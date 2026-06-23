Nächstes Verlängerungspaket

– Foto: Florian Trabner

Der FSC 1924 Lohfelden kommt beim Aufbau seiner neuen U23 weiter voran. Wie der Verein in seinen sozialen Medien mitteilte, haben gleich sechs weitere Spieler ihre Zusage für die kommende Saison gegeben. Baran Cifci, Alaa Shriba, Niklas Leuchter, Aron Rezene, Nabil El Hammiri und Karim Dergui bleiben dem FSC erhalten.

Die Verlängerungen sind der nächste Schritt in einer Personalplanung, die in Lohfelden erkennbar auf Kontinuität angelegt ist. Nachdem der Verein seine bisherige zweite Mannschaft zur U23 umgewandelt hat, soll das Team künftig als wichtige Schnittstelle zwischen Nachwuchs- und Seniorenbereich dienen. In der Kreisoberliga Kassel will der FSC jungen Spielern eine Plattform bieten, um sich auf anspruchsvollem Niveau weiterzuentwickeln und perspektivisch für höhere Aufgaben zu empfehlen.