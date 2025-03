Nächstes Topspiel für die Stuttgarter Kickers beim FSV Frankfurt

Am 26. Spieltag der Regionalliga Südwest stehen mehrere Duelle mit großer Tragweite im Aufstiegsrennen an. Tabellenführer TSG 1899 Hoffenheim II empfängt am Freitagabend die SG Barockstadt Fulda Lehnerz und will den knappen Vorsprung auf die Verfolger verteidigen. Das Topspiel steigt am Sonntag zwischen dem Zweiten FSV Frankfurt und den aufstrebenden Stuttgarter Kickers. Auch im Tabellenkeller verspricht das Duell zwischen Gießen und Villingen besondere Brisanz.