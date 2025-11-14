Nagelprobe für Ränkam – Chamerau fordert Mitterdorf

Am letzten regulären Spieltag im Jahr 2025 bekommt Tabellenführer FC Ränkam eine schwierige Auswärtsaufgabe vorgesetzt. Es geht zum Rangvierten SG Michelsdorf/Cham II. Zeitgleich ist Verfolger SpVgg Mitterdorf beim FC Chamerau gefordert. Als krasser Außenseiter reist Tabellen-Nachzügler 1. FC Rötz zum Kuntrasen-Kick nach Vilzing zur SG Zandt/Vilzing II.



Hinspiel: 7:2. Die 1. SG Regental (11., 16) begrüßt zum 18. Spieltag die SG Schönthal-Premeischl (10., 21), die sich im Hinspiel klar geschlagen geben mussten. Eine weitere Niederlage musste Schönthal-Premeischl am vergangenen Wochenende gegen den FC Ränkam eingestehen, während die Regental-Kicker sich den Dreier gegen die SG Schloßberg sicherten.







Hinspiel: 1:3. Bei der SpVgg Eschlkam (12., 14) tritt am kommenden Sonntag der 1. FC Miltach (6., 25) an, die sich im Hinspiel besser behaupten konnten. Die SpVgg hatte aufgrund der witterungsbedingten Spielverlegung gegen den FC Untertraubenbach spielfrei, während sich Miltach zuletzt im klaren 4:0-Erfolg gegen den FC Chamerau den Dreier daheim schnappt.







Hinspiel: 3:1. Der FC Untertraubenbach (13., 12) ist am 18. Spieltag zu Gast bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn (5., 28), die sich im Hinspiel durchsetzen konnten. Untertraubenbach musste aufgrund der witterungsbedingten Absage ihr Spiel gegen die SpVgg Eschlkam auf das kommende Frühjahr verlegen. Die WiWa sicherte sich am vergangenen Wochenende zumindest einen Punkt im torlosen Remis bei der SG Waldmünchen/Geigant.







Hinspiel: 3:1. Besagte SG Waldmünchen/Geigant (9., 22) konnte sich im Hinspiel nicht behaupten und tritt am kommenden Spieltag bei der SG Schloßberg (7., 24) zum Rückspiel an. Schloßberg gaben sich vor Wochenfrist bei der 1. SG Regental geschlagen, Waldmünchen/Geigant sicherte sich gegen die SpVgg Willmering-Waffenbrunn zuletzt einen Zähler.







Hinspiel: 2:2. Spitzenreiter FC Ränkam (1., 42) prallt am kommenden Sonntag auf die SG Michelsdorf/Cham II (4., 28). Im Hinspiel gab es für jedes Team einen Punkt im 2:2-Remis. Zuletzt setzte sich Michelsdorf/Cham II klar beim 1. FC Rötz durch, doch auch der FC Ränkam ging letzte Woche bei der SG Schönthal-Premeischl mit der Maximalausbeute vom Platz.







Hinspiel: 5:0. Bisher konnte sich der 1. FC Rötz (14., 4) kaum durchsetzen. Zum Jahresabschluss tritt das Schlusslicht der Tabelle bei der SG Zandt/Vilzing II (3., 29) zum Rückspiel an. Im Hinspiel holte sich Zandt/Vilzing II ganz klar den Dreier, zuletzt gab es witterungsbedingt spielfrei gegen die SpVgg Mitterdorf. Indes musste sich Rötz am vergangenen Spieltag klar gegen die SG Michelsdorf/Cham II. geschlagen geben. Die Partie wird auf dem Kunstrasenplatz in Vilzing ausgetragen.





Hinspiel: 1:2. Die SpVgg Mitterdorf (2., 37) musste am vergangenen Spieltag durch Platzsperre ihr Spiel gegen die SG Zandt/Vilzing II auf kommendes Frühjahr verlegen. Im Hinspiel gegen den FC Chamerau (8., 22) setzte sich die SpVgg knapp durch, zudem musste sich Chamerau zuletzt beim 1. FC Miltach klar geschlagen geben.