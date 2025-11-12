 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Lürrip steht noch ohne Sieg da.
Lürrip steht noch ohne Sieg da. – Foto: Diana Horster

Nächstes Topspiel für OSV, Lürrip im Kellerduell schon gefordert

Bezirksliga, Gruppe 3: Der OSV Meerbusch kann nach dem Freitagsspiel gegen den TuS Wickrath an die Tabellenspitze springen. Die Sportfreunde Neuwerk können am Sonntag antworten.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Schon am Freitag könnte der OSV Meerbusch mit dem TuS Wickrath einen direkten Konkurrenten auf Distanz halten. Tabellenführer Sportfreunde Neuwerk ist am Sonntag gegen den SC St. Tönis II an der Reihe, ebenso wie die SpVg Odenkirchen, die die komplizierte Auswärtsfahrt zum VfL Tönisberg vor sich hat. TuRa Brüggen hofft nach der Enttäuschung vom vergangenen Spieltag auf ein erneutes Erfolgserlebnis gegen den TSV Krefeld-Bockum. Nach dem Derbysieg in der Vorwoche steht nun ein Kellerduell für Türkiyemspor Mönchengladbach auf der Agenda. Das bislang abgeschlagenen Schlusslicht SV Lürrip hofft dabei auf die ersten Punkte.

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
20:00live

Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
20:00

Sa., 15.11.2025, 16:00 Uhr
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
16:00

Sa., 15.11.2025, 18:15 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
18:15live

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
15:30

So., 16.11.2025, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
15:15

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
15:30live

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
15:30

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
15:30

________________

So geht es weiter

15. Spieltag
28.11.25 OSV Meerbusch - 1. FC Viersen
28.11.25 DJK Fortuna Dilkrath - SC St. Tönis 1911/20 II
29.11.25 SpVg Odenkirchen - SSV Grefrath 1910/24
30.11.25 Sportfreunde Neuwerk - TuRa Brüggen
30.11.25 CSV Marathon Krefeld - 1. FC Mönchengladbach
30.11.25 Thomasstadt Kempen - SC Union Nettetal II
30.11.25 Türkiyemspor Mönchengladbach - VfL Tönisberg
30.11.25 TSV Krefeld-Bockum - TuS Wickrath
30.11.25 VfR Krefeld-Fischeln - SV Lürrip

Aufrufe: 012.11.2025, 22:00 Uhr
Markus BeckerAutor