Nächstes Topduell im Grafenwöhrer Sportpark - Auerbach kommt

Mit dem spät sichergestellten Heimsieg im Verfolgerduell gegen den ASV Haidenaab setzte die SV Grafenwöhr (2./15) am letzten Wochenende ihre Erfolgsserie fort und hat nun gleich das nächste Spitzenspiel vor der Brust, gibt doch der Rangvierte SV 08 Auerbach (13 Punkte) im Rahmen des siebten Spieltags der Kreisliga Nord seine Visitenkarte in der Garnisonsstadt ab. Die Ausgangslage für beide Kontrahenten ist klar, ein jeder will Zählbares, um den Abstand zum bislang unbeirrt seine Kreise ziehenden Primus SpVgg Trabitz (1./18 - vor schwerem Auswärtsspiel in Rothenstadt) nicht größer werden zu lassen. "Dranbleiben" lautet also die Devise, die auch in Haidenaab ausgegeben werden dürfte, wenn mit dem ASV (6./10) und den Gästen aus Erbendorf (5,/10) ebenfalls zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die den Blick nach oben richten.

"Uns erwartet am Wochenende in Haidenaab eine richtig schwere Aufgabe. Wir treffen auf eine Mannschaft, deren Offensivreihe enorm torgefährlich ist und die vor allem viel individuelle Qualität mitbringt. Wir müssen im Kollektiv kompakt verteidigen, die Räume eng halten und die sich uns bietenden Chancen konsequent nutzen, dann können wir auch bei einer so offensivstarken Mannschaft erfolgreich sein. Wir sind auf jeden Fall gut vorbereitet auf den Gegner und wollen natürlich wieder was Zählbares mitnehmen", gibt sich Gästespielercoach Benny Scheidler zuversichtlich.

"Nach der Enttäuschung in Grafenwöhr wollen wir zuhause Wiedergutmachung betreiben. An sich ist niemand sauer, in Grafenwöhr zu verlieren, einzig über die Art und Weise - beim dritten Tor haben wir verteidigt wie eine E-Jugendmannschaft - muss man schon reden. Auch das erste Gegentor - wir legten dem Torschützen den Ball praktisch in den Fuß - darf nicht passieren. So ist es frustrierend, wenn du viel investierst und am Ende mit leeren Händen nach Hause fahren musst, das tut schon weh. Wir haben die Fehler nun vor dem Training analysiert, das Thema ist nun abgehakt. Ich glaube nun schon, dass alle bereit sind, einiges gutzumachen. Allerdings haben wir nun personell echt Probleme, weil wir vier Verletzte und zwei Urlauber haben, zudem einen, der beruflich nach Hannover muss. So wird mein kleiner Bruder aushelfen müssen und auch ich selbst werde vermutlich auf der Bank Platz nehmen, es hilft nix. Auch wenn es extrem schwer wird, wollen wir dennoch versuchen, die Punkte in Haidenaab zu behalten, auch wenn Erbendorf personell wieder besser aufgestellt ist und zudem mit Selbstvertrauen nach dem hohen Sieg in Eschenbach anrückt. Wir haben gesehen, dass wir gegen Mannschaften wie Grafenwöhr mithalten können, auch wenn wir nach der Pause spielerisch zu wenig gemacht haben. Ich denke, wir brauchen uns nicht verstecken, gehen auch mit einer gewissen Portion Selbstvertrauen ins Spiel, auch wenn wir das letzte Spiel verkackt haben. Wir sind unverändert tabellarisch akzeptabel dabei, von daher werden wir mit dem Personal, das da ist, versuchen, das Bestmögliche herauszuholen", so ASV-Übungsleiter Michael Kaufmann im ausführlichen Statement.

Unnötig war sie, die Einbuße in Grafenwöhr, gab der ASV der Heimelf doch bei zwei Gegentreffern kräftig Hilfestellung und zeigte vor allem beim Lucky Punch in der Nachspielzeit defensiv ein indiskutables Zweikampfverhalten. Die Mannen um Kapitän Pascal Steeger haben nun Besserung gelobt und wollen im Heimspiel gegen den punktgleichen Gast nun auch zeigen, dass sie es anders können, wollen also die Fehlerquote minimieren, auch wenn die Personaldecke aktuell sehr dünn ist. Die Steinwaldelf ist nach durchwachsener Saisonauftaktphase in der Spur, zwei Dreier in Folge und dabei acht erzielte Treffer zeugen davon, dass die Scheidler-Truppe nicht von ungefähr im "Aufzug nach oben" sitzt. In Haidenaab wartet eine knifflige Auswärtsaufgabe, die man mit dem zuletzt erarbeiteten Schwung angehen und möglichst erfolgreich lösen will.

