 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligavorschau
Der Ettmannsdorfer Landesliga-Unterbau (in blau) ist erneut hart gefordert.
Der Ettmannsdorfer Landesliga-Unterbau (in blau) ist erneut hart gefordert. – Foto: Pohsygraphix

Nächstes Topspiel für Ettmannsdorf: Kemnath kommt

13. Spieltag: Spitzenreiter Haselbach muss nach Schmidgaden +++ Katzdorf empfängt OVI-Teunz

Verlinkte Inhalte

Kreisliga West
Detag Wernb.
TSV Nittenau
Schmidgaden
SC Katzdorf

Zurück auf dem Liga-Thron, will der SV Haselbach am Sonntag die inoffizielle Herbstmeisterschaft klarmachen. Dafür soll ein Auswärtsdreier in Schmidgaden her. Parallel hat der Rangzweite SV Schwandorf-Ettmannsdorf II das nächste Top-Spiel vor der Brust. Verfolger SV Kemnath a.B., derzeit als Rangvierter notiert, ist zu Gast am Naab-Ufer. Was der Hinrunden-Abschluss in der Kreisliga West sonst parat hält.

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Detag Wernberg
TSV Detag WernbergDetag Wernb.
TSV Nittenau
TSV NittenauTSV Nittenau
16:00

Beim TSV Detag Wernberg (6., 17) schlägt am 13. Spieltag der TSV Nittenau (13., 6) auf. Der TSV musste sich vor Wochenfrist knapp beim FC OVI-Teunz geschlagen geben, während sich die Hausherren der kommenden Partie klar und zu Null gegen den SV Diendorf behaupten konnten.

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Dieterskirchen
TSV DieterskirchenTSV Dieterskirchen
TV Nabburg
TV NabburgTV Nabburg
16:00live

Der Rangdritte TV Nabburg (26) ist am Samstag auswärts beim TSV Dieterskirchen (14., 6) gefordert. Eine Niederlage musste der TSV am vergangenen Wochenende beim TSV Stulln einstecken, während Nabburg knapp den Dreier gegen die DJK Dürnsricht-Wolfring einfuhr.

Morgen, 16:00 Uhr
DJK Dürnsricht-Wolfring
DJK Dürnsricht-WolfringDürnsricht
SG Silbersee 08
SG Silbersee 08SG Silbersee
16:00

Zeitgleich mit den vorherigen zwei Partien, tritt die SG Silbersee 08 (9., 15) bei der DJK Dürnsricht-Wolfring (12., 8) an. Knapp scheiterte die DJK am letzten Spieltag beim TV Nabburg und ging somit leer aus. Die SG Silbersee sicherte sich hingegen zuletzt den Heimdreier gegen den 1. FC Schmidgaden.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-EttmannsdorfEttmannsdorf II
SV Kemnath a. B.
SV Kemnath a. B.SV Kemnath
15:00

Beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (2., 29) ist am kommenden Sonntag der SV Kemnath a.B. (4., 22) zum Top-Spiel zu Gast. Die Gäste der Partie konnten sich zuletzt trotz klarer Führung nur einen Punkt im Remis gegen den SC Katzdorf einholen. Die Hausherren quittieren beim SV Haselbach vor 700 Zuschauern eine 1:2-Niederlage und mussten die Tabellenführung nach einem Spieltag schon wieder räumen.

So., 12.10.2025, 15:15 Uhr
1. FC Schmidgaden
1. FC SchmidgadenSchmidgaden
SV Haselbach
SV HaselbachSV Haselbach
15:15

Der 1. FC Schmidgaden (10., 12) empfängt am kommenden Sonntag den alten und neuen Tabellenersten SV Haselbach (30). Mit einer Niederlage ging Schmidgaden am letzten Spieltag bei der SG Silbersee 08 vom Platz. Haselbach setzte sich auf heimischem Terrain knapp gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II durch und sprang wieder an den Liga-Thron.

So., 12.10.2025, 15:15 Uhr
SC Katzdorf
SC KatzdorfSC Katzdorf
FC OVI-Teunz
FC OVI-TeunzFC OVI-Teunz
15:15

Auf Reisen ist der FC OVI-Teunz (7., 17), der beim SC Katzdorf (8., 17) zugegen ist. Die Heimmannschaft konnte am vergangenen Wochenende bei der SV Kemnath a.B. noch einen Punkt mitnehmen; OVI-Teunz sicherte sich vor Wochenfrist knapp die Maximalausbeute gegen den TSV Nittenau.

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
SV Diendorf
SV DiendorfSV Diendorf
TSV Stulln
TSV StullnTSV Stulln
15:30

Der SV Diendorf (11., 10) macht zum 13. Spieltag den Gastgeber für den TSV Stulln (5., 18). Während der SVD zuletzt chancenlos beim TSV Detag Wernberg eine Niederlage verbuchen musste, sicherte sich Stulln daheim den Dreier gegen den TSV Dieterskirchen.

Aufrufe: 010.10.2025, 10:30 Uhr
Nicole SeidlAutor