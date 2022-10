Nächstes Topspiel für Landau - Teisbach prüft Neufraunhofen 14. Spieltag: Freidhofer-Elf erwartet Leader Walburgskirchen +++ Kellerderby in Ergolding

Nach dem reduzierten Programm in der Vorwoche steigen in der Bezirksliga West an diesem Wochenende wieder wie gewohnt acht Partien. Im Fokus steht dabei sicherlich der Kracher zwischen dem FSV Landau und Primus TuS Walburgskirchen, der nach dem unrühmlichen Spielabbruch gegen Pfarrkirchen inklusive der sofortigen Trennung von Torhüter Bartosz Gajewski wieder positive Schlagzeilen schreiben will. Verfolger SV Neufraunhofen steht beim FC Teisbach vor einer unangenehmen Auswärtsaufgabe. Der nach der spielfreien Zwangspause auf einen Relegationsplatz abgerutschte FC Ergolding empfängt den Nachbarn DJK-SV Altdorf zum Kellerderby.

Jochen Freidhofer (Trainer FSV Landau): "Auch wenn es natürlich sehr unglücklich ist in der 94. Minute den Ausgleich zu bekommen, war das Unentschieden für Neufraunhofen mehr als verdient. Für uns heißt es jetzt schnell zu regenerieren, weil am Samstag zur Mittagszeit die nächste schwere Aufgabe auf uns wartet. Der momentane Tabellenführer aus Walburgskirchen steht sicher zurecht ganz oben, aber wir wollen zuhause auch die letzten Körner reinwerfen und nicht leer ausgehen."

Heiko Schwarz (Spielertrainer ASCK Simbach): "Langquaid ist eine physisch starke, groß gewachsene und erfahrene Mannschaft, die aus meiner Sicht zu wenig Punkte für die Qualität des Kaders hat. Wenn sie ihre Top-Elf auf den Platz bringen, können sie jeden Gegner in dieser Liga schlagen. Wir müssen schauen, dass wir Standardsituationen vermeiden, da wir in der Luft definitiv unterlegen sind. Wir wollen aber daheim natürlich ungern Punkte liegen lassen und unser Spiel durchziehen."

Valmir Alili (Spielertrainer DJK-SV Altdorf): "Das Spiel gegen Ergolding ist ein Derby und da gibt es eigentlich keine Favoriten. Meine Mannschaft ist bereit, am Samstag die Punkte nach Altdorf mitzubringen. Die Stimmung in der Mannschaft ist ganz gut und wir haben eine positive Atmosphäre. Wir fahren mit unserer besten Mannschaft nach Ergolding und sind voll motiviert."

Matthias Ehrenreich (Co-Spielertrainer TV Aiglsbach): "Wir haben gegen Simbach eine sehr gute erste Halbzeit abgeliefert. Im Spiel gegen den Ball müssen wir jedoch als Mannschaft noch konsequenter und cleverer verteidigen, um diese Spiele dann auch für uns zu entscheiden. Eintracht Landshut hat eine spielerisch und technisch gute Mannschaft, die sich nach einem holprigen Saisonstart stabilisiert hat. Aktuell befinden sie sich zwar auf dem vorletzten Tabellenplatz, was aber nicht unterschätzt werden darf. Nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge wollen wir unbedingt drei Punkte mit nach Aiglsbach nehmen."

Ali Attieh (Spielertrainer FC Eintracht Landshut): "Mittlerweile haben wir es geschafft, unsere Abwehr zu stabilisieren und lediglich einen Treffer in den vergangenen drei Ligaspielen hinnehmen müssen. Das müssen wir weiter so umsetzen. Nach vorne hapert es irgendwie. Keine Konsequenz, kein Glück oder sogar Unvermögen. Hier müssen wir dringend nachlegen. Wenn wir das schaffen, dann wird auch das starke Team aus Aiglsbach keinen Spaziergang durch den Auerweg haben. Wir werden sicherlich alles geben, damit wir nicht leer ausgehen."

Florian Baumgartl (Trainer FC Dingolfing): "Aktuell müssen wir kleinere Brötchen backen. Vom Leistungspotenzial her gehören wir momentan nicht zu den Spitzenteams. Allerdings ist es dennoch schön zu sehen, wie sich unsere vielen Nachwuchs- und Perspektivspieler nach und nach zu gestandenen Akteuren entwickeln, was ein schöner Nebeneffekt der derzeitigen beispiellosen Verletzungsmisere ist. Wir werden die nächsten Wochen mit der nötigen Ruhe angehen. Unser Ziel muss es sein, bis zur Winterpause noch einige Punkte einzufahren. Damit wollen wir am Sonntag beginnen, was in Ergoldsbach erfahrungsgemäß aber nicht einfach wird."

Ludwig Hirsch (Sportlicher Leiter TSV Ergoldsbach): "Bei der Heimniederlage gegen Eintracht Landshut hat durchweg nichts gepasst, es war schlichtweg ein rabenschwarzer Tag. Es ist im Moment für uns eine schwierige Phase, aber da müssen wir durch. Am Sonntag müssen wir wieder an unsere Tugenden glauben und versuchen, diese auf dem Platz umzusetzen, um es dem FCD so schwer wie möglich zu machen."

Hans-Peter Kerscher (Trainer FC-DJK Simbach): "Der eine Punkt in Altdorf ist grundsätzlich für uns ok, in diesem Fall aber leider zu wenig. Zuhause gegen Kelheim sind wir wieder in der Pflicht zu punkten, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren. Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut und die Spieler sind heiß auf einen neuen und bisher unbekannten Gegner für uns."

Personalien: Zu den üblichen Verletzten gesellt sich noch Andre Vogel hinzu. Dafür kehrt Christoph Hobmeier in den Kader zurück.



Thomas Sommer (2. Abteilungsleiter ATSV Kelheim): "Erfreut waren wir nicht über die auferlegte Spielverlegung am letzten Wochenende. Beide Bezirksligen der Oberpfalz haben zwei Spiele am Samstag und Montag ausgetragen und bei uns war das komischerweise nicht möglich, das muss man nicht verstehen. Am Wochenende geht es nun nach Simbach, wo uns ein richtungsweisendes Spiel erwartet. Mit einem Sieg könnten wir uns im Mittelfeld der Liga festbeißen, bei einer Niederlage geht der Blick nach unten. In Landau hatte unsere erste Elf ein Durchschnittsalter von 21,5 Jahren, was für eine Seniorenmannschaft unfassbar jung ist. Zudem bestand unsere Bank aus drei A-Jugendspielern. Das zeigt unseren Weg, aber jugendliche Leichtigkeit wird von Kampf und Emotionen auch gern mal aufgefressen. Klar wollen wir die Dinge immer fußballerisch lösen, in Simbach wird es aber höchstwahrscheinlich auch auf das Drumherum ankommen. Wir müssen den Kampf annehmen und Erfahrungslücken dürfen uns nicht auf die eigenen Beine fallen."

Personalien: Das Lazarett beim ATSV lichtet sich ein wenig, für den ein oder anderen kommt ein Einsatz aber noch zu früh. Der Kader wird daher im Vergleich zum Landau-Spiel relativ unverändert bleiben.