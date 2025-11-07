 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
Kapitän Paul Nowack (rechts) und der Sv Burgweinting sind schwer gefordert.
Kapitän Paul Nowack (rechts) und der Sv Burgweinting sind schwer gefordert. – Foto: Nicole Seidl

Nagelprobe für Burgweinting – Kellerkracher in Mintraching

18. Spieltag: Sportclub will gegen Donaustauf zurück in die Spur +++ Harting klarer Außenseiter +++ Auf Kareths Höhen geht es um Big Points

Nach der ersten Niederlage seit Langem möchte Tabellenführer SC Regensburg sofort in die Erfolgsspur zurück. Dazu soll am Samstag ein Heimsieg gegen den SV Donaustauf her. Außerdem im Fokus steht das Top-Spiel zwischen dem Rangzweiten SV Burgweinting und dem Vierten FC Oberhinkofen. Im Abstiegskampf kämpfen der FC Mintraching und die SG Walhalla gegeneinander um Big Points.

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Kareth-Lappersdorf
TSV Kareth-LappersdorfKareth-Lapp. II
SpVgg Ziegetsdorf
SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf
14:30

Hinspiel: 1:2. Auf Kareths Höhen findet sich am Samstagnachmittag die SpVgg Ziegetsdorf (7., 20) ein. Der TSV Kareth-Lappersdorf II (8., 20) holte sich am vergangenen Wochenende klar die Maximalausbeute beim ATSV Pirkensee-Ponholz ein, während das Spiel der SpVgg Ziegetsdorf gegen den FC Mintraching witterungsbedingt ausfiel.

Morgen, 16:00 Uhr
SC Regensburg
SC RegensburgSC Regensb.
SV Donaustauf
SV DonaustaufDonaustauf
16:00

Hinspiel: 2:1. Beim Spitzenreiter SC Regensburg (1., 40) ist ebenfalls bereits am Samstag der SV Donaustauf (9., 20) zugegen. Knapp sicherte sich der Ligaprimus im Hinspiel den Dreier, doch musste sich vor Wochenfrist klar beim SV Obertraubling eine Niederlage eingestehen. Der SVD konnte sich beim 3:3-Remis gegen den TSV Wörth/Donau am letzten Spieltag zumindest einen Punkt sichern.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
SV Burgweinting
SV BurgweintingSV Burgweinting
FC Oberhinkofen
FC OberhinkofenFC Oberhinkofen
14:00

Hinspiel: 4:2. Der SV Burgweinting (2., 38) empfängt zum 18. Spieltag den Lokalnachbarn FC Oberhinkofen (4., 32) auf Kunstrasen. Im Hinspiel überzeugte der SVB, der sich auch vom letzten Spieltag klar die Maximalausbeute gegen die SG Walhalla einholte. Oberhinkofen hingegen hatte aufgrund der witterungsbedingten Platzsperre beim FC Laub spielfrei und hat somit noch eine Partie mehr offen.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
SV Harting
SV HartingSV Harting
SV Obertraubling
SV ObertraublingSV Obertraubling
14:00

Hinspiel: 1:5. Mit breiter Brust tritt der SV Obertraubling (3., 37) kommenden Sonntag beim SV Harting (10., 17) an. Klar den Dreier holte sich der SVO im Hinspiel und bescherte am vergangenen Spieltag dem Tabellenführer SC Regensburg eine klare Niederlage. Der SV Harting legte zuletzt wegen einer Spielabsage gegen den Freien TuS Regensburg eine Pause ein.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Wörth/Donau
TSV Wörth/DonauWörth/Donau
ATSV Pirkensee-Ponholz
ATSV Pirkensee-PonholzPirkensee-P
14:00

Hinspiel: 3:1. Der TSV Wörth/Donau (6., 27) macht den Gastgeber für Tabellen-Nachzügler ATSV Pirkensee-Ponholz (14., 6). PiPo musste sich im Hinspiel als auch am vergangenen Spieltag beim TSV Kareth-Lappersdorf II geschlagen geben. Unterdessen sicherten sich die Wörther beim SV Donaustauf durch ein torreiches Unentschieden einen Zähler.

So., 09.11.2025, 14:15 Uhr
FC Laub
FC LaubFC Laub
Freier TuS Regensburg
Freier TuS RegensburgFreier TuS
14:15

Hinspiel: 0:1. Der Freie TuS Regensburg (5., 27) ist am 18. Spieltag beim FC Laub (11., 17) gefordert. Mit einem knappen Sieg fuhr der Freie TuS im Hinspiel die Maximalausbeute ein. Beide Kontrahenten mussten letzte Woche aufgrund der witterungsbedingten Platzsperren pausieren. Der FC Laub darf somit noch gegen den FC Oberhinkofen ran und der TuS hat noch eine Partie gegen den SV Harting offen.

So., 09.11.2025, 14:15 Uhr
FC Mintraching
FC MintrachingMintraching
SG Walhalla Rgb.
SG Walhalla Rgb.SG Walhalla
14:15

Hinspiel: 0:4. Beim FC Mintraching (13., 13) ist am kommenden Sonntag die SG Walhalla Regensburg (12., 16) zu einem Kellerduell zu Gast. Der FCM darf noch gegen die SpVgg Ziegetsdorf zur Nachholpartie des letzten Spieltages ran. Die SG Walhalla musste zuletzt eine klare Niederlage beim SV Burgweinting einstecken, überzeugte dafür allerdings im Hinspiel gegen den kommenden Gegner.

