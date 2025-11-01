Nagold bleibt in Spitzengruppe, Bösingen schlägt den Ersten Empfingen

Die heutige Fortsetzung des 14. Spieltags in der Landesliga, Staffel 3, bot hochklassige und intensive Begegnungen. Während Nagold seine starke Form bestätigte, stoppte Bösingen den Lauf des Spitzenreiters aus Empfingen. Auch im Tabellenkeller ging es eng zu.

Durch einen 2:0-Sieg bleibt der SV Zimmern oben dran. Nach elf Minuten sorfte Tim Heinzelmann für die Führung des Favoriten. Erst in der Nachspielzeit fiel durch Jason Davitian die Entscheidung. ---

Der VfL Nagold bleibt in der Spitzengruppe und siegte mit 2:1 gegen den SV Seedorf. Jan-Christian Beifuß brachte die Gastgeber in der 27. Minute in Führung, Johannes Fleischle erhöhte noch vor der Pause in der 43. Minute auf 2:0. Seedorf kämpfte bis zum Schluss und wurde in der Nachspielzeit durch Marvin Roth (90.+1) mit dem Anschlusstreffer belohnt, doch der Ausgleich blieb aus. ---

Im Kellerduell musste sich der TSV Harthausen/Scher knapp mit 1:2 gegen den VfL Pfullingen geschlagen geben. Alex-Eusebiu Ripas traf bereits in der 4. Minute zur frühen Führung der Gäste. Nach einem weitgehend ausgeglichenen Spielverlauf erhöhte Fabiano Martins Freitas in der 77. Minute auf 2:0. Nur zwei Minuten später brachte Sebastian Dahlke (79.) die Hausherren mit dem Anschlusstreffer noch einmal heran. Trotz starker Schlussphase blieb es jedoch beim knappen Auswärtssieg des VfL, der sich damit im gesicherten Mittelfeld festsetzt. ---

Der VfB Bösingen setzte ein deutliches Ausrufezeichen und fügte Tabellenführer SG Empfingen beim 3:1 die erste Niederlage zu. Andy Zimmermann brachte die Gastgeber in der 35. Minute in Führung und legte nur vier Minuten später (39.) nach. Nach dem Seitenwechsel sorgte erneut Zimmermann (58.) mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung. Pascal Schoch erzielte in der 84. Minute den späten Anschlusstreffer für Empfingen, der am Ende jedoch nur Ergebniskosmetik blieb. Mit diesem Erfolg rückt Bösingen wieder näher an die Spitzengruppe heran. ---

In einem umkämpften Spiel trennten sich der BSV Schwenningen und der SV Croatia Reutlingen 1:1. Dario Holenstein brachte die Gastgeber in der 32. Minute in Führung, ehe Sotirios Vassiliou in der 51. Minute für die Gäste ausglich. Beide Mannschaften spielten auf Augenhöhe, doch in der Schlussphase fehlte die Präzision, um den Sieg einzufahren. ---



Der Vierte (25 Punkte, 27:16) empfängt das Schlusslicht, das bei drei Zählern und 10:39 Toren unter Zugzwang steht. Der Favorit setzt auf Struktur, der Außenseiter auf Umschaltmomente.

Der Zwölfte (12 Punkte, 22:31) duelliert sich mit dem Fünfzehnten (11 Punkte, 21:32). Beide suchen defensive Ordnung, Kleinigkeiten an der Strafraumkante können das Bild kippen.

Der Absteiger auf Rang zwei (29 Punkte, 38:11) trifft auf den Aufsteiger auf Platz elf (12 Punkte, 27:31). Überlegenheit in Torgefahr und Stabilität spricht für den Favoriten, der Gegner setzt auf Konterdisziplin.