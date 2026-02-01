Nächstes Upgrade für den VfR Neumünster

Der VfR Neumünster bastelt weiter an einer erfolgreichen sportlichen Zukunft! Mit Luca Aouci holte Rasensport nun einen Spieler, der in der Landesliga oder Oberliga alleine eine Abwehr auf Trab halten kann. Der 27-Jährige spielt vor dem Südtor von Kiel aktuell beim Landesliga-Fünften und Oberliga-Absteiger SpVg Eidertal Molfsee und wird ab Sommer im VfR-Trikot aktiv sein.
13 Treffer schmücken das Tor-Konto des pfeilschnellen Offensivspielers, der über die Außenbahnen ordentlich Dampf macht. „Wir freuen uns auf einen der schnellsten Rechtsaußen der Liga“, freut sich Sportdirektor Lars Neca über die Verpflichtung. „Seine Spielfreude und die Erfahrung aus der Regional- und Oberliga werden eine echte Verstärkung für unseren Kader in der nächsten Saison sein“, betonte Neca.
Luca Aouci spielte vor seinem Wechsel zu seinem Heimatverein beim 1. FC Phönix Lübeck und Kilia Kiel in der Regionalliga Nord. „Die Verantwortlichen beim VfR Neumünster standen bereits länger mit mir in Kontakt. Schlussendlich haben mich die Gespräche überzeugt. Ich freue mich darauf, wieder unter Danny Cornelius zu trainieren und mich voll in das Team einzubringen“, so der gebürtige Kieler über die Gründe für seinen Wechsel. „Dass ich schon heiß auf die neue Saison bin, steht natürlich außer Frage!“