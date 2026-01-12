Näherei Tarhan gewinnen das Hobbyturnier 2026

Zwischenrunde

In der anschließenden Zwischenrunde spielten die qualifizierten Teams in vier Vierergruppen, aus denen jeweils die ersten beiden Mannschaften den Einzug in die Endrunde schafften.



Endrunde

Bereits in den Viertelfinals zeigte sich, wie ausgeglichen und hochklassig das Teilnehmerfeld in der Endrunde besetzt war. Spannung, Emotionen und teils dramatische Entscheidungen prägten diese Turnierphase.





Sport Reischmann (2 Spielbälle)

Brauerei Stolz (je Mannschaft eine Kiste)

Alasante (Preise für besten Spieler und Torwart)

REWE – Samuel Schönle (Sekt)

Bodenmüller Bau, MBI Messebau und Dauner (Preisgeld)

Im ersten Viertelfinale trafen Lympiados und der FC Pivski Lavovi aufeinander. Beide Teams lieferten sich ein intensives und temporeiches Duell mit Chancen auf beiden Seiten. Nach der regulären Spielzeit stand es unentschieden, sodass die Entscheidung im Penaltyschießen fallen musste. Dort behielt Lympiados die besseren Nerven und setzte sich schließlich mit 4:3 nach Penaltyschießen durch.Das zweite Viertelfinale war eine klare Angelegenheit. Eisenfuß & Friends präsentierten sich von Beginn an äußerst konzentriert und dominant. Mit schnellem Kombinationsspiel und konsequenter Chancenverwertung ließen sie Die Block Jungs kaum zur Entfaltung kommen und zogen mit einem deutlichen 5:0-Erfolg souverän ins Halbfinale ein.Für eine der ersten großen Überraschungen sorgte das dritte Viertelfinale. Tiki Taka, Titelverteidiger und Turniersieger des Vorjahres, traf auf Näherei Tarhan – eine Neuauflage des Finales aus dem letzten Jahr. In einer taktisch geprägten und hart umkämpften Partie gelang Näherei Tarhan der entscheidende Treffer, während Tiki Taka trotz mehrerer Möglichkeiten ohne Torerfolg blieb. Mit dem 1:0-Sieg entthronte Näherei Tarhan den Titelverteidiger frühzeitig.Das vierte Viertelfinale bot den Zuschauern noch einmal Hochspannung. Lympiacos setzte sich gegen die erfahrenen alten Herren von Kicker con Carne in einem offenen Spiel knapp mit 3:2 durch. Die Oldies hielten mit Routine und Einsatz dagegen, doch Lympiacos zeigte sich am Ende etwas effizienter und sicherte sich mit diesem knappen Erfolg im Penaltyschießen den Einzug ins Halbfinale.Im ersten Halbfinale traf Lympiados auf Eisenfuß & Friends. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahm Eisenfuß & Friends zunehmend die Kontrolle über das Spiel und setzte sich dank effizienter Abschlüsse am Ende verdient mit 4:1 durch. Besonders die kompakte Defensive und das schnelle Umschaltspiel gaben den Ausschlag für den Finaleinzug.Das zweite Halbfinale zwischen Lympiacos und Näherei Tarhan war deutlich enger und von Spannung geprägt. Beide Mannschaften agierten auf Augenhöhe, wobei sich Letztlich die Näherei Tarhan in einer umkämpften Partie knapp mit 2:1 durchsetzte und zog damit erneut nach 2025 ins Finale ein.Das Spiel um Platz 3 entwickelte sich zu einem echten Krimi. Im vereinsinternen Bruderduell setzte sich Lympiados mit 5:4 nach Penaltyschießen gegen Lympiacos durch – der „kleine Bruder“ hatte dabei das bessere Ende für sich. Lympiados stellte zudem mit 31 erzielten Treffern das torhungrigste Team des gesamten Turniers.Das Finale zwischen Eisenfuß & Friends und Näherei Tarhan hielt, was es versprach. Beide Teams trafen bereits in der Zwischenrunde aufeinander, wo die Eisenfüße noch mit 2:0 gewannen. Näherei Tarhan ging früh mit 1:0 (2. Minute) in Führung, ehe die Eisenfüße postwendend zum 1:1 (3.) ausglichen. Die Entscheidung fiel in der letzten Spielminute, als Eren Soydemir, Stürmer des FC Isny, mit einem sehenswerten Traumtor zum 2:1 (10.) den Turniersieg für Näherei Tarhan perfekt machte.Ehrungen und besondere GestenAls bester Torwart wurde Pascal Goldmann (Näherei Tarhan) ausgezeichnet.Zum besten Spieler des Turniers wurde Sebastian Odemer (Eisenfuß & Friends) gewählt. Diese Auszeichnung wurde Klaus Bühler gewidmet, der im vergangenen Jahr nach schwerer Krankheit verstorben ist – ein emotionaler Moment bei der Siegerehrung.Eine besonders schöne Tradition pflegte auch in diesem Jahr der Vorjahressieger Tiki Taka, der für einen guten Zweck spendete. Durch ein Dartturnier mit Tombola kamen 1.500 Euro zusammen, die zu gleichen Teilen an das Kinderhospiz St. Nikolaus sowie die Organisation Hand in Hand Kinderhilfe Leutkirch übergeben wurden – eine starke Aktion.Dank an Helfer und SponsorenDer FC Isny bedankt sich herzlich bei allen Helferinnen und Helfern im Kiosk, Vereinsheim und Kampfgericht sowie bei den Schiedsrichtern für ihren Einsatz. Ein großer Dank gilt außerdem den Sponsoren, die das Turnier unterstützt haben:

Das Hobbyturnier 2026 war somit sportlich wie organisatorisch ein voller Erfolg und unterstrich einmal mehr den Stellenwert des Isnyer Hallenturniers.



