Nächstes Topspiel für Ettmannsdorf: Kemnath kommt

Zurück auf dem Liga-Thron, will der SV Haselbach am Sonntag die inoffizielle Herbstmeisterschaft klarmachen. Dafür soll ein Auswärtsdreier in Schmidgaden her. Parallel hat der Rangzweite SV Schwandorf-Ettmannsdorf II das nächste Top-Spiel vor der Brust. Verfolger SV Kemnath a.B., derzeit als Rangvierter notiert, ist zu Gast am Naab-Ufer. Was der Hinrunden-Abschluss in der Kreisliga West sonst parat hält.



Beim TSV Detag Wernberg (6., 17) schlägt am 13. Spieltag der TSV Nittenau (13., 6) auf. Der TSV musste sich vor Wochenfrist knapp beim FC OVI-Teunz geschlagen geben, während sich die Hausherren der kommenden Partie klar und zu Null gegen den SV Diendorf behaupten konnten.





Morgen, 16:00 Uhr TSV Dieterskirchen TSV Dieterskirchen TV Nabburg TV Nabburg 16:00 live PUSH



Der Rangdritte TV Nabburg (26) ist am Samstag auswärts beim TSV Dieterskirchen (14., 6) gefordert. Eine Niederlage musste der TSV am vergangenen Wochenende beim TSV Stulln einstecken, während Nabburg knapp den Dreier gegen die DJK Dürnsricht-Wolfring einfuhr.







Zeitgleich mit den vorherigen zwei Partien, tritt die SG Silbersee 08 (9., 15) bei der DJK Dürnsricht-Wolfring (12., 8) an. Knapp scheiterte die DJK am letzten Spieltag beim TV Nabburg und ging somit leer aus. Die SG Silbersee sicherte sich hingegen zuletzt den Heimdreier gegen den 1. FC Schmidgaden.







Beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (2., 29) ist am kommenden Sonntag der SV Kemnath a.B. (4., 22) zum Top-Spiel zu Gast. Die Gäste der Partie konnten sich zuletzt trotz klarer Führung nur einen Punkt im Remis gegen den SC Katzdorf einholen. Die Hausherren quittieren beim SV Haselbach vor 700 Zuschauern eine 1:2-Niederlage und mussten die Tabellenführung nach einem Spieltag schon wieder räumen.







Der 1. FC Schmidgaden (10., 12) empfängt am kommenden Sonntag den alten und neuen Tabellenersten SV Haselbach (30). Mit einer Niederlage ging Schmidgaden am letzten Spieltag bei der SG Silbersee 08 vom Platz. Haselbach setzte sich auf heimischem Terrain knapp gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II durch und sprang wieder an den Liga-Thron.







Auf Reisen ist der FC OVI-Teunz (7., 17), der beim SC Katzdorf (8., 17) zugegen ist. Die Heimmannschaft konnte am vergangenen Wochenende bei der SV Kemnath a.B. noch einen Punkt mitnehmen; OVI-Teunz sicherte sich vor Wochenfrist knapp die Maximalausbeute gegen den TSV Nittenau.





So., 12.10.2025, 15:30 Uhr SV Diendorf SV Diendorf TSV Stulln TSV Stulln 15:30 PUSH



Der SV Diendorf (11., 10) macht zum 13. Spieltag den Gastgeber für den TSV Stulln (5., 18). Während der SVD zuletzt chancenlos beim TSV Detag Wernberg eine Niederlage verbuchen musste, sicherte sich Stulln daheim den Dreier gegen den TSV Dieterskirchen.