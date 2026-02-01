Nächstes Upgrade für den VfR Neumünster Luca Aouci bringt 2026/27 Tempo mit von Ismail Yesilyurt · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser

Luca Aouci (SpVg Eidertal Molfsee) gegen Sercan Yildirimer (li., Kilia Kiel). – Foto: Ismail Yesilyurt

Der VfR Neumünster bastelt weiter an einer erfolgreichen sportlichen Zukunft! Mit Luca Aouci holte Rasensport nun einen Spieler, der in der Landesliga oder Oberliga alleine eine Abwehr auf Trab halten kann. Der 27-Jährige spielt vor dem Südtor von Kiel aktuell beim Landesliga-Fünften und Oberliga-Absteiger SpVg Eidertal Molfsee und wird ab Sommer im VfR-Trikot aktiv sein.

13 Treffer schmücken das Tor-Konto des pfeilschnellen Offensivspielers, der über die Außenbahnen ordentlich Dampf macht. „Wir freuen uns auf einen der schnellsten Rechtsaußen der Liga“, freut sich Sportdirektor Lars Neca über die Verpflichtung. „Seine Spielfreude und die Erfahrung aus der Regional- und Oberliga werden eine echte Verstärkung für unseren Kader in der nächsten Saison sein“, betonte Neca.

Luca Aouci, hier für Kilia Kiel, reißt auf den Flanken mit seiner Schnelligkeit viele Lücken in der gegnerischen Defensive auf. – Foto: Ismail Yesilyurt