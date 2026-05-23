Nächstes Trio gebunden

– Foto: Andrea Arrich

Die SG Bartenwetzer treibt ihre Planungen für die kommende Saison mit bemerkenswerter Konsequenz voran. Wie Hessensport24 berichtet und der Verein zudem über seine sozialen Medien mitteilte, haben mit Zanst Farman Ajo, Robert Varga und Haschim Barekzai drei weitere junge Spieler ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben.

Damit gewinnt der Kader des künftigen Trainers Andreas Wenderoth weiter an Kontur. Nachdem die SG in den vergangenen Wochen bereits mehrere Verlängerungen vermelden konnte, steht nun erneut ein Trio im Mittelpunkt, das vor allem für Perspektive, Entwicklung und Zukunftsfähigkeit steht. Im Umfeld des Vereins wird die Entscheidung deshalb nicht nur als personelle Randnotiz, sondern als weiterer Baustein einer klar erkennbaren Linie gewertet.

Sportlich könnte sich dieser positive Trend schon bald mit einem großen Erfolg verbinden. Bereits am Samstag bietet sich der SG Bartenwetzer im Heimspiel gegen den TSV Besse II die Möglichkeit, mit einem Sieg die Meisterschaft perfekt zu machen und den Aufstieg in die Kreisoberliga klarzumachen. Die personellen Weichenstellungen der vergangenen Tage wirken damit fast wie die Begleitmusik zu einer Saison, die ihren Höhepunkt noch vor sich haben könnte.