Derbyfieber hier, Kirwafieber dort, so könnte man die Stimmungslagen beschreiben, die in Tremmersdorf und Vorbach vor den Hausaufgaben der Runde 7 vorherrschen. Da erwartet der FCT (12./4) den Gast aus dem nahen "Dumba" (10./6), beide Mannschaften trachten dabei nach dringend notwendigem Zählbarem, um sich im "unangenehmen" Tabellenbereich etwas Luft zu verschaffen, man könnte auch von einer Art Befreiungsschlag reden. Ähnliches hat der FC Vorbach (11./5) im Visier, der mit dem TSV Eslarn allerdings einen bislang stark auftrumpfenden Gegner hat. Im Lager der Schramm-Elf hofft man, dass das Festwochenende zusätzlich motivierend wirkt, da hat man in der Vergangenheit schon manchem Favoriten ein Bein stellen können...

"Nach dem ordentlichen Auftritt in Reuth freut man sich im Lager des FCT nun auf das Derby gegen den SC Kirchenthumbach. Das gute Verhältnis zum Nachbarverein muss am Sonntag Nachmittag aber ruhen, da wir mit aller Macht gewinnen und den Anschluss an das Mittelfeld herstellen wollen. Leider bleibt die Personaldecke bis zum Wochenende dünn, weil mit Patrick Hutzler ein neuer Langzeitverletzter hinzukommt, er wird wohl mehrere Wochen pausieren müssen. Mit der Moral von letzter Woche und unseren Fans im Rücken traue ich der Mannschaft zu, dass sie endgültig wieder in die Erfolgsspur zurückkehrt", so ein optimistisch gestimmter FCT-Vorstand Wolfgang Seitz.

Im mit Spannung erwarteten Nachbarderby geht es aufgrund der Tabellenkonstellation weniger ums Prestige, sondern eher um wichtiges Punktegut, um aus den hinteren Regionen den Weg in Richtung ruhiges Fahrwasser der Tabelle antreten zu können. Beim Gastgeber hat man beim letzten Auswärtsspiel schon eine Steigerung erkennen können, die dann auch mit einem Zähler belohnt wurde. Nun hofft man, dass der Mannschaft die Verpflichtung von Rückkehrer Robert Schäffler (41), der erstmals an der Außenlinie stehen wird, zusätzlichen Schub verleiht und zusammen mit dem Heimvorteil dafür sorgt, dass die Leistungskurve weiter nach oben zeigt. Saisondreier Nummer 2 möchte der FC auf die Habenseite bekommen und damit bessere Zeiten einläuten.

Nach drei Niederlagen in Folge hat dem SCK der Heimsieg gegen Kulmain natürlich gutgetan. Eine starke zweite Hälfte und eine beeindruckende Moral sorgten dafür, dass man nach frühem Rückstand noch das Blatt wenden konnte. So reist man mit gesteigertem Selbstbewußtsein die wenigen Kilometer nach Tremmersdorf, wohlwissend, dass die Trauben dort hochhängen. Da derartige Duelle ja bekanntlicherweise eigene Gesetze haben, ist man nicht chancenlos. Bringt man zudem Leidenschaft und Einsatzwillen auf den Rasen, ist es - wie der Trainer erklärt - ohne weiteres möglich, Zählbares auf die acht Kilometer lange Heimfahrt mitzunehmen.

"Derbys sind immer etwas Besonderes. Im letzten Derby gegen Eschenbach konnten wir das ganze Spiel über keinen Fuß fassen, dies werden wir im Spiel gegen Tremmersdorf ändern, um unseren Fans eine gewisse Wiedergutmachung zu präsentieren. Vor allem in Tremmersdorf ist immer eine spezielle Atmosphäre zu spüren. Auch wenn der Gastgeber aktuell nicht - wie in dem letzten Jahren - im oberen Tabellendrittel zu finden ist, ist uns bewusst, dass es mit Sicherheit kein leichtes Spiel werden wird. Nur mit höchster Konzentration und absolutem Willen wird es möglich sein, Punkte aus Tremmersdorf mit nach Hause zu nehmen. Wir arbeiten Training für Training daran, Spielzüge zu verfeinern und leichtsinnige Fehler abzustellen. Wir freuen uns, bei unserem Nachbarn der Gast sein zu dürfen", sagt SCK-Coach Andreas Freiberger.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr SV Kulmain SV Kulmain SC Eschenbach 1923 Eschenbach 15:00 PUSH

