0, bevor Lucas Haug in der 69. Minute zum 7:0 und Sandro Mihic in der 72. Minute zum 8:0 trafen. Den Ehrentreffer für Ergenzingen markierte Linus Hellstern in der 80. Minute zum 8:1. ---



Es war eines dieser Spiele, die lange offen stehen und dann in wenigen Minuten kippen. Vor 175 Zuschauern und unter der Leitung von Schiedsrichter Robin Stauß erwischte SV Nehren den besseren Start. Yannik Dorka traf früh zum 1:0 (7.). Burak Tastan glich für VfL Nagold in der 33. Minute aus, doch direkt nach der Pause schlug Nehren wieder zu: Philipp Frank verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:1 (47.).

Dann drehte sich die Partie mit Wucht. Panagiotis Karypidis erzielte in der 69. Minute das 2:2, obwohl Nagold kurz darauf durch Gelb-Rot für Frederic Fleischle (71.) in Unterzahl geriet. Doch selbst das stoppte die Gäste nicht. Marc Rück traf in der 84. Minute zum 2:3, Tom Gutekunst legte nur drei Minuten später das 2:4 nach. Nagold steht damit nun bei 40 Punkten und setzt ein starkes Zeichen im oberen Drittel. Nehren bleibt bei 37 Punkten und musste einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen. Es war eines dieser Spiele, die lange offen stehen und dann in wenigen Minuten kippen. Vor 175 Zuschauern und unter der Leitung von Schiedsrichter Robin Stauß erwischte SV Nehren den besseren Start. Yannik Dorka traf früh zum 1:0 (7.). Burak Tastan glich für VfL Nagold in der 33. Minute aus, doch direkt nach der Pause schlug Nehren wieder zu: Philipp Frank verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:1 (47.).Dann drehte sich die Partie mit Wucht. Panagiotis Karypidis erzielte in der 69. Minute das 2:2, obwohl Nagold kurz darauf durch Gelb-Rot für Frederic Fleischle (71.) in Unterzahl geriet. Doch selbst das stoppte die Gäste nicht. Marc Rück traf in der 84. Minute zum 2:3, Tom Gutekunst legte nur drei Minuten später das 2:4 nach. Nagold steht damit nun bei 40 Punkten und setzt ein starkes Zeichen im oberen Drittel. Nehren bleibt bei 37 Punkten und musste einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen. ---



Albstadt hat sich genau dann gemeldet, als es am nötigsten war. Vor 200 Zuschauern und unter Schiedsrichter Nils Temme sorgte Nikola Nikoletic früh für die Führung des FC 07 Albstadt. Sein Treffer zum 0:1 in der 14. Minute brachte die Gäste in eine Position, aus der sie mit großer Disziplin verteidigten.

Lange blieb das Spiel eng, doch in der Schlussphase machte Albstadt alles klar. Wieder war Nikola Nikoletic zur Stelle und erhöhte in der 90. Minute auf 0:2. Direkt danach setzte Ahmet Cetin mit dem 0:3 ebenfalls in der 90. Minute den Schlusspunkt. Für Albstadt ist dieser Auswärtssieg von enormem Wert: Der Klub verbessert sich auf 18 Punkte und sendet im Tabellenkeller ein wichtiges Signal. VfB Bösingen bleibt bei 32 Punkten und verpasste die Chance, sich weiter nach oben zu orientieren. Albstadt hat sich genau dann gemeldet, als es am nötigsten war. Vor 200 Zuschauern und unter Schiedsrichter Nils Temme sorgte Nikola Nikoletic früh für die Führung des FC 07 Albstadt. Sein Treffer zum 0:1 in der 14. Minute brachte die Gäste in eine Position, aus der sie mit großer Disziplin verteidigten.Lange blieb das Spiel eng, doch in der Schlussphase machte Albstadt alles klar. Wieder war Nikola Nikoletic zur Stelle und erhöhte in der 90. Minute auf 0:2. Direkt danach setzte Ahmet Cetin mit dem 0:3 ebenfalls in der 90. Minute den Schlusspunkt. Für Albstadt ist dieser Auswärtssieg von enormem Wert: Der Klub verbessert sich auf 18 Punkte und sendet im Tabellenkeller ein wichtiges Signal. VfB Bösingen bleibt bei 32 Punkten und verpasste die Chance, sich weiter nach oben zu orientieren. ---



Dieses Spiel hatte alles, was einen dramatischen Sonntag ausmacht. Vor 69 Zuschauern und unter Schiedsrichter Patrick Fischer sah zunächst alles nach einem Heimsieg für SV Croatia Reutlingen aus. Vincenzo Giambrone brachte die Gastgeber in der 11. Minute mit 1:0 in Führung, Ivan Krajinovic erhöhte in der 24. Minute auf 2:0.

Doch SV Seedorf gab sich nicht auf. Mario Grimmeißen verkürzte in der 53. Minute auf 2:1 und verwandelte in der 67. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2. Als vieles schon nach einem Remis roch, traf David Krizman in der 87. Minute zum 2:3. Für Seedorf ist das ein Sieg mit enormer Wucht: Nach schwierigen Wochen steht die Mannschaft nun bei 20 Punkten. Croatia Reutlingen bleibt bei 26 Punkten und muss eine Niederlage verarbeiten, die nach einer 2:0-Führung besonders schmerzt. Dieses Spiel hatte alles, was einen dramatischen Sonntag ausmacht. Vor 69 Zuschauern und unter Schiedsrichter Patrick Fischer sah zunächst alles nach einem Heimsieg für SV Croatia Reutlingen aus. Vincenzo Giambrone brachte die Gastgeber in der 11. Minute mit 1:0 in Führung, Ivan Krajinovic erhöhte in der 24. Minute auf 2:0.Doch SV Seedorf gab sich nicht auf. Mario Grimmeißen verkürzte in der 53. Minute auf 2:1 und verwandelte in der 67. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2. Als vieles schon nach einem Remis roch, traf David Krizman in der 87. Minute zum 2:3. Für Seedorf ist das ein Sieg mit enormer Wucht: Nach schwierigen Wochen steht die Mannschaft nun bei 20 Punkten. Croatia Reutlingen bleibt bei 26 Punkten und muss eine Niederlage verarbeiten, die nach einer 2:0-Führung besonders schmerzt. ---

Mi., 15.04.2026, 19:30 Uhr SC 04 Tuttlingen 04Tuttlingen SSC Tübingen SSC Tübingen 19:30 PUSH