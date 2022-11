Nächstes Waldtruderinger Torfestival bei Biberg

Die letzte Partie des Jahres 2022 absolvierte Waldtrudering beim FC Biberg. Nach zuletzt überzeugenden Auftritten waren die Gäste in dieser Begegnung über die gesamten 90 Minuten ungewohnt fahrig und fehlerhaft; auch die Stimmung innerhalb der Mannschaft war insbesondere in der ersten Hälfte eher negativ und von Miss- und Unverständnis geprägt als dass man zusammen gegen die zu erwartenden Widerstände kämpfte. Entsprechend zäh gestaltete sich das Geschehen auf dem Platz, obgleich die Gäste trotz der genannten Unzulänglichkeiten zumeist die Kontrolle über den Ball und das Spiel hatten. Nach einer Viertelstunde fiel nach einem der wenigen durchdachten Angriffe das 1:0 für Waldtrudering, als Bieringer nach Balleroberung durchs Mittelfeld stürmte und auf der rechten Seite Horst bediente, der aus 10 Metern ins lange Eck vollendete. Die Platzherren blieben ein unangenehmer Gegner und verzeichneten bis zur Pause die eine oder andere Torannäherung, wirklich in Gefahr geriet der Kasten von TW Weinbrenner dabei aber kaum. Das galt jedoch auch für die Gegenseite; zumeist waren Versuche aus der Distanz das erzwungene Mittel, die jedoch etwa in Person von Hauschild (nach überragendem Solo gegen 5 Gegenspieler), Schuster und Franz das Gehäuse verfehlten.

Im zweiten Durchgang war das Gastteam nun sichtbar bemüht, den schwachen Auftritt vergessen zu machen, blieb aber fehlerbehaftet im eigenen Ballbesitz und mit äußerst schlechtem Timing in den Defensivzweikämpfen. Dennoch war jetzt deutlich mehr Zug in den Offensivaktionen, so dass das 2:0 fast zwangsläufig fiel, als nach schöner Spielverlagerung von Schuster über Hauschild zu Franz auf die linke Seite Letzerer mit einem überlegten Abschluss aus 12 Metern ins lange rechte Eck erfolgreich war. Die Hausherren hatten darauf aber unmittelbar die richtige Antwort parat, nach starkem Antritt über die rechte Seite wurde der Ball flach an den Elfer-Punkt zurück gelegt und von dort per sattem Strich ins Netz genagelt. TW Weinbrenner verhinderte kurz darauf den Ausgleich per Fußabwehr, auf der anderen Seite rettete ein Feldspieler auf der Linie für seinen bereits geschlagenen Keeper. Als Bieringer in der 64. Minute eine Schuster-Ecke einköpfte und nur zwei Minuten später eine Flanke von Franz am Schlussmann vorbei bugsierte, schien die Partie entschieden. Biberg jedoch gab sich nicht auf und kam nach zwei weiteren vergebenen Chancen in der 78. Minute nochmal heran, als sich ein Heim-Akteur wiederum über die rechte Seite durchtankte, mit seiner Hereingabe am langen Pfosten einen Mitspieler fand und dieser nach seelenruhiger Ballannahme auf 2:4 stellen durfte. Direkt im Gegenzug machte der eingewechselte Berger F. jedoch den Sack zu: Einen Chip von Schuster nahm er am rechten Strafraumeck per Kopf mit und nagelte das Leder aus der Luft per sehenswertem Volley unter die Latte. Schuster nahm fünf Minuten vor dem Ende einen katastrophalen Fehlpass im Spielaufbau der Gastgeber dankend an und erhöhte auf 2:6, während Berger F. kurz darauf erneut an einem Biberger Feldspieler auf der Torlinie scheiterte. Mit dem Schlusspfiff gelang ihm per Abstauber trotzdem noch sein zweiter Treffer, nachdem Weinbrenner F. aus 14 Metern halblinker Position am Keeper scheiterte und dieser den Ball nur klatschen lassen konnte.