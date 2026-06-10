Nächstes Trio sagt zu

– Foto: Herbert Bruder

Die SG Geismar/Züschen setzt ihre Kaderplanung konsequent fort. Wie der Kreisoberligist in seinen sozialen Medien bekanntgab, haben Leon Kramer, Lennart Götz und Jannis Lemke ihre Zusagen für die kommende Saison gegeben.

Damit wächst das Gerüst der Mannschaft weiter. Nachdem die SG bereits die Verlängerungen von Florian Bruder, Fabio da Silva, Johannes Hofmann, Björn Traxl, Collin Gercke und Dominik Duttine vermeldet hatte, folgen nun drei weitere wichtige Personalien.

Mit den Zusagen von Kramer, Götz und Lemke wächst das Fundament für die Saison 2026/27 weiter. Für die SG ist das ein wichtiges Zeichen: Trotz des Trainerwechsels bleibt der Kern der Mannschaft Schritt für Schritt zusammen.