Nagelprobe für Arnschwang – Duo pocht auf den ersten Sieg

Für die SG Chambtal (rechts) hängen die Trauben in Vilzing hoch. – Foto: Julia Baumann

Vor dem 6. Spieltag in der Kreisliga Ost weisen die DJK Arnschwang und die SpVgg Mitterdorf immer noch eine makellose Bilanz auf. Vor allem die Arnschwanger Siegesserie wird diesmal so richtig auf die Probe gestellt. Am Samstag schaut nämlich die SpVgg Willmering-Waffenbrunn beim Bezirksliga-Absteiger vorbei. Tags darauf genießt Mitterdorf ebenfalls Heimrecht und bekommt es mit dem 1. FC Miltach zu tun. Am anderen Ende der Tabelle streben die SG Schloßberg (in Michelsdorf) und der FC Untertraubenbach (gegen Schönthal-Premeischl) den ersten Punktgewinn der Saison an.



Bereits am heutigen Freitagabend hat der FC Stamsried (3., 12) die SG Chamerau-Chammünster (7., 7) zu Gast. Die Gäste sicherten sich zuletzt einen klaren Heimdreier gegen den FC Untertraubenbach. Und auch der stark gestartete Aufsteiger aus Stamsried ging bei der SG Waldmünchen mit der Maximalausbeute vom Platz.







Zum Top-Spiel dieses sechsten Spieltags lädt Tabellenführer DJK Arnschwang (1., 15) die SpVgg Willmering-Waffenbrunn (5., 10) ein. Die DJK holte sich am vergangenen Wochenende souverän den Dreier bei der SG Chambtal. Dagegen musste sich die WiWa gegen die SpVgg Mitterdorf geschlagen geben und ging somit leer aus.







Bei der SpVgg Eschlkam (9., 5) findet sich am Samstag die SG Waldmünchen/Geigant (11., 3) ein. Der Gast musste vor Wochenfrist eine klare Niederlage gegen den FC Stamsried hinnehmen, doch auch für Eschlkam gab es am vergangenen Spieltag beim 1. FC Miltach keine Punkte zu holen.





So., 23.08.2026, 15:00 Uhr DJK Vilzing DJK Vilzing II SG Chambtal SG Chambtal 15:00 PUSH



Am kommenden Sonntag ist die SG Chambtal (12., 3) bei der DJK Vilzing II (4., 10) gefordert. Die SG Chambtal konnte sich zuletzt nicht gegen die DJK Arnschwang behaupten und stand mit leeren Händen da, während Vilzings Zweite die Maximalausbeute bei der SG Schloßberg mit drei Buden einheimste.













Bei der weiterhin verlustpunktfreien SpVgg Mitterdorf (2., 15) gibt diesmal der 1. FC Miltach (8., 6) sein Stelldichein. Die SpVgg sicherte sich in der Vorwoche klar den Dreier bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn. Miltach war gegen die SpVgg Eschlkam ebenfalls erfolgreich und gewann das Heimspiel 2:1.







Die punktlose SG Schloßberg (13., 0) tritt am sechsten Spieltag bei der SG Michelsdorf/Cham II (6., 9) an. Die Hausherren konnten sich am vergangenen Wochenende bei der SG Schönthal-Premeischl nicht durchsetzen. Auch für die SG Schloßberg war gegen die DJK Vilzing II nichts zu holen.







Schlusslicht FC Untertraubenbach (14., 0) genießt Heimrecht und erwartet die SG Schönthal-Premeischl (10., 4). Der FCU musste sich zuletzt bei der SG Chamerau-Chammünster geschlagen geben, während sich Schönthal-Premeischl klar gegen die SG Michelsdorf/Cham II durchsetzte und sich so die volle Punktausbeute sichern konnte.