Nächstes Trio sagt zu

Die SG Bartenwetzer treibt ihre Personalplanungen für die kommende Spielzeit mit Nachdruck voran. Nachdem der Verein bereits mehrere Verlängerungen vermelden konnte, stehen nun die nächsten Zusagen fest: Khalid Zainulabedin, Abdullah Gahtan und Marcel Knieriem bleiben dem Klub ligaunabhängig erhalten.

Für die SG Bartenwetzer sind diese drei Zusagen von Gewicht, weil sie dem Kader nicht nur Qualität, sondern auch ein Stück Stabilität verleihen. Während frühere Verlängerungen vor allem ein Signal für Kontinuität und Perspektive setzten, bekommt die Mannschaft mit Zainulabedin, Gahtan und Knieriem nun zusätzlich ein erfahrenes Fundament für die kommende Runde.

Ganz aus dem Blick geraten sollen die bisherigen Personalentscheidungen dabei nicht. Bereits zuvor hatten Dmitri Alexandrowitsch Petko, Hakan Likaj und Orges Barbatovci verlängert, später folgten auch Deniz Demirdag, Nico Schumann und Alexander Zeiter. Diese Zusagen bildeten die ersten Bausteine der neuen Kaderstruktur. Mit dem nun verkündeten Trio gewinnt die Planung jedoch noch einmal zusätzliche Substanz.