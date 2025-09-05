Nagelprobe für den Primus – Beratzhausen will Negativlauf stoppen

Rein geht's in den neunten Spieltag der Kreisliga 2! Schon am heutigen Freitagabend rollt auf zwei Plätzen der Ball. Der TV Hemau hat die SG Painten zu Gast und will endlich mal ein Spiel gewinnen. Zeitgleich wartet auf den neuen Tabellenführer TV Riedenburg eine Nagelprobe namens DJK Eichlberg/Neukirchen. Am Sonntag duelliert sich unter anderem der Ex-Leader TSV Dietfurt mit dem SV Lupburg, während der TSV Beratzhausen den TSV Großberg begrüßt.



Klassenprimus TV Riedenburg (18) konnte den Punktverlust in Sinzing mit dem Auswärtssieg in Beratzhausen sofort wieder ausmerzen. Wenig Aussagekraft hatte hingegen die 2:9-Klatsche im Kreispokal unter der Woche, trat der TV doch mit einer B-Elf an. Nur 48 Stunden später wartet die schwere Aufgabe gegen die DJK Eichlberg/Neukirchen (5., 13). Der Gast wird sicherlich alles daran, den Riedenburger Abwehrriegel (erst vier Gegentore) ein oder gleich mehrere Male zu knacken.





Heute, 18:00 Uhr TV Hemau SG Painten



Im zweiten Freitagsspiel nimmt der TV Hemau (12., 6) den nächsten Anlauf für den ersten Saisonsieg. Fünf Tage nach der deutlichen Abfuhr in Peising will die Hosse-Elf zu Hause wieder ein anderes Gesicht zeigen. Zu Gast ist die offensivstarke SG Painten (4., 13), die zuletzt gegen Eichlberg erfolgreich war und natürlich nachlegen möchte.





Morgen, 15:15 Uhr FSV Steinsberg ASV Undorf



Nachdem auch das Kellerduell gegen Sinzing verloren ging, steckt der ASV Undorf (14., 2) endgültig in der Krise. Positiv ist, dass das rettende Ufer (noch) nicht so weit entfernt ist. Bereits am Samstag geht es für die Mühlbauer-Mannen zum FSV Steinsberg (6., 12). Die Hausherren visieren ihrerseits den ersten Heimsieg der Saison an (0/3/1). Dafür wird man alles tun. Eine breite Brust hat der 5:1-Coup in Großberg verliehen.







Am Sonntag war die Erleichterung groß im Lager des SC Sinzing (13., 6). Das so wichtige Match in Undorf wurde gewonnen. Der erste Saisonsieg ist eingetütet, der Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wiederhergestellt. Dementsprechend geht der Sportclub frohen Mutes ins Duell mit der SG Oberndorf/Matting (3., 14). Die Gäste sind gut in Schuss und bezwangen vor Wochenfrist den bisherigen Ersten Dietfurt. Hält die Ungeschlagen-Serie der SG?







Ganz wichtige Punkte ließ Aufsteiger SG Hohenschambach (9., 10) vor Wochenfrist liegen. Mit einem Sieg in Lupburg hätte man sich ein schönes Polster auf die Abstiegszone verschafft. Stattdessen setzte es eine 3:4-Niederlage. Verpasstes soll gegen den Tabellennachbarn SG Peising/Bad Abbach II (8., 11) nachgeholt werden. Die Petz-Elf fand nach drei Niederlagen wieder in die Spur zurück und machte es gegen Hemau gleich mal deutlich. Nun gilt es diesen Dreier zu „vergolden“.





So., 07.09.2025, 15:15 Uhr TSV Beratzhausen TSV Großberg



Viele Unentschieden (5) bringen den TSV Beratzhausen (10., 8) zum jetzigen Zeitpunkt um eine bessere Platzierung. Überhaupt gewannen die Eglmeier-Mannen bisher erst ein Mal. Das soll sich ändern, am besten schon im kommenden Heimmatch. Mit dem TSV Großberg (7., 12) reist ein gut gestarteter Aufsteiger an. Vergangenen Sonntag setzte es jedoch eine empfindliche 1:5-Pleite gegen Steinsberg. Dementsprechend sind die Bergler Buam auf Wiedergutmachung aus.





So., 07.09.2025, 15:15 Uhr TSV Dietfurt Altmühl SV Lupburg



Da war sie dahin, die schöne Serie: Die Niederlage in Oberndorf bedeutete für den TSV Dietfurt (2., 15) die erste „Nullrunde“ seit November 2024. Gleichzeitig musste man die Tabellenführung an Riedenburg abtreten. Ob die Partie gegen den SV Lupburg (11., 8) den Startschuss für eine neue Serie markiert? Freilich stecken die Gäste in der Außenseiterrolle, doch der jüngste Sieg gegen Hohenschambach hat gutgetan.