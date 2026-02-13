Nagelproben für Vilzing und Weiden – Bayernliga-Duo flieht ins Warme

Zwölf Tore in zwei Spielen: Präsentiert sich die DJK Vilzing gegen Bayernligist Schalding erneut in Torlaune? – Foto: Charly Becherer

Die Testphase nimmt so richtig Fahrt auf in der Oberpfalz! Nahezu alle Bezirks- und Verbandsligisten sind am Wochenende im Einsatz. Vor einer richtigen Bewährungsprobe steht der bisher so torhungrige Regionalligist DJK Vilzing (12 Tore in zwei Spielen). Die Oberpfälzer Nummer 2 empfängt am Samstag die langjährige Nummer 1 Niederbayerns, den SV Schalding-Heining. Einen interessanten Testgegner hat Bayernligist SpVgg SV Weiden zu sich eingeladen. Es kommt die B-Mannschaft von Europa-League-Teilnehmer Viktoria Pilsen ans Wasserwerk. Weidens Trainer Michael Riester weiß auch nicht genau, was da auf seine Truppe zukommt: „Welches Niveau auf uns mit Pilsen II wartet, werden wir wirklich erst beim Spiel sehen“, sagt er. „Was auf alle Fälle klar ist: Sie werden die Fehler genauso ausnutzen, die wir bis dato in unseren letzten Spielen gemacht haben.“



Interessant dürfte auch der Vergleich zwischen der U21 von Jahn Regensburg und Landesliga-Primus DJK Ammerthal werden. Der ASV Cham bekommt es bereits am heutigen Freitagabend mit Viertligist SpVgg Hankofen zu tun. Schleppend läuft die Vorbereitung bislang beim SV Etzenricht. „Wir sind aktuell nicht konkurrenzfähig und können das Beste hoffen, dass wir uns da zusammen wieder rauskämpfen“, hieß es nach dem Testspiel-Debakel gegen Raigering. Besser wollen es die Wendl-Mannen nun gegen den klassentieferen 1.FC Schlicht machen. Ein Test-Doppel haben unterdessen die Landesligisten TSV Bad Abbach und TB 03 Roding vor der Brust.



Eine kleine Lücke gibt es im Spielkalender des SV Fortuna Regensburg und der DJK Gebenbach. Das hat einen einfachen Grund. Die beiden Bayernligisten weilen ab dem Wochenende im Trainingslager, flüchten sozusagen ins den Süden – Fortuna in die Türkei, Gebenbach auf Mallorca. Gerade die DJK will damit endlich Schwung in diese Vorbereitung bringen: „Wir müssen versuchen, die letzten vier Wochen, in denen wir hier nicht trainieren konnten, auf diese eine Woche zu komprimieren, sowohl was die taktischen Inhalte als auch die spielerischen Teile betrifft. Das ist schon eine Herausforderung“, erklärt Coach Dominic Rühl gegenüber den Oberpfalz-Medien. Wo rollt am Wochenende der Ball? Alle überregionalen Testspiele im Überblick.