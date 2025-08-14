Nagelprobe für Luhe-Wildenau – Tegernheim forciert Trendwende

In der Landesliga Mitte findet die englische Woche mit dem 7. Spieltag ein Ende. Auf den ersten Saisonsieg hofft der runderneute TB 03 Roding, der am Samstag beim 1. FC Passau gastiert. Der SV Schwandorf-Ettmannsdorf visiert den fünften Sieg in Folge an, hat auswärts bei der SpVgg Lam jedoch ein dickes Brett zu bohren. Nach der gestrigen Heimniederlage gegen Bad Abbach ist der ASV Burglengenfeld auf Wiedergutmachung aus. Die Kara-Elf gastiert beim noch sieglosen Aufsteiger SV Etzenricht und geht als klarer Favorit ins Spiel. Auf ein 50/50-Spiel darf sich der Rangzweite SC Luhe-Wildenau einstellen. Die Nordoberpfälzer haben den Mammut-Trip zum noch ungeschlagenen SSV Eggenfelden vor der Brust. Erst am Sonntag kreuzen der FC Kosova Regensburg und der 1. FC Bad Kötzting die Klingen.

Sa., 16.08.2025, 15:00 Uhr FC Tegernheim Tegernheim TSV Bogen Bogen



Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Bogen ist wie wir nicht optimal in die Saison gestartet, hat sich aber zuletzt gefangen und unter der Woche den ersten Sieg eingefahren. Dementsprechend gehe ich von einem Spiel auf Augenhöhe aus. Wir wollen natürlich die Punkte zuhause behalten.“



Personalien: Gegenüber den letzten Spielen bleibt alles beim Alten.





Peter Gallmaier (Trainer TSV Bogen): „Nach unserem ersten Saisonsieg wollen wir nun in Tegernheim nachlegen und etwas mitnehmen. Das ist ein Gegner, der unsere Kragenweite hat und da müssen wir unser Punkte holen. Am Ende einer anstrengenden Woche wird viel über die Mentalität gehen und es gibt keinen Schönheitspreis zu gewinnen. Es wird die Mannschaft im Vorteil sein, die mehr Wille und Power hat.“



Personalien: Mit Michael Kraskov und Philipp Macht sind zwei unter der Woche fehlende Akteure aus dem Urlaub zurück.









Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Nur zu gerne hätten wir drei Punkte aus Roding mitgenommen, gerade weil wir wissen, dass es am Samstag sicherlich um einiges schwieriger wird, dieses ersehnte Ziel endlich zur erreichen. Gegen Burglengenfeld werden wir auf jeden Fall brutal gefordert sein und dann muss auch mal eine Halbchance reichen, um vielleicht eine Überraschung erzielen zu können.“



Personalien: Als langzeitverletzt muss neben Tom Griesbeck nun wieder Benjamin König geführt werden. Fehlen werden zudem Deniz Bock, Noah Scheler, Nick Sperlich und Lukas Riebel. Ein Fragezeichen steht hinter dem Mitwirken von Bastian Strehl und Stephan Herrmann.





Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Die Niederlage gegen Bad Abbach ärgert uns sehr, wenngleich nicht alles schlecht war. Wir werden das Spiel im Training besprechen und sachlich analysieren. Für Samstag gibt es nur ein Ziel: In Etzenricht, bei einer körperlich robusten und bei Standards gefährlichen Mannschaft, wollen wir in die Spur zurück und das Spiel gewinnen. Dafür werden wir alles tun – ohne den Gegner zu unterschätzen.“



Personalien: Von den Ausfällen des Mittwoch-Spiels kehren Luca Spickenreuther und Co-Spielertrainer Matthias Graf ins Aufgebot zurück.







