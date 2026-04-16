Nagold bittet Primus TSG Balingen II, Abstiegskampf in Tübingen

– Foto: Dieter Frank

Vor dem 27. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3, verdichtet sich die Saison spürbar. Vorne liefern sich TSG Balingen II, SG Empfingen und SV Zimmern ein enges Rennen, dahinter lauern mehrere Verfolger auf Ausrutscher. Im Tabellenkeller kämpfen FC 07 Albstadt, TuS Ergenzingen und Spvgg Freudenstadt mit wachsender Dringlichkeit um jeden Punkt. Nach dem jüngsten Spieltag und dem Nachholspiel unter der Woche liegt über dieser Runde eine besondere Schärfe.

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VfL Pfullingen geht als Tabellensiebter mit 40 Punkten in diese Partie und hat sich zuletzt mit dem 3:2 bei der Spvgg Freudenstadt ein wichtiges Erfolgserlebnis geholt. SC 04 Tuttlingen steht nach dem 0:2 gegen SV Zimmern und dem 3:1 im Nachholspiel gegen SSC Tübingen bei 37 Punkten auf Rang acht. Das Feld zwischen beiden Teams ist eng, ein Sieg könnte die Statik im oberen Mittelfeld deutlich verschieben.

Das Hinspiel endete 1:1, also spricht vieles für eine enge Begegnung. Pfullingen wird auf den Schwung aus dem Auswärtssieg setzen, Tuttlingen wiederum hat unter der Woche mit dem Heimsieg gegen Tübingen gezeigt, dass die Mannschaft reagieren kann. Es ist ein Duell zweier Teams, die sich nach oben orientieren wollen, ohne sich noch einmal in Unruhe ziehen zu lassen. Genau das macht dieses Spiel so reizvoll. ---

Sa., 18.04.2026, 15:30 Uhr SV Zimmern SV Zimmern SV Nehren SV Nehren 15:30 PUSH



Hier trifft ein echtes Topspiel auf große Konsequenz. SV Zimmern ist mit 50 Punkten Dritter und gewann zuletzt 2:0 in Tuttlingen. SV Nehren folgt mit 43 Punkten auf Rang sechs und setzte mit dem 3:1 gegen TuS Ergenzingen ebenfalls ein Zeichen. Beide Mannschaften sind in Schlagdistanz zu den oberen Plätzen, beide haben zuletzt geliefert, beide wissen, wie viel in dieser Phase der Saison an einem einzigen Nachmittag kippen kann. Hier trifft ein echtes Topspiel auf große Konsequenz. SV Zimmern ist mit 50 Punkten Dritter und gewann zuletzt 2:0 in Tuttlingen. SV Nehren folgt mit 43 Punkten auf Rang sechs und setzte mit dem 3:1 gegen TuS Ergenzingen ebenfalls ein Zeichen. Beide Mannschaften sind in Schlagdistanz zu den oberen Plätzen, beide haben zuletzt geliefert, beide wissen, wie viel in dieser Phase der Saison an einem einzigen Nachmittag kippen kann. Das Hinspiel gewann Nehren mit 2:0. Für Zimmern ist dieses Heimspiel deshalb Chance und Prüfung zugleich. Die Gastgeber können den Druck auf die Spitze hochhalten, Nehren könnte sich mit einem Auswärtssieg noch tiefer ins Rennen um die Spitzenplätze schieben. Viel mehr braucht es nicht, um die Bedeutung dieser Partie zu beschreiben. Es ist ein Spiel mit echtem Gewicht, mit Spannung und mit einer Tabellenlage, die keine Gleichgültigkeit zulässt. ---



SG Empfingen geht als Tabellenzweiter mit 51 Punkten in dieses Heimspiel und präsentierte sich zuletzt in starker Verfassung: Das 4:0 bei SV Croatia Reutlingen war ein klares Ausrufezeichen. Spvgg Freudenstadt verlor dagegen 2:3 gegen VfL Pfullingen und bleibt mit 16 Punkten Vorletzter. Die Rollen sind damit klar verteilt, aber gerade solche Spiele tragen eine besondere psychologische Last in sich. SG Empfingen geht als Tabellenzweiter mit 51 Punkten in dieses Heimspiel und präsentierte sich zuletzt in starker Verfassung: Das 4:0 bei SV Croatia Reutlingen war ein klares Ausrufezeichen. Spvgg Freudenstadt verlor dagegen 2:3 gegen VfL Pfullingen und bleibt mit 16 Punkten Vorletzter. Die Rollen sind damit klar verteilt, aber gerade solche Spiele tragen eine besondere psychologische Last in sich. Im Hinspiel trennte man sich 2:2, was Freudenstadt Mut machen dürfte. Dennoch spricht die Tabelle deutlich für Empfingen, das weiter Druck auf Balingen II ausüben will. Für den Aufsteiger aus Freudenstadt ist die Lage längst ernst, jeder Punkt wäre kostbar. Genau deshalb darf die Heimmannschaft den Gegner nicht unterschätzen. Zwischen Aufstiegssehnsucht und Abstiegsnot liegt oft die größte Energie – und die kann ein Spiel schnell unberechenbar machen. ---

