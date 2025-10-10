Nagelprobe für Oberhinkofen – PiPo will die Wende



Der TSV Kareth-Lappersdorf II (10., 15) empfängt zum Rückrunden-Auftakt den formstarken Freien TuS Regensburg (5.,25). Im Hinspiel setzte sich der TSV KaLa II knapp durch und hat aufgrund der Spielverlegung gegen FC Oberhinkofen, da dieser im Totopokal aufeinander trafen, noch eine Nachholpartie offen. Der Freie TuS sicherte sich am vorigen Spieltag beim FC Mintraching zum sechsten Mal in Folge Maximalausbeute.







Bei der SG Walhalla Regensburg (12., 10) tritt am Samstag der SV Donaustauf 11., 14) an. Im Hinspiel setzte sich die SGW am Fuße der Walhalla zu Null durch. Doch am vergangenen Wochenende konnten sie sich gegen den SV Obertraubling nicht behaupten und ging leer aus. Die Staufer konnten sich jüngst bei der SpVgg Ziegetsdorf zumindest einen Punkt im 3:3-Remis sichern.







Klassenprimus Sportclub Regensburg (1., 31) ist diesmal Gastgeber für den FC Laub (9., 16). Zuletzt fuhr der SC gegen den SV Harting den nächsten Dreier ein, und konnte sich auch in der Hinrunde gegen den FC Laub klar durchsetzen. Die Gäste hingegen mussten sich vor Wochenfrist beim TSV Wörth/Donau geschlagen geben.







Zum Start der Rückrunde tritt der FC Oberhinkofen (3., 26) am kommenden Sonntag beim TSV Wörth/Donau (6., 22) an. Mit einem knappen Sieg holte sich der FCO in der Hinrunde die Maximalausbeute gegen die Wörther. Letztes Wochenende war die Farahmand-Elf nur im Pokalspiel gegen den TSV Kareth-Lappersdorf gefordert, womit noch eine Partie offen ist. Derweil feierte Wörth einen Heimsieg gegen Laub.





Beim SV Harting (8., 16) ist am 14. Spieltag der SV Burgweinting (2., 26) unterwegs. Mit einem torlosen Unentschieden starteten die beiden Kontrahenten in diese Saison. Während sich der SVH am vergangenen Wochenende beim SC Regensburg keine Punkte sichern konnte, fuhr Burgweinting beim ATSV Pirkensee-Ponholz den klaren Dreier ein.





Heimrecht genießt der FC Mintraching (13., 9) gegen den SV Obertraubling (4., 25) an diesem Sonntag. In der Hinrunde sicherte sich der SVO klar die Maximalausbeute gegen den Mintraching und setzte sich zuletzt auch bei der SG Walhalla durch, was ihnen einen weiteren Dreier einbrachte. Der FCM dagegen musste eine klare Niederlage gegen den Freien TuS Regensburg einstecken.







Bei der SpVgg Ziegetsdorf (7., 17) geht dieses Mal der ATSV Pirkensee-Ponholz (14., 6) auf Stippvisite. In einem Match auf Augenhöhe trennten sich die beiden Kontrahenten zum Saisonauftakt. Letztes Wochenende konnte sich der ATSV auf heimischem Terrain keine Punkte einholen gegen den SV Burgweinting Regensburg. Währenddessen ergatterte sich die SpVgg zu Hause gegen den SV Donaustauf zumindest einen Punkt.