Nächstes Topspiel für OSV, Lürrip im Kellerduell schon gefordert

Schon am Freitag könnte der OSV Meerbusch mit dem TuS Wickrath einen direkten Konkurrenten auf Distanz halten. Tabellenführer Sportfreunde Neuwerk ist am Sonntag gegen den SC St. Tönis II an der Reihe, ebenso wie die SpVg Odenkirchen, die die komplizierte Auswärtsfahrt zum VfL Tönisberg vor sich hat. TuRa Brüggen hofft nach der Enttäuschung vom vergangenen Spieltag auf ein erneutes Erfolgserlebnis gegen den TSV Krefeld-Bockum. Nach dem Derbysieg in der Vorwoche steht nun ein Kellerduell für Türkiyemspor Mönchengladbach auf der Agenda. Das bislang abgeschlagenen Schlusslicht SV Lürrip hofft dabei auf die ersten Punkte.
15. Spieltag
28.11.25 OSV Meerbusch - 1. FC Viersen
28.11.25 DJK Fortuna Dilkrath - SC St. Tönis 1911/20 II
29.11.25 SpVg Odenkirchen - SSV Grefrath 1910/24
30.11.25 Sportfreunde Neuwerk - TuRa Brüggen
30.11.25 CSV Marathon Krefeld - 1. FC Mönchengladbach
30.11.25 Thomasstadt Kempen - SC Union Nettetal II
30.11.25 Türkiyemspor Mönchengladbach - VfL Tönisberg
30.11.25 TSV Krefeld-Bockum - TuS Wickrath
30.11.25 VfR Krefeld-Fischeln - SV Lürrip