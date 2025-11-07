Nagelprobe für Burgweinting – Kellerkracher in Mintraching

Nach der ersten Niederlage seit Langem möchte Tabellenführer SC Regensburg sofort in die Erfolgsspur zurück. Dazu soll am Samstag ein Heimsieg gegen den SV Donaustauf her. Außerdem im Fokus steht das Top-Spiel zwischen dem Rangzweiten SV Burgweinting und dem Vierten FC Oberhinkofen. Im Abstiegskampf kämpfen der FC Mintraching und die SG Walhalla gegeneinander um Big Points.



Hinspiel: 1:2. Auf Kareths Höhen findet sich am Samstagnachmittag die SpVgg Ziegetsdorf (7., 20) ein. Der TSV Kareth-Lappersdorf II (8., 20) holte sich am vergangenen Wochenende klar die Maximalausbeute beim ATSV Pirkensee-Ponholz ein, während das Spiel der SpVgg Ziegetsdorf gegen den FC Mintraching witterungsbedingt ausfiel.







Hinspiel: 2:1. Beim Spitzenreiter SC Regensburg (1., 40) ist ebenfalls bereits am Samstag der SV Donaustauf (9., 20) zugegen. Knapp sicherte sich der Ligaprimus im Hinspiel den Dreier, doch musste sich vor Wochenfrist klar beim SV Obertraubling eine Niederlage eingestehen. Der SVD konnte sich beim 3:3-Remis gegen den TSV Wörth/Donau am letzten Spieltag zumindest einen Punkt sichern.





Hinspiel: 4:2. Der SV Burgweinting (2., 38) empfängt zum 18. Spieltag den Lokalnachbarn FC Oberhinkofen (4., 32) auf Kunstrasen. Im Hinspiel überzeugte der SVB, der sich auch vom letzten Spieltag klar die Maximalausbeute gegen die SG Walhalla einholte. Oberhinkofen hingegen hatte aufgrund der witterungsbedingten Platzsperre beim FC Laub spielfrei und hat somit noch eine Partie mehr offen.





Hinspiel: 1:5. Mit breiter Brust tritt der SV Obertraubling (3., 37) kommenden Sonntag beim SV Harting (10., 17) an. Klar den Dreier holte sich der SVO im Hinspiel und bescherte am vergangenen Spieltag dem Tabellenführer SC Regensburg eine klare Niederlage. Der SV Harting legte zuletzt wegen einer Spielabsage gegen den Freien TuS Regensburg eine Pause ein.







Hinspiel: 3:1. Der TSV Wörth/Donau (6., 27) macht den Gastgeber für Tabellen-Nachzügler ATSV Pirkensee-Ponholz (14., 6). PiPo musste sich im Hinspiel als auch am vergangenen Spieltag beim TSV Kareth-Lappersdorf II geschlagen geben. Unterdessen sicherten sich die Wörther beim SV Donaustauf durch ein torreiches Unentschieden einen Zähler.





Hinspiel: 0:1. Der Freie TuS Regensburg (5., 27) ist am 18. Spieltag beim FC Laub (11., 17) gefordert. Mit einem knappen Sieg fuhr der Freie TuS im Hinspiel die Maximalausbeute ein. Beide Kontrahenten mussten letzte Woche aufgrund der witterungsbedingten Platzsperren pausieren. Der FC Laub darf somit noch gegen den FC Oberhinkofen ran und der TuS hat noch eine Partie gegen den SV Harting offen.







Hinspiel: 0:4. Beim FC Mintraching (13., 13) ist am kommenden Sonntag die SG Walhalla Regensburg (12., 16) zu einem Kellerduell zu Gast. Der FCM darf noch gegen die SpVgg Ziegetsdorf zur Nachholpartie des letzten Spieltages ran. Die SG Walhalla musste zuletzt eine klare Niederlage beim SV Burgweinting einstecken, überzeugte dafür allerdings im Hinspiel gegen den kommenden Gegner.