Nagold dreht Blitz-Rückstand, Schwenningen gewinnt Neun-Tore-Drama

Es war eine Anfangsphase wie aus einem Fiebertraum, die die 200 Zuschauer in Nagold miterlebten. Der SC 04 Tuttlingen schockte die Gastgeber mit einem Doppelschlag innerhalb von Sekunden: Nico Wieneke erzielte in der 6. Minute das 0:1, und noch bevor der Jubel verflogen war, erhöhte Aaron Barquero Schwarz in der 7. Minute auf 0:2. Doch der VfL Nagold bewies eine fast schon heroische Moral. Nur eine Minute später, in der 8. Minute, verkürzte Ruben Cinar auf 1:2, um in der 18. Minute mit dem 2:2 den Ausgleich herzustellen. Nach dem Seitenwechsel drehte Nagold die Partie endgültig. Nico Graf markierte in der 52. Minute die erste Führung zum 3:2. Die Gegenwehr der Gäste erlahmte, als Panagiotis Karypidis in der 58. Minute auf 4:2 stellte. Den Schlusspunkt unter diese denkwürdige Aufholjagd setzte Niklas Watzl in der 88. Minute mit dem Treffer zum 5:2-Endstand. ---

Vor 100 Zuschauern lieferten sich der VfL Mühlheim und der SV Croatia Reutlingen einen harten Kampf, der erst in der zweiten Hälfte gedreht wurde. Reutlingen ging kurz vor der Halbzeitpause in der 44. Minute durch Sotirios Vassiliou mit 0:1 in Führung. Die Mühlheimer kamen jedoch mit neuer Energie aus der Kabine und erkämpften sich den Erfolg. Nino Rebholz erzielte in der 60. Minute den Ausgleich zum 1:1. Die Belohnung für den großen Aufwand folgte in der 69. Minute, als Fabrice Winter zum 2:1-Siegtreffer traf. ---

Dramatik pur herrschte vor 350 Zuschauern beim Duell zwischen dem TSV Harthausen/Scher und dem VfB Bösingen. Die Hausherren starteten furios und gingen durch Matthias Endriss bereits in der 6. Minute mit 1:0 in Führung. Als Finn Locher in der 26. Minute auf 2:0 erhöhte, schien der Heimsieg greifbar nahe. Doch Bösingen gab nicht auf: Razvan-Adrian Dobricean verkürzte in der 43. Minute per Foulelfmeter auf 2:1. Harthausen antwortete spät in der zweiten Halbzeit durch Tim Abt, der in der 71. Minute das 3:1 erzielte. Wer dachte, das Spiel sei entschieden, sah sich getäuscht. In einer nervenaufreibenden Schlussphase verkürzte Torsten Müller in der 76. Minute auf 3:2, bevor Marius Müller in der zweiten Minute der Nachspielzeit (90.+2) den Ausgleich zum 3:3-Endstand besorgte und die Hoffnungen von Harthausen auf drei Punkte jäh zerstörte. ---

Ein wahres Schützenfest ohne jede Defensivkontrolle erlebten die 150 Zuschauer in Albstadt. Der FC 07 Albstadt erwischte durch Stefan Fischer in der 2. Minute einen Traumstart zum 1:0 und legte in der 11. Minute durch Samed Güngör zum 2:0 nach. Doch der BSV 07 Schwenningen schlug unbeeindruckt zurück: Marc Agyemang traf in der 22. Minute zum 2:1, und David Seiferling glich in der 37. Minute zum 2:2 aus. Kurz vor der Pause brachte Samed Güngör Albstadt in der 39. Minute mit seinem zweiten Tor erneut mit 3:2 in Führung. Nach der Pause brachen bei den Gastgebern jedoch alle Dämme. George Forbia Esendige glich in der 61. Minute zum 3:3 aus, bevor ein Doppelschlag von Fabio Chiurazzi in der 65. Minute (3:4) und 79. Minute (3:5) die Entscheidung herbeiführte. In der Nachspielzeit (90.+4) erhöhte Giuseppe Mastrantonio gar auf 3:6. ---

Ein Kellerduell, das nach einem kleinen Wendepunkt riecht. SSC Tübingen (Aufsteiger) ist 12. mit 19 Punkten (18 Spiele, 34:47 Tore) und kam zum Auftakt in Croatia böse unter die Räder: 1:5. Spvgg Freudenstadt (Aufsteiger) ist 16. mit 13 Punkten (19 Spiele, 22:58 Tore) – aber mit einem seltenen Lebenszeichen: 4:3 gegen Nagold. Das Hinspiel war deutlich: Freudenstadt – SSC Tübingen 1:4 (31.08.25). Freudenstadt trägt also eine offene Rechnung, Tübingen den Anspruch, wieder in die Spur zu kommen. Für beide gilt: In einer Liga mit vier direkten Absteigern ist jedes direkte Duell ein Spiel, das doppelt zählt. ---

SV Seedorf steht bei 17 Punkten (18 Spiele, 21:33 Tore) und verlor zum Auftakt 0:2 in Pfullingen. SG Empfingen ist Dritter mit 38 Punkten (19 Spiele, 50:26 Tore) – ließ aber beim 3:3 gegen Mühlheim Punkte liegen. Das Hinspiel war ein Empfinger Statement: Empfingen – Seedorf 4:0 (29.08.25). Seedorf braucht dringend Zählbares, Empfingen braucht einen Sieg, um im Rennen um Platz eins nicht den Anschluss an Zimmern und Balingen II zu verlieren. ---



Hier treffen zwei Teams aufeinander, die zum Auftakt sehr unterschiedliche Signale gesendet haben. TuS Ergenzingen (Aufsteiger) ist 14. mit 16 Punkten (18 Spiele, 32:39 Tore) und holte beim Spitzenreiter Zimmern ein 0:0 – ein Resultat, das Selbstvertrauen geben kann. VfL Pfullingen (Absteiger) ist Siebter mit 28 Punkten (19 Spiele, 37:29 Tore) und gewann zum Auftakt 2:0 gegen Seedorf. Das Hinspiel war ein Ergenzinger Ausrufezeichen: Pfullingen – Ergenzingen 3:4 (30.08.25). Pfullingen hat also etwas gutzumachen, Ergenzingen den Beweis, dass es auch gegen stärkere Teams bestehen kann. ---

Das Topspiel aus dem oberen Feld – und eine Paarung mit Hinrunden-Sprengstoff. TSG Balingen II (Absteiger) ist Zweiter mit 40 Punkten (18 Spiele, 55:20 Tore). SV Nehren steht als Vierter bei 37 Punkten (17 Spiele, 36:18 Tore) und kam mit einem 1:0 gegen Albstadt aus der Pause. Das Hinspiel gewann Nehren überraschend klar: Nehren – Balingen II 3:1 (31.08.25). Damit ist die Geschichte vorgezeichnet: Balingen II will den Spieß umdrehen und im Kampf um die Spitze liefern. Nehren will beweisen, dass der Hinrundensieg kein Zufall war – und dass man im Aufstiegsrennen mehr ist als nur ein Mitläufer.