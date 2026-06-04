Nächstes Trio aus Hedendorf: TSV Apensen rüstet auf

– Foto: Nick Hellfeier

Dem TSV Apensen ist es gelungen, seinen Kader mit weiteren Neuzugängen zu verstärken. Der Tabellenzehnte bedient sich beim Nachbarn VSV Hedendorf/Neukloster.

Neben Philipp Reinecke (Deinster SV) hat Apensen mit Marco Tobaben als spielenden Co-Trainer und Rückkehrer Jannik Brusberg bereits zwei VSV-Akteure an den Soltacker gelotst. Mit Nelson Eberstein, Niklas Ehrenberg und Youngster Jonathan Strauß folgt nun ein weiteres VSV-Trio seinen ehemaligen Mitspielern.

„Sie sind alle drei talentierte Fußballer, gerade Strauß hatte Angebote von höheren Vereinen und hat sich trotzdem für uns entschieden“, sagt TSV-Coach Marco Dierks. „Wir freuen uns sehr, dass wir alle von uns überzeugen konnten, auch wenn Ehrenberg vermutlich die ganze Saison mit einem Kreuzbandriss ausfällt.“