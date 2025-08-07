Nagelprobe für die DJK Ammerthal

Bereits am Freitagabend geht es für die DJK Ammerthal in der Fußball Landesliga Nordost zur SG Quelle im TV Fürth 1860. Um 18.30 Uhr stehen sich zwei Mannschaften gegenüber die in der laufenden Saison noch ungeschlagen sind. Die Fürther um Trainer Taner Koc haben bislang drei Unentschieden und einen Sieg vorzuweisen, rangieren somit bei sechs Punkten auf dem 10. Tabellenplatz, während die DJK viermal ungeschlagen blieb und 12 Punkte vorzuweisen hat und derzeit den ersten Platz belegt.



Die Mittelfranken verfügen auf jeden Fall über eine technisch und taktisch gut ausgebildete Mannschaft, dass ist in der Liga hinlänglich bekannt. „Wir müssen wieder konzentriert und fokussiert diese Partie angehen und wollen unseren guten Start ausbauen“, so Wagner, der ergänzend anfügt: „Wichtig dabei ist, dass wir erneut gut in die Zweikämpfe kommen, zudem ein gutes Positionsspiel an den Tag legen und gegen den Ball auch gute Entscheidungen treffen.“ Die Jungs sind nach Meinung der Trainer gut vorbereitet und heiß auf dieses Spiel. Es wird wohl letztendlich auch auf die Chancenverwertung ankommen, die bei der DJK schon noch verbesserungswürdig ist. Der Fokus soll daher weiter hochgehalten werden, um auch das eigene Spiel nicht zu vernachlässigen. Dass war speziell im letzten Spiel gegen Buckenhofen trotz des 2:1-Sieges gerade im ersten Durchgang nicht immer der Fall. Bis auf Fabio Pirner, der nach seiner Roten Karte für zwei Spiel gesperrt wurde, steht den Trainer – mit Ausnahme der langzeitverletzten Spieler – die volle Kapelle zur Verfügung.