Nächstes Topduell: Alemannia Waldalgesheim empfängt Basara

Die Japaner stellten eine „gut bestückte Mannschