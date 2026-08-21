 2026-08-17T04:56:09.060Z

Ligavorschau

Nagelprobe für Arnschwang – Duo pocht auf den ersten Sieg

6. Spieltag: Mitterdorf hat Miltach zu Gast +++ Schlägt Top-Aufsteiger Stamsried auch Chamerau/Chammünster?

von Nicole Seidl / Florian Würthele · Heute, 12:20 Uhr · 0 Leser
Für die SG Chambtal (rechts) hängen die Trauben in Vilzing hoch.
Für die SG Chambtal (rechts) hängen die Trauben in Vilzing hoch. – Foto: Julia Baumann

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Kreisliga Ost
1.FC Miltach
DJK Vilzing II
SG FC Chamerau
Eschlkam

Vor dem 6. Spieltag in der Kreisliga Ost weisen die DJK Arnschwang und die SpVgg Mitterdorf immer noch eine makellose Bilanz auf. Vor allem die Arnschwanger Siegesserie wird diesmal so richtig auf die Probe gestellt. Am Samstag schaut nämlich die SpVgg Willmering-Waffenbrunn beim Bezirksliga-Absteiger vorbei. Tags darauf genießt Mitterdorf ebenfalls Heimrecht und bekommt es mit dem 1. FC Miltach zu tun. Am anderen Ende der Tabelle streben die SG Schloßberg (in Michelsdorf) und der FC Untertraubenbach (gegen Schönthal-Premeischl) den ersten Punktgewinn der Saison an.

Heute, 20:00 Uhr
FC Stamsried
FC StamsriedFC Stamsried
SG FC Chamerau / Chammünster
SG FC Chamerau / ChammünsterSG FC Chamerau
20:00

Bereits am heutigen Freitagabend hat der FC Stamsried (3., 12) die SG Chamerau-Chammünster (7., 7) zu Gast. Die Gäste sicherten sich zuletzt einen klaren Heimdreier gegen den FC Untertraubenbach. Und auch der stark gestartete Aufsteiger aus Stamsried ging bei der SG Waldmünchen mit der Maximalausbeute vom Platz.

Morgen, 17:00 Uhr
DJK Arnschwang
DJK ArnschwangArnschwang
SpVgg Willmering-Waffenbrunn
SpVgg Willmering-WaffenbrunnWillmering
17:00

Zum Top-Spiel dieses sechsten Spieltags lädt Tabellenführer DJK Arnschwang (1., 15) die SpVgg Willmering-Waffenbrunn (5., 10) ein. Die DJK holte sich am vergangenen Wochenende souverän den Dreier bei der SG Chambtal. Dagegen musste sich die WiWa gegen die SpVgg Mitterdorf geschlagen geben und ging somit leer aus.

Morgen, 17:00 Uhr
SpVgg Eschlkam
SpVgg EschlkamEschlkam
SG Waldmünchen / Geigant
SG Waldmünchen / GeigantSG Waldmünchen / Geigant
17:00

Bei der SpVgg Eschlkam (9., 5) findet sich am Samstag die SG Waldmünchen/Geigant (11., 3) ein. Der Gast musste vor Wochenfrist eine klare Niederlage gegen den FC Stamsried hinnehmen, doch auch für Eschlkam gab es am vergangenen Spieltag beim 1. FC Miltach keine Punkte zu holen.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing II
SG Chambtal
SG ChambtalSG Chambtal
15:00

Am kommenden Sonntag ist die SG Chambtal (12., 3) bei der DJK Vilzing II (4., 10) gefordert. Die SG Chambtal konnte sich zuletzt nicht gegen die DJK Arnschwang behaupten und stand mit leeren Händen da, während Vilzings Zweite die Maximalausbeute bei der SG Schloßberg mit drei Buden einheimste.



So., 23.08.2026, 15:15 Uhr
SpVgg Mitterdorf
SpVgg MitterdorfMitterdorf
1. FC Miltach
1. FC Miltach1.FC Miltach
15:15

Bei der weiterhin verlustpunktfreien SpVgg Mitterdorf (2., 15) gibt diesmal der 1. FC Miltach (8., 6) sein Stelldichein. Die SpVgg sicherte sich in der Vorwoche klar den Dreier bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn. Miltach war gegen die SpVgg Eschlkam ebenfalls erfolgreich und gewann das Heimspiel 2:1.

So., 23.08.2026, 15:15 Uhr
SG Michelsdorf / ASV Cham
SG Michelsdorf / ASV ChamSG Michelsdorf
SG Schloßberg 09
SG Schloßberg 09Schloßberg
15:15

Die punktlose SG Schloßberg (13., 0) tritt am sechsten Spieltag bei der SG Michelsdorf/Cham II (6., 9) an. Die Hausherren konnten sich am vergangenen Wochenende bei der SG Schönthal-Premeischl nicht durchsetzen. Auch für die SG Schloßberg war gegen die DJK Vilzing II nichts zu holen.

So., 23.08.2026, 16:15 Uhr
FC Untertraubenbach
FC UntertraubenbachU`traubenb.
SG Schönthal-Premeischl
SG Schönthal-PremeischlSchönt/Prem
16:15live

Schlusslicht FC Untertraubenbach (14., 0) genießt Heimrecht und erwartet die SG Schönthal-Premeischl (10., 4). Der FCU musste sich zuletzt bei der SG Chamerau-Chammünster geschlagen geben, während sich Schönthal-Premeischl klar gegen die SG Michelsdorf/Cham II durchsetzte und sich so die volle Punktausbeute sichern konnte.