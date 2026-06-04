Nächstes Trio aus Hedendorf: TSV Apensen rüstet auf

Dem TSV Apensen ist es gelungen, seinen Kader mit weiteren Neuzugängen zu verstärken. Der Tabellenzehnte bedient sich beim Nachbarn VSV Hedendorf/Neukloster.
Neben Philipp Reinecke (Deinster SV) hat Apensen mit Marco Tobaben als spielenden Co-Trainer und Rückkehrer Jannik Brusberg bereits zwei VSV-Akteure an den Soltacker gelotst. Mit Nelson Eberstein, Niklas Ehrenberg und Youngster Jonathan Strauß folgt nun ein weiteres VSV-Trio seinen ehemaligen Mitspielern.
„Sie sind alle drei talentierte Fußballer, gerade Strauß hatte Angebote von höheren Vereinen und hat sich trotzdem für uns entschieden“, sagt TSV-Coach Marco Dierks. „Wir freuen uns sehr, dass wir alle von uns überzeugen konnten, auch wenn Ehrenberg vermutlich die ganze Saison mit einem Kreuzbandriss ausfällt.“
Darüber hinaus wird U19-Torjäger Benno Bösel fest zur Ligamannschaft aufrücken, mit Lennox Blöcker erweitert ein weiterer Spieler aus dem eigenen Nachwuchs das Torhüterteam.
Auf der anderen Seite zieht es Michel Friedmann aufgrund seines Studiums nach Frankfurt, Vincent Gresch geht den umgekehrten Weg und wechselt nach Hedendorf. Es bahnt sich ein Nachbarschaftsduell an, das in der Bezirksliga-Saison 2026/27 sicherlich eine besondere Brisanz bekommt.