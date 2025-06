Nägel mit Köpfen in Sachen Personal

Gleich drei Spieler verstärken dabei die Offensive der Mannschaft von Andreas Mannel. Der Borscher-Trainer konnte dabei mit Maxim Bevz ein 20-jähriges Angriffsjuwel nach Borsch lotsen. Schon seit dem zehnten Lebensjahr kennen sich beide, Mannel beriet ihn zuletzt bei seinen Entwicklungsschritten. Bevz selber kickte im Nachwuchs in Jena und Erfurt, machte im Männerbereich dann in Bad Salzungen erste Schritte. In seiner ersten Männersaison erzielte er 22 Tore in 24 Landesklasse-Spielen und weckte so Begehrlichkeiten von höherklassigen Teams. Letzte Saison war in beim Hünfelder SV in der Hessenliga am Ball, stand 29 Mal auf den Platz und erzielte vier Tore. „Er hat in der Hessenliga zuletzt wertvolle Erfahrung sammeln können. Wir freuen uns, dass wir ihm eine sportliche Perspektive bei uns bieten konnten. Ich schätze den 20-jährigen Stürmer als einsatzfreudig, flink und fußballerisch gut ausgebildet ein“, sagt Mannel zum Wunschspieler.

Für Max Lückert ist es sportlich gesehen der größte Sprung von der Kreisoberliga in die Verbandsliga. Der Angreifer war in den letzten Jahren eine feste Größe im Sturm des VfB Vacha und traf hier in 105 Spielen 63 Mal ins Schwarze. „Er fühlt sich auf den offensiven Außenbahnen am wohlsten. Er ist ein quirliger Spieler, den wir den nächsten Schritt bei uns zutrauen. Er hat seine Treffsicherheit zuletzt in der Kreisoberliga beweisen können“, beschreibt Andreas Mannel.

Ebenfalls offensiv zu Hause ist Theo Marschall. Marschall wird in Kürze 20 Jahre alt und war zuletzt Leistungsträger beim FC Barchfeld 02. 52 Landesklasse-Spiele bei 22 Toren stehen in seiner FuPa-Vita für die Barchfelder. „Er ist ein junges Offensivtalent, der im vorderen Bereich sowohl auf den Flügeln wie auch im Zentrum seinen Platz finden wird. Er ist ein ehrgeiziger guter Junger“, beschreibt Mannel den flexiblen Allrounder für den Offensivbereich. „Borsch hatte mich angerufen und gefragt, ob ich nächstes Jahr in der Thüringenliga unterstützen wollte. Ich habe mich über die Anfrage sehr gefreut und musste nicht großartig überlegen. Ich möchte mich fest in die Mannschaft spielen und die Klasse halten. Dabei möchte ich konstant spielen, torgefährlicher werden und vor allem mich taktisch weiterentwickeln“, so Theo Marschall zu seinem Wechsel.

Der letzte externe Neuzugang ist Maksim Kharin, der vom SV Wacker 04 Bad Salzungen in die Rhön wechselt. Er war in den letzten Jahren eine feste Größe in der Defensive der Kurstädter und strahlte hier als Verteidiger mit elf Toren in 68 Landesklasse-Spielen dennoch Torgefahr aus. „Mit ihm haben wir eine Vakanz in der Defensivposition schließen können. Wir planen ihn als Innen- oder Außenverteidiger. Er passt gut in unser Gefüge“, so Mannel zum vierten Neuzugang.

Guter Nachwuchs bekommt Perspektive

Zudem bauen die Borscher auf den eingeschlagenen Weg der letzten Jahre. Dieser ist es eigene Talente im guten Nachwuchs zu entwickeln und in den Männerbereich zu führen. Mit David Kraus, Louis Dittmar und Florian Schäfer waren bereits in der Meistersaison drei junge A-Junioren-Spieler fester Bestandteil der Landesklasse-Mannschaft. Der gleiche Weg wurde bereits mit Paul Weinbach in der Rückrunde eingeschlagen. Und auch Mike Leon Brunsch rückt aus dem eigenen guten Nachwuchs heraus in den Verbandsligakader. „Unsere Kaderplanungen sind mit den vier externen Zugängen abgeschlossen. Zudem kommen die fünf jungen Spieler aus dem Nachwuchs fest dazu. Damit sind unsere Planungen abgeschlossen und ich sehe uns richtig gut aufgestellt“, freut sich Andreas Mannel über die Planungssicherheit in der Rhön.