Sa., 18.04.2026, 15:30 Uhr VfL Nagold VfL Nagold TSG Balingen Balingen II 15:30 PUSH



VfL Nagold steht mit 44 Punkten auf Rang vier und kam zuletzt bei FC 07 Albstadt nicht über ein 1:1 hinaus. TSG Balingen II reist als Tabellenführer mit 55 Punkten an und weiß, dass jeder Spieltag auf dem Weg nach oben nun schwerer wiegt. Zwischen beiden Mannschaften liegen elf Punkte, doch gerade für die Gastgeber ist dieses Duell die Gelegenheit, noch einmal ein starkes Signal an die Konkurrenz zu senden. VfL Nagold steht mit 44 Punkten auf Rang vier und kam zuletzt bei FC 07 Albstadt nicht über ein 1:1 hinaus. TSG Balingen II reist als Tabellenführer mit 55 Punkten an und weiß, dass jeder Spieltag auf dem Weg nach oben nun schwerer wiegt. Zwischen beiden Mannschaften liegen elf Punkte, doch gerade für die Gastgeber ist dieses Duell die Gelegenheit, noch einmal ein starkes Signal an die Konkurrenz zu senden. Das Hinspiel endete 1:1, also hat Nagold bereits bewiesen, dass Balingen II nicht unberührbar ist. Für den Spitzenreiter ist es trotzdem ein Spiel mit klarer Botschaft: bestehen, stabil bleiben, vorne marschieren. Nagold wiederum kann mit einem Heimsieg den Abstand zur Spitze verkürzen und sich noch fester in der oberen Zone verankern. Das ist kein gewöhnliches Ligaspiel, sondern ein Prüfstein für beide Seiten. ---

Sa., 18.04.2026, 15:30 Uhr SV Seedorf SV Seedorf VfB Bösingen Bösingen 15:30 PUSH



SV Seedorf holte zuletzt ein wildes 4:4 bei BSV 07 Schwenningen und steht mit 27 Punkten auf Rang zwölf. VfB Bösingen feierte beim 6:2 gegen VfL Mühlheim einen eindrucksvollen Offensivauftritt und liegt mit 44 Punkten auf Platz fünf. Die Unterschiede in der Tabelle sind deutlich, aber die jüngsten Ergebnisse zeigen auch: Beide Teams bringen Wucht, Emotion und Tore mit in dieses Spiel. SV Seedorf holte zuletzt ein wildes 4:4 bei BSV 07 Schwenningen und steht mit 27 Punkten auf Rang zwölf. VfB Bösingen feierte beim 6:2 gegen VfL Mühlheim einen eindrucksvollen Offensivauftritt und liegt mit 44 Punkten auf Platz fünf. Die Unterschiede in der Tabelle sind deutlich, aber die jüngsten Ergebnisse zeigen auch: Beide Teams bringen Wucht, Emotion und Tore mit in dieses Spiel. Das Hinspiel gewann Bösingen knapp mit 2:1. Für Seedorf geht es nun darum, aus dem offenen Schlagabtausch der Vorwoche Stabilität zu ziehen. Bösingen dagegen will den Anschluss an die Spitzengruppe halten und nach dem überzeugenden Heimsieg nachlegen. Diese Partie verspricht Intensität, weil beide Mannschaften gerade aus torreichen Begegnungen kommen. Es könnte also wieder eine Begegnung werden, in der die Kontrolle jederzeit kippt. ---

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SSC Tübingen SSC Tübingen FC 07 Albstadt FC Albstadt 15:00 PUSH