Das 1:2 in "Dumba" war unnötig, bestraft wurde der SVK dabei für einen Leistungsabfall nach dem Seitenwechsel. Der soll am kommenden Wochenende nicht mehr vorkommen, im Heimspiel gegen den Rangdreizehnten soll der dritte Sieg auf heimischem Geläuf her, wohlwissend, dass dies kein Selbstläufer wird. Die nach dem Derbysieg in "Dumba" aufkommende Euphorie ist beim SCE nach zwei hohen Niederlagen in Folge einer Ernüchterung gewichen. Es heißt nun, vor allem in der Defensive stabiler und vorne kaltschnäuziger im Abschluß zu werden, will man Zählbares aus Kulmain mitnehmen - was dringend notwendig wäre, um nicht im Keller auf der Stelle zu treten. "Wir müssen auf jeden Fall eine Reaktion zeigen auf die zweite Halbzeit in Kirchenthumbach, dieses Spiel hätten wie nie und nimmer verlieren dürfen. Mit Eschenbach kommt nun ein Gegner, gegen den wir uns gute Chancen ausrechnen, einen Dreier einzufahren, auch weil wir zuhause aktuell ganz gut unterwegs sind. Wir müssen halt schauen, dass wir über 90 Minuten konstant bleiben. Personell wird es Wechsel geben, einige sind in Urlaub, andere sind wieder da, dazu kommen angeschlagene Spieler - ich denke, das hat aber jede Mannschaft aktuell", so Florian Greger, Spartenleiter des SVK. "Am Sonntag steht ein schweres Auswärtsspiel in Kulmain an. Wir haben das Ziel, einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Definitiv fehlen werden Marcel Hofmann, Reinhold Quast, Andreas Hütter, sowie Timo Adler. Fraglich ist noch Nick Dötsch, der mit Knöchelbeschwerden zu kämpfen hat", sagt Mo Dal, der Coach der Rußweiherstädter.

Nach dem in der "Overtime" sichergestellten Heimsieg ihrer Sportvereinigung gegen Haidenaab, sehen die Fans im Sportpark von Grafenwöhr gleich das nächste Topspiel, kreuzt doch die Bafra-Crew mit dem ebenfalls zum Favoritenkreis zählenden Gästen aus Auerbach die Klingen. Während die Heimelf nach dem fünften Dreier in Folge vor Selbstbewußtsein strotzt, erhofft man sich bei den Bergstädtern, dass der Sportverein nach der doch überraschenden Heimniederlage gegen Rothenstadt Wiedergutmachung betreibt und in die Erfolgsspur zurückkehrt. "Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen, arbeiten unter der Woche das auf, was nicht gut geklappt hat und machen es nächste Woche besser", so Trainer Daniel Maier - und mit dieser Absicht reist man auch in die Garnisonsstadt.

"Wieder gezittert, wieder alles rausgehauen in Unterzahl, wieder Last-Minute-Sieg, wir sollten das Glück nun nicht weiter strapazieren, vielleicht haben wir uns das aber auch erarbeitet. Wichtig war gegen Haidenaab letztlich, dass die drei Punkte in Grafenwöhr blieben. Nun haben wir das nächste Topspiel vor der Brust gegen eine Mannschaft, die ich zu den spielerisch besten der Liga zähle und die zudem routinierte und erfahrene Spieler in ihren Reihen hat. Für uns ohne Zweifel ein Brett, wir werden uns hart tun, ganz klar. Aber wir sind auch gut drauf und gut gewappnet, wir werden natürlich wieder am Plan haben, den nächsten Dreier zu holen. Ich bin überglücklich, dass mir gegen Auerbach tatsächlich das erste Mal der komplette Kader zur Verfügung steht, ich kann also aus dem Vollen schöpfen", so SVG-Coach Bobby Bafra.

"Mit Grafenwöhr erwartet uns eines der stärksten Teams in der Liga. Wir müssen im Vergleich zum letzten Spiel eine Schippe drauflegen und über die volle Spielzeit hochkonzentriert sein, um etwas Zählbares mitzunehmen. Eine geschlossene Mannschaftsleistung ist zwingend erforderlich", sagt Gästetrainer Daniel Maier.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr VfB Rothenstadt VfB Rothenst SpVgg Trabitz SpVggTrabitz 15:00 PUSH