Der SV Etzenricht (rechts) wartet noch auf den ersten Saisonsieg. – Foto: Paul Hofer







Sa., 16.08.2025, 16:30 Uhr TSV Bad Abbach Bad Abbach FC Dingolfing Dingolfing



Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): „Nach dem gestrigen Sieg in Burglengenfeld möchten wir natürlich am Samstag nachlegen. Wir wissen aber um die Stärke von Dingolfing und werden alles daran setzen, auch zu Hause die Punkte zu holen. Dingolfing hat mit Tom Seidl einen der für mich besten Trainer in Ostbayern und deshalb muss man gerade bei ihm vorsichtig sein, weil er immer für eine taktische Maßnahme überrascht.“



Personalien: Trainer Simon Sigl muss weiter auf seinen Kapitän Fabian Fuchs sowie auf die dauerverletzten Felix Fuss und Tim Pillmeier verzichten. Ob Max Legler und Michael Drechsler wieder mitwirken können, entscheidet sich kurzfristig.





Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): „Nach dem für uns maximal unglücklich verlaufenen Derby gegen die SpVgg Landshut fahren wir ziemlich angeschlagen zum TSV Bad Abbach, der nach dem klaren Sieg in Teisbach und dem Last-Minute-Coup in Burglengenfeld mit breiter Brust auflaufen wird. Wir treffen auf eine sehr fleißige, körperlich robuste und trotzdem auch spielerisch gute Truppe, bei der die Punkte hoch hängen werden. Dennoch nehmen wir den obligatorischen Auswärtszähler ins Visier.“



Personalien: Ben Kouame hat sich gegen Landshut eine ganz schwere Muskelverletzung zugezogen, die den ehemaligen Regionalliga-Stürmer sehr lange außer Gefecht setzen wird. Auch Andreas Eglseder wird die nächsten vier Wochen keine Option sein. Ob Daniel Hofer und Lukas Berleb auflaufen können, ist mehr als fraglich. Von den zuletzt ohnehin fehlenden Akteuren kehrt keiner ins Aufgebot zurück.









Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): „Nach unserem schwachen Auftritt in Vornbach und der dritten Niederlage in Folge wollen wir am Wochenende den ersten Heimdreier dieser Saison einfahren. Entscheidend wird sein, dass wir defensiv endlich wieder stabil stehen und wenn wir uns auf unsere eigenen Stärken besinnen sowie mit Mut, Überzeugung und Leidenschaft agieren, bin ich zuversichtlich, dass wir das vor heimischem Publikum schaffen können.“



Personalien: Ob der in Vornbach nicht einsatzbereite Co-Spielertrainer Philipp Knochner wieder auflaufen kann, ist noch ungewiss. Ansonsten ist der Kader mit Ausnahme von Jonas Steinleitner und Luka Bencic komplett.





Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Uns erwartet ein schwieriges Auswärtsspiel. Passau hat sich in der Sommerpause mit hoher Qualität verstärkt. Sie spielen einen sehr temporeichen Fußball, sind klarer Favorit. Für uns wird es darauf aufkommen, dass wir mit einer ähnlichen Einstellung und Zweikampfhärte in die Partie gehen wie zuletzt gegen Etzenricht. Zudem müssen wir in unseren Aktionen im Ballbesitz noch mutiger und selbstbewusster werden und vorne unsere Chancen effizient nutzen.“



Personalien: Leon Reisinger und Leon Rötzer weilen im Urlaub, Kapitän Tobias Ederer, Johannes Pongratz und Pascal Schäfler sind weiterhin verletzt raus. Aus dem letzten Spiel haben Josef Fisch und Moritz Grünig Blessuren davongetragen, ihr Einsatz steht auf der Kippe. Gleiches gilt für Florian Lehner aufgrund von Rückenbeschwerden.









Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Die Aufgabe mit Ettmannsdorf wird nicht leichter, doch nach drei Auswärtsniederlagen in Folge freuen wir uns endlich wieder auf ein Heimspiel. Wir wollen es dem favorisierten Gegner so schwer wie möglich machen.“



Personalien: Die Personalsituation der Osserbuam entspannt sich etwas. Luca Schmid gab bereits unter der Woche sein Comeback und auch Niklas Maimer steht wieder zur Verfügung. Lukas Pritzl, Simon Meindl, Matthias Müller und Youngster Dominik Pongratz sind hingegen nach wie vor keine Option.





Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Nach unserem Heimerfolg gegen die Top-Mannschaft aus Seebach erwartet uns eine unangenehme Auswärtsaufgabe. Lam ist eine Mannschaft mit extrem viel Qualität im Kader und ist nach der Derby-Niederlage in Bad Kötzting mit Sicherheit zu Hause auf Wiedergutmachung aus. Wir wissen also, was uns erwarten wird. Wie gegen Seebach müssen wir vor allem in der Defensive wieder gut gegen den Ball und Gegner arbeiten. Mit der Defensivleistung von der ganzen Mannschaft, besonders aber auch mit dem Defensivverhalten unserer Offensivabteilung, war ich am Dienstag sehr zufrieden. Das müssen wir versuchen auch am Samstag in Lam wieder abzurufen. In der Offensive bekommen wir immer unsere Torchancen. Die Chancen müssen wir halt dann auch effizient verwerten.“



Personalien: Lukas Rothut kehrt nach seinem Urlaub in den Kader zurück. Balthasar Sabadus hat sich dagegen in den Urlaub verabschiedet. Ansonsten bleibt der Kader unverändert.







Legt der SV Schwandorf-Ettmannsdorf in Lam den nächsten Sieg nach? – Foto: Pohsygraphix









Valdrin Blakaj (Trainer SSV Eggenfelden): „Mit dem SC Luhe-Wildenau kommt der amtierende Vizemeister zu uns, der die hervorragenden Leistungen aus der Vorsaison bisher eindrucksvoll bestätigt. Eine gewachsene Mannschaft, die einen guten Fußball spielt und vor allem in der Offensive individuell sehr stark besetzt ist. Wir werden uns aber nicht verstecken und wollen unsere Ungeschlagen-Serie verlängern. Die Zuschauer können sich auf ein interessantes Spiel freuen.“



Personalien: Die Rotsperre von Co-Spielertrainer Martin Stoller ist abgelaufen. Alessandro Marrazzo fehlt dafür urlaubsbedingt.





Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Mit Eggenfelden treffen wir auf einen spielstarken Gegner, der auch den kleineren Umbruch im Sommer bisher super gemeistert hat und einen richtig guten Saisonstart hatte. Aber bisher schaffen wir es auch, Woche für Woche gute Leistungen auf den Platz zu bringen und die Leistung in Punkte umzuwandeln. Das ist auch ganz klar in Eggenfelden unser Ziel. Ich denke, die Zuschauer können sich auf ein spannendes Spiel freuen.“



Personalien: Zu den bisherigen Ausfällen kommt Thomas Lorenz hinzu, der sich gegen Teisbach den Arm gebrochen hat. Außerdem fehlen Top-Torjäger Nico Argauer aus privaten Gründen und Johannes Gradl urlaubsbedingt.









Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Mit Bad Kötzing kommt ein mit Sicherheit top motiviertes Team zu uns an den Weinweg. Wir müssen von der ersten Sekunde an aufpassen und voll da sein. Sollte es uns gelingen, kaltschnäuzig vor dem Tor zu sein, ist durchaus ein Heimsieg möglich.“



Personalien: Urlaubs-Rückkehrer Lavdrim Zeqiri ist wieder an Bord, ansonsten gibt es keine Änderungen gegenüber dem Dienstag-Spiel.





Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Wir konnten am Dienstag den sehr wichtigen Derbysieg einfahren. Hier ließen wir wenig Chancen für den Gegner zu, waren aber immer wieder fahrlässig bei unserer Chancenverwertung. Dies müssen wir gegen die technisch sehr beschlagene Truppe von Kosova Regensburg besser machen. Wir wollen trotzdem nachlegen und Zählbares mit nach Hause nehmen.“



Personalien: Sicher nicht dabei sind Andreas Kussinger und Frodo Gilch. Inwieweit Felix Baumann und Simon Schneider einsatzfähig sind, ist noch unklar. Nach längerer Verletzungspause könnte Bastian Irrgang sein Saisondebüt geben.





