Darf der 1. FC Mühlhausen auch gegen den Spitzenreiter VfR Mannheim jubeln? – Foto: Lörz

Nächstes Topspiel für Mannheim und Mühlhausen Verbandsliga +++ Erster gegen Zweiter unter Flutlicht +++ Zuzenhausen und Spielberg lauern dahinter

Wir werfen einen Blick auf die Partien des 13. Spieltags.

Sa., 29.10.2022, 16:30 Uhr TS Mosbach TS Mosbach SV Spielberg SV Spielberg 16:30 PUSH

Wichtige sechs Punkte sammelte der TS Mosbach in den vergangenen zwei Wochen gegen direkte Konkurrenten. Mit dem SV Spielberg ist diesen Spieltag ein anderes Kaliber zu Gast in Mosbach. Der SV ist nach wie vor dicht an den ersten Drei dran und geht als Favorit in die Partie.

Am Sonntagnachmittag tritt die TSG Weinheim die Reise in den Odenwald zum VfR Gommersdorf an. Gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel sammelte Gommersdorf neun seiner bisherigen zehn Zähler. Weinheim hat die Chance mit einem Sieg die Abstiegsränge vorerst zu verlassen.

Auch beim vergangenen Auftritt des 1. FC Bruchsal gelang Jan Malsam ein Treffer. 12 Tore aus 10 Spielen hat der aktuelle Top-Torjäger der Verbandsliga Nordbaden vorzuweisen. Der dieswöchige Gastgeber SV Waldhof Mannheim II konnte in den letzten vier Spielen nicht bezwungen werden.

In Bretten kommt es zum Duell zweier Aufsteiger. Im Falle eines Sieges der Neckarauer zöge man am Konkurrenten aus Bretten vorbei. Allerdings ist der VfL inzwischen seit fünf Partien sieglos.

Für den 1. FC Mühlhausen ist es der der zweite Gegner aus den vorderen Drei innerhalb von drei Wochen. Der VfR hatte am vergangenen Spieltag die Tabellenspitze zurückerobert. Nach wie vor ist Mannheim noch ohne Niederlage in der laufenden Spielzeit. Hochqualitativer Fußball garantiert!

Sa., 29.10.2022, 15:30 Uhr SV Langensteinbach Langensteinb FV Fortuna Heddesheim Heddesheim 15:30 PUSH

FV Fortuna Heddesheim war die Mannschaft, die den Tabellenführer von der Spitze stoß. Am Samstagnachmittag geht es zum Tabellenschlusslicht nach Langensteinbach. Der SVL steht mit dem derzeit schlechteren Torverhältnis hinter dem FC Kirrlach.

Jede Serie hat mal ein Ende. Nach acht eindrucksvollen Siegen am Stück, setzte es am vergangenen Wochenende eine Niederlage für den FC Zuzenhausen. Gegen den FC Germania Friedrichstal will man zurück in die Spur finden und einen weiteren Dreier einfahren.

Sa., 29.10.2022, 15:30 Uhr VfB Eppingen VfB Eppingen FC Olympia Kirrlach FC Kirrlach 15:30 PUSH