Mit dem doch etwas überraschenden 2:0 in Auerbach hat der VfB nach drei sieglosen Spielen in Folge den erhofften Turnaround geschafft. Die neu zusammengestellte Mannschaft harmoniert immer besser und freut sich nun auf die Herausforderung, die da Primus Trabitz heißt - eine Prüfung auf Herz und Nieren steht also bevor. Der Ligaprimus reist nach bislang maximal Erreichtem mit breiter Brust an und hat nichts anderes im Sinn, als den nächsten vollen Ertrag einzufahren. "Uns erwartet am Wochenende vor heimischer Kulisse die wohl schwerste Aufgabe, die die Liga momentan bietet. Ich bin davon überzeugt, dass es eine faire und gute Kreisligapartie werden wird, obwohl von außen viel hineininterpretiert wird. Die Liga besteht nicht nur aus Trabitz und Rothenstadt, sondern verfügt über mehr Qualität, ob mit eigenen oder externen Spielern. Aber wir sind es einfach leid, uns permanent rechtfertigen zu müssen. Wir werden uns auf das Wesentliche konzentrieren, für das wir Woche für Woche - wie jede andere Mannschaft auch - trainieren, nämlich dem Wettbewerb am Wochenende. Wir freuen uns auf das Duell mit reichlich Zuschauern, ob die für uns sind, oder eben auch nicht", so VfB-Coach Hakan Boztepe. "Der VfB Rothenstadt hat am vergangenen Spieltag eindrucksvoll bewiesen, dass er auch gegen einen Tabellenführer bestehen kann. Für uns bedeutet das eine anspruchsvolle Aufgabe gegen einen Gegner mit starken Einzelspielern, den man keinesfalls unterschätzen darf. Wir gehen jedoch mit großem Selbstvertrauen in die Partie. Nach sechs Spielen sind wir weiterhin ungeschlagen und wollen diese Serie konsequent fortsetzen. Man sieht deutlich, dass sich unsere intensive Arbeit der vergangenen Wochen und Monate auszahlt. Wir finden immer besser in den Rhythmus, unsere Abläufe greifen zunehmend und die Mannschaft tritt von Spiel zu Spiel stabiler und effizienter auf. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die nächsten drei Punkte einfahren und damit unsere Tabellenführung behaupten", gibt sich Gästetrainer Thomas Baier entschlossen.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr FC Vorbach FC Vorbach TSV Eslarn TSV Eslarn 15:00 PUSH

Drei Einbußen nacheinander haben den FC ins hintere Tabellendrittel gespült. Motiviert durch Kirwastimmung und mit einer gewohnt zahlreichen Fangemeinde im Rücken will man dem bislang eine scharfe Klinge schlagenden Gast von der Landesgrenze einen großen Kampf liefern, um mit möglichst vollem Ertrag die negative Serie zu beenden. Die Grenzlandelf weiß um die Schwere ihrer Aufgabe, hat aber durch ihre bislang beeindruckende Bilanz mit zuletzt drei Dreiern in Folge so viel Selbstbewußtsein aufgebaut, um das Mindestziel, nämlich einen Teilerfolg zu erringen, zu erreichen. "Mit Eslarn kommt der aktuelle Tabellendritte mit seinem momentan herausragenden Torjäger Striegl zum Kirwaspiel nach Vorbach. Nach gutem Start in die Saison mit fünf Punkten, aber zuletzt drei Niederlagen in Folge, wird es wieder Zeit für uns, zu punkten. Über die Klatsche in Trabitz haben wir nicht mehr groß gesprochen und diese auch schon abgehakt, beziehungsweise können wir diese ganz gut einordnen. Wir haben die Woche sehr gut und mit guter Beteiligung trainiert und freuen uns auf unser Kirwaheimspiel, bei dem traditionell viele Zuschauer dabei sind, auch wenn der Gegner aus Eslarn aufgrund der Entfernung wahrscheinlich eher weniger Fans mitbringen wird. Letzte Saison konnten wir zu dem Zeitpunkt den damaligen Tabellenführer aus Reuth schlagen und diesmal versuchen wir das Gleiche gegen starke Eslarner. Ähnlich wie Reuth damals, ist das bisherige Abschneiden von Eslarn eine kleine Überraschung. Die Aufgabe wird natürlich sein, Torjäger Striegl so gut es geht aus dem Spiel zu nehmen. Wie wichtig er für den Gegner ist, sieht man daran dass er 13 von 20 Toren erzielt hat. Trotzdem dürfen wir auch die restlichen starken Offensivspieler nicht vergessen. Personell schaut es bei uns endlich besser aus. Mit Kahouli, Schmid und Schwenk kommen drei Urlauber zurück. Dazu ist der zuletzt gesperrte Kapitän Lukas Wiesnet wieder spielberechtigt. Bei den verletzt fehlenden Lukas Barthelmann (noch kein Saisonspiel) und Dominik Lang müssen wir noch die Woche abwarten, aber zumindest beim Lukas schaut es gut aus", so das ausführliche Statement von FCV-Coach Peter Schramm. "Uns erwartet ein schweres Auswärtsspiel. In Vorbach ist es in den vergangenen Duellen für uns nie einfach gewesen. Auch dieses Mal bin ich mir sicher, dass die Heimelf alle Hebel in Bewegung setzen wird, um einen Heimdreier einzufahren und es uns richtig schwer zu machen. Für uns ist gilt es, wie jede Woche als Team aufzutreten und Kampfgeist zu zeigen. Wenn wir von Anfang an da sind, können wir in Vorbach eventuell auch einen Punkt entführen, was klasse wäre", sagt der Spielertrainer des TSV, Peter Rackl.