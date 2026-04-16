Nagold bittet Primus TSG Balingen II, Abstiegskampf in Tübingen

Vor dem 27. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3, verdichtet sich die Saison spürbar. Vorne liefern sich TSG Balingen II, SG Empfingen und SV Zimmern ein enges Rennen, dahinter lauern mehrere Verfolger auf Ausrutscher. Im Tabellenkeller kämpfen FC 07 Albstadt, TuS Ergenzingen und Spvgg Freudenstadt mit wachsender Dringlichkeit um jeden Punkt. Nach dem jüngsten Spieltag und dem Nachholspiel unter der Woche liegt über dieser Runde eine besondere Schärfe.
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Das Hinspiel endete 1:1, also spricht vieles für eine enge Begegnung. Pfullingen wird auf den Schwung aus dem Auswärtssieg setzen, Tuttlingen wiederum hat unter der Woche mit dem Heimsieg gegen Tübingen gezeigt, dass die Mannschaft reagieren kann. Es ist ein Duell zweier Teams, die sich nach oben orientieren wollen, ohne sich noch einmal in Unruhe ziehen zu lassen. Genau das macht dieses Spiel so reizvoll.
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Das Hinspiel gewann Nehren mit 2:0. Für Zimmern ist dieses Heimspiel deshalb Chance und Prüfung zugleich. Die Gastgeber können den Druck auf die Spitze hochhalten, Nehren könnte sich mit einem Auswärtssieg noch tiefer ins Rennen um die Spitzenplätze schieben. Viel mehr braucht es nicht, um die Bedeutung dieser Partie zu beschreiben. Es ist ein Spiel mit echtem Gewicht, mit Spannung und mit einer Tabellenlage, die keine Gleichgültigkeit zulässt.
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Im Hinspiel trennte man sich 2:2, was Freudenstadt Mut machen dürfte. Dennoch spricht die Tabelle deutlich für Empfingen, das weiter Druck auf Balingen II ausüben will. Für den Aufsteiger aus Freudenstadt ist die Lage längst ernst, jeder Punkt wäre kostbar. Genau deshalb darf die Heimmannschaft den Gegner nicht unterschätzen. Zwischen Aufstiegssehnsucht und Abstiegsnot liegt oft die größte Energie – und die kann ein Spiel schnell unberechenbar machen.
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Das Hinspiel endete 1:1, also hat Nagold bereits bewiesen, dass Balingen II nicht unberührbar ist. Für den Spitzenreiter ist es trotzdem ein Spiel mit klarer Botschaft: bestehen, stabil bleiben, vorne marschieren. Nagold wiederum kann mit einem Heimsieg den Abstand zur Spitze verkürzen und sich noch fester in der oberen Zone verankern. Das ist kein gewöhnliches Ligaspiel, sondern ein Prüfstein für beide Seiten.
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Das Hinspiel gewann Bösingen knapp mit 2:1. Für Seedorf geht es nun darum, aus dem offenen Schlagabtausch der Vorwoche Stabilität zu ziehen. Bösingen dagegen will den Anschluss an die Spitzengruppe halten und nach dem überzeugenden Heimsieg nachlegen. Diese Partie verspricht Intensität, weil beide Mannschaften gerade aus torreichen Begegnungen kommen. Es könnte also wieder eine Begegnung werden, in der die Kontrolle jederzeit kippt.
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Das Hinspiel gewann Albstadt mit 3:1. Nun aber ist die Lage noch schärfer, weil beide Teams direkt im unteren Bereich stehen. Für Tübingen ist das Heimspiel fast schon eine Pflichtaufgabe im Kampf um Luft nach unten. Albstadt kann mit einem Auswärtssieg einen direkten Konkurrenten unter Druck setzen und selbst neue Hoffnung schöpfen. Es ist ein Spiel mit blankliegenden Nerven – und genau deshalb mit besonderer Brisanz.
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Das Hinspiel gewann Mühlheim deutlich mit 4:0. Die Gastgeber werden darauf bauen, nach der schmerzhaften Niederlage eine klare Antwort zu geben. Harthausen/Scher wiederum reist mit dem Gefühl an, wieder Leben im Abstiegskampf entfacht zu haben. Genau darin liegt der Reiz dieses Duells: Auf der einen Seite die Suche nach Wiedergutmachung, auf der anderen das Bedürfnis, den Aufwärtshauch zu bestätigen. Das verspricht eine Partie mit viel Spannung.
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Das Hinspiel gewann Schwenningen mit 4:1. Für Ergenzingen ist dieses Heimspiel dennoch eine Möglichkeit, sich gegen die wachsende Last im Tabellenkeller zu stemmen. Schwenningen kann mit einem Auswärtssieg das Mittelfeld weiter festigen und vielleicht sogar den Blick etwas nach oben richten. Die Gastgeber brauchen Widerstandskraft, die Gäste Ruhe und Reife. Gerade diese Mischung könnte der Partie am Ende eine besonders intensive Note verleihen.
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