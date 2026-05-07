Nagold II düpiert Altburg, VfR Sulz nur remis, Ahldorf siegt 7:3 Bezirksliga Nordschwarzwald: Die Partien des 25. Spieltags in der Übersicht. von LS · Heute, 21:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der heutige 25. Spieltag der Bezirksliga Nordschwarzwald bot den Zuschauern pure Dramatik und eine Flut an Toren. In einer Phase der Saison, in der jeder Punkt über Aufstiegshoffnung oder Abstiegssorgen entscheidet, erlebten die Fans emotionale Höhenflüge und bittere Rückschläge auf den Plätzen der Region.

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Ein packender Schlagabtausch entwickelte sich zwischen der SGM Felldorf/Bierlingen und dem SV Eutingen. Die Gäste erwischten den besseren Start und führten durch Kai Sieb (12.) und Henry Sattler (18.) früh mit 0:2. Die SGM kämpfte sich jedoch zurück: Ruben Faiss verkürzte in der 33. Minute auf 1:2, ehe Leon Kaiser kurz nach dem Seitenwechsel in der 49. Minute den umjubelten Ausgleich zum 2:2 erzielte. Das letzte Wort hatte jedoch der Tabellenfünfte aus Eutingen: Robin Hebold traf in der 88. Minute zum 2:3-Siegtreffer. ---

In einer denkwürdigen Partie musste der gastgebende 1. FC Altburg eine schmerzhafte Heimniederlage hinnehmen. Zunächst sah alles nach einem Erfolg für den Tabellendritten aus, als Jan Brecht in der 14. Minute zur Führung traf und Silas Roller in der 22. Minute auf 2:0 erhöhte. Doch die Reserve des VfL Nagold II bewies Moral: Niklas Watzl leitete in der 29. Minute mit dem 2:1 die Wende ein. Im zweiten Durchgang drehte Stefan Wurm das Spiel mit einem Doppelschlag in der 67. Minute zum Ausgleich und in der 74. Minute per Foulelfmeter zur 2:3-Führung. In der Schlussphase besiegelte Ibrahim Büyükköse mit seinen Treffern in der 83. und 86. Minute den deutlichen 2:5-Endstand. ---

Die SG Oberreichenbach/Würzbach und die SG Dornstetten trennten sich unentschieden. Lukas Moor brachte die Heimelf in der 21. Minute in Front, was David Odenbach in der 34. Minute egalisierte. Im zweiten Durchgang drehte Christoph Wachter in der 54. Minute das Spiel zunächst zugunsten der Gäste aus Dornstetten. In einer emotionalen Schlussphase rettete Rico Kugele der Spielgemeinschaft aus Oberreichenbach und Würzbach in der 84. Minute mit dem Tor zum 2:2 noch einen wichtigen Zähler. ---

Ein wahres Schützenfest erlebten die Fans in Möttlingen, wo der Aufsteiger TSV Möttlingen gegen die SG Ahldorf/Mühlen unterging. Dabei begann es für das Schlusslicht gut, als Paul Oesterle in der 11. Minute das 1:0 erzielte. Doch dann übernahm die SG das Kommando: Raphael Hopf (15.) und Mattheo Schlecht (18.) drehten das Spiel, ehe Thomas Kattner in der 29. Minute noch einmal zum 2:2 ausgleichen konnte. Danach brachen alle Dämme: Raphael Kurtz (35.) und zwei weitere Treffer von Raphael Hopf (38., 45.+2) sorgten für eine 2:5-Pausenführung. Nach dem Wechsel keimte durch Abdurrahman Alkan (56.) kurz Hoffnung beim TSV auf, doch erneut Raphael Kurtz erstickte diese mit seinen Toren in der 57. und 84. Minute zum 3:7-Endstand. ---

Keinen Sieger gab es im Duell zwischen dem SV Althengstett und dem Tabellenvorletzten TSF Dornhan. Die Gäste aus Dornhan gingen kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Maximilian Wagner (44.) in Führung. Die Freude währte jedoch nur kurz, da Niklas Woller bereits in der 50. Minute für den Althengstetter Ausgleich zum 1:1 sorgte. ---

Ein torreiches Unentschieden sahen die Zuschauer beim Aufeinandertreffen des SV Gültlingen und des SV Baiersbronn. Rico Finkbeiner brachte die Gäste in der 8. Minute in Führung, doch Philipp Schweitzer (10.) und Sammy Rothfuss (28.) drehten die Partie zugunsten der Gültlinger. Nach der Pause glich Sebastian Braun in der 59. Minute zum 2:2 aus. Die erneute Führung der Hausherren durch Nick Keuler in der 63. Minute konterte abermals Sebastian Braun, der in der 77. Minute den 3:3-Endstand herstellte. ---

Im Verfolgerduell setzte der SV Wittendorf ein deutliches Ausrufezeichen gegen den Tabellenzweiten. In einer engen Partie, die lange Zeit ohne Tore blieb, avancierte Dominik Schillinger in der 82. Minute zum Matchwinner, als er den Treffer zum 1:0-Endstand erzielte. ---