SSC Tübingen steckt als Aufsteiger mit 25 Punkten auf Rang 13 mitten in einer angespannten Tabellenlage. Am Wochenende verlor die Mannschaft 1:2 bei TSV Harthausen/Scher, unter der Woche folgte dann ein 1:3 im Nachholspiel bei SC 04 Tuttlingen. FC 07 Albstadt holte zuletzt ein 1:1 gegen VfL Nagold und steht mit 19 Punkten auf Rang 14. Mehr Kellerduell ist in dieser Staffel kaum möglich. SSC Tübingen steckt als Aufsteiger mit 25 Punkten auf Rang 13 mitten in einer angespannten Tabellenlage. Am Wochenende verlor die Mannschaft 1:2 bei TSV Harthausen/Scher, unter der Woche folgte dann ein 1:3 im Nachholspiel bei SC 04 Tuttlingen. FC 07 Albstadt holte zuletzt ein 1:1 gegen VfL Nagold und steht mit 19 Punkten auf Rang 14. Mehr Kellerduell ist in dieser Staffel kaum möglich. Das Hinspiel gewann Albstadt mit 3:1. Nun aber ist die Lage noch schärfer, weil beide Teams direkt im unteren Bereich stehen. Für Tübingen ist das Heimspiel fast schon eine Pflichtaufgabe im Kampf um Luft nach unten. Albstadt kann mit einem Auswärtssieg einen direkten Konkurrenten unter Druck setzen und selbst neue Hoffnung schöpfen. Es ist ein Spiel mit blankliegenden Nerven – und genau deshalb mit besonderer Brisanz. ---



VfL Mühlheim steht mit 33 Punkten auf Rang zehn, musste zuletzt beim 2:6 in Bösingen aber einen harten Rückschlag hinnehmen. TSV Harthausen/Scher gewann dagegen 2:1 gegen SSC Tübingen und verbesserte seine Ausgangslage leicht, bleibt mit 19 Punkten aber tief im Tabellenkeller. Für beide Mannschaften ist dieses Spiel wichtig, wenn auch aus sehr unterschiedlichen Gründen. VfL Mühlheim steht mit 33 Punkten auf Rang zehn, musste zuletzt beim 2:6 in Bösingen aber einen harten Rückschlag hinnehmen. TSV Harthausen/Scher gewann dagegen 2:1 gegen SSC Tübingen und verbesserte seine Ausgangslage leicht, bleibt mit 19 Punkten aber tief im Tabellenkeller. Für beide Mannschaften ist dieses Spiel wichtig, wenn auch aus sehr unterschiedlichen Gründen. Das Hinspiel gewann Mühlheim deutlich mit 4:0. Die Gastgeber werden darauf bauen, nach der schmerzhaften Niederlage eine klare Antwort zu geben. Harthausen/Scher wiederum reist mit dem Gefühl an, wieder Leben im Abstiegskampf entfacht zu haben. Genau darin liegt der Reiz dieses Duells: Auf der einen Seite die Suche nach Wiedergutmachung, auf der anderen das Bedürfnis, den Aufwärtshauch zu bestätigen. Das verspricht eine Partie mit viel Spannung. ---



TuS Ergenzingen verlor zuletzt 1:3 in Nehren und bleibt mit 17 Punkten auf Rang 16 akut bedroht. BSV 07 Schwenningen kam im spektakulären Heimspiel gegen SV Seedorf nicht über ein 4:4 hinaus und steht mit 34 Punkten auf Platz neun. Die Gäste reisen also aus einer deutlich besseren Position an, doch auch sie haben zuletzt erlebt, wie schnell Spiele in dieser Liga aus dem Griff geraten können. TuS Ergenzingen verlor zuletzt 1:3 in Nehren und bleibt mit 17 Punkten auf Rang 16 akut bedroht. BSV 07 Schwenningen kam im spektakulären Heimspiel gegen SV Seedorf nicht über ein 4:4 hinaus und steht mit 34 Punkten auf Platz neun. Die Gäste reisen also aus einer deutlich besseren Position an, doch auch sie haben zuletzt erlebt, wie schnell Spiele in dieser Liga aus dem Griff geraten können. Das Hinspiel gewann Schwenningen mit 4:1. Für Ergenzingen ist dieses Heimspiel dennoch eine Möglichkeit, sich gegen die wachsende Last im Tabellenkeller zu stemmen. Schwenningen kann mit einem Auswärtssieg das Mittelfeld weiter festigen und vielleicht sogar den Blick etwas nach oben richten. Die Gastgeber brauchen Widerstandskraft, die Gäste Ruhe und Reife. Gerade diese Mischung könnte der Partie am Ende eine besonders intensive Note verleihen.