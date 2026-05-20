Nagolder Schützenfest gegen den Absteiger: 6:1 unter Flutlicht

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 32. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3 ging es bereits am heutigen Mittwoch rund. Mit einem klaren 6:1-Sieg setzte sich der VfL Nagold auf den vierten Rang.

Zum Start des Spieltags verlor die bereits abgestiegene TuS Ergenzingen mit 1:6. Der VfL Nagold führte zur Pause durch die Treffer von Elias Bürkle (15.), Panagiotis Karypidis (17., 37.) und Nico Gaiser (41.) mit 4:1. Zum zwischenzeitlichen 1:2 verkürzte Gäste-Spieler Nico Gulde (24.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Jonny Rothfuss (56., 67.) mit einem Doppelpack für den 6:1-Endstand.

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BSV 07 Schwenningen reist mit breiter Brust in dieses Heimspiel. Das wilde 5:3 bei SV Croatia Reutlingen war nicht nur ein spektakulärer Sieg, sondern auch ein wichtiger Schritt auf 45 Punkte. Gegen das bereits abgestiegene Schlusslicht Spvgg Freudenstadt bietet sich nun die Chance, den Abstand nach unten weiter zu vergrößern und ein unruhiges Saisonende deutlich entspannter anzugehen. Freudenstadt verlor zuletzt 0:1 gegen SV Nehren und blieb damit bei 16 Punkten. Der Abstieg ist entschieden, doch der Aufsteiger will sich nicht kampflos verabschieden. Für Schwenningen liegt darin die eigentliche Gefahr: Wer diese Partie nur halb ernst nimmt, könnte sich unnötig in Schwierigkeiten bringen. Die Gastgeber haben allerdings gerade gezeigt, wie viel Wucht in ihnen steckt. ---

Sa., 23.05.2026, 15:30 Uhr VfB Bösingen Bösingen SV Croatia Reutlingen Croatia Reut 15:30 PUSH

Für VfB Bösingen ist dieses Heimspiel ein Gradmesser. Nach dem klaren 1:4 bei SG Empfingen will die Mannschaft zeigen, dass sie den Anschluss an die oberen Plätze nicht verliert. Mit 51 Punkten steht Bösingen weiter in einer guten Position, doch ein weiterer Rückschlag würde die Saison spürbar abkühlen. Gegen Croatia Reutlingen ist also Reaktion gefragt. Die Gäste kommen mit offenen Wunden. Das 3:5 gegen BSV 07 Schwenningen war ein bitteres Drama, weil Croatia bis in die Schlussphase hinein auf Kurs lag und dann alles verlor. Mit 36 Punkten ist der Vorsprung nach unten noch kein Ruhekissen. Gerade deshalb steckt in dieser Partie erhebliche Spannung: Bösingen will nach oben schauen, Croatia muss nach unten wach bleiben. ---

TSV Harthausen/Scher erlebt schwere Wochen. Auf das 1:5 in Pfullingen folgte der Blick auf die Tabelle, der bei 27 Punkten und Rang 14 keine Ruhe zulässt. Nun kommt ausgerechnet SG Empfingen, das zuletzt mit dem 4:1 gegen Bösingen seine Ambitionen auf Rang zwei kraftvoll untermauerte. Für die Gastgeber ist das eine maximal unangenehme Konstellation. Empfingen steht bei 63 Punkten und muss weiter marschieren, wenn der Relegationsplatz nicht in Gefahr geraten soll. Die Mannschaft wirkt in dieser Phase fokussiert und stabil, gerade offensiv. Dennoch liegt in solchen Spielen stets Sprengkraft: Harthausen/Scher kämpft um jeden Zentimeter Boden im Abstiegskampf und wird sich gegen einen Favoriten kaum kampflos ergeben. ---

Der 2:1-Sieg in Zimmern hat FC 07 Albstadt noch einmal einen kleinen Spalt offen gehalten. Mit 23 Punkten sind die Chancen auf den Klassenverbleib zwar nur noch minimal, aber sie existieren noch. Genau deshalb ist dieses Heimspiel gegen VfL Pfullingen von besonderer Bedeutung. Albstadt hat zuletzt gezeigt, dass es im richtigen Moment noch einmal zubeißen kann. Pfullingen dagegen ließ beim 5:1 gegen Harthausen/Scher eindrucksvoll erkennen, welche Qualität in dieser Mannschaft steckt. Mit 50 Punkten steht der Absteiger im oberen Drittel und reist als klarer Favorit an. Doch Albstadt wird dieses Spiel mit aller Verzweiflung und aller Hoffnung annehmen. Für die Gastgeber ist es fast schon eine letzte große Bewährungsprobe. ---

So., 24.05.2026, 15:00 Uhr SV Nehren SV Nehren SC 04 Tuttlingen 04Tuttlingen 15:00 PUSH

SV Nehren hat sich mit dem 1:0 in Freudenstadt stabilisiert und steht nun bei 52 Punkten. Damit bleibt die Mannschaft in Schlagdistanz zu den vorderen Rängen und kann den Druck auf Bösingen und Pfullingen hochhalten. Gegen SC 04 Tuttlingen wartet allerdings ein Gegner, der trotz zuletzt deutlicher Niederlage gegen Balingen II gefährlich genug ist, um jeden Nachlässigkeitsfehler zu bestrafen. Tuttlingen verlor gegen den Spitzenreiter 0:4, liegt mit 43 Punkten aber weiterhin auf Rang neun und damit keineswegs sorgenfrei. Die Gäste wissen, dass selbst diese Position noch nicht völlige Entspannung bedeutet. Genau deshalb ist dieses Spiel für beide Seiten wichtig: Nehren will oben dranbleiben, Tuttlingen unten Abstand schaffen. Viel Raum für Leichtsinn gibt es nicht. ---

So., 24.05.2026, 15:00 Uhr SSC Tübingen SSC Tübingen SV Seedorf SV Seedorf 15:00 PUSH

SSC Tübingen hat mit dem 5:1 in Mühlheim ein gewaltiges Lebenszeichen gesendet. Nach Wochen voller Sorgen stehen die Gastgeber nun bei 31 Punkten und haben sich im Abstiegskampf wieder hörbar zurückgemeldet. Gegen SV Seedorf wartet nun ein direktes Duell, das in dieser Tabellenregion kaum größere Bedeutung haben könnte. Ein Heimsieg würde Tübingen weiter herausziehen. Seedorf rettete beim 1:1 gegen Nagold immerhin noch einen späten Punkt und steht ebenfalls bei 31 Zählern. Mehr Kellerkampf auf Augenhöhe geht kaum. Beide Teams wissen, was auf dem Spiel steht, beide kommen mit einem kleinen Moment der Erleichterung aus dem letzten Spieltag. Gerade solche Partien entwickeln oft eine eigene Härte, weil jede Aktion nach Tabelle riecht. ---

So., 24.05.2026, 17:00 Uhr TSG Balingen Balingen II SV Zimmern SV Zimmern 17:00 PUSH

Das ist das große Spiel dieses Wochenendes. TSG Balingen II steht bei 71 Punkten und braucht nur noch einen Sieg, um den Aufstieg perfekt zu machen. Nach den überzeugenden Erfolgen in Ergenzingen und Tuttlingen wirkt der Spitzenreiter entschlossen, stabil und bereit für den letzten Schritt. Vor eigenem Publikum ist die Bühne also bereitet. Doch SV Zimmern reist nicht als Statist an. Trotz der überraschenden 1:2-Niederlage gegen Albstadt steht die Mannschaft weiter auf Rang drei und kämpft mit 57 Punkten um den Relegationsplatz. Gerade deshalb bekommt dieses Duell zusätzliche Schärfe: Balingen kann alles vollenden, Zimmern darf sich keinen weiteren Rückschlag leisten. Mehr Spannung geht in einem Spitzenspiel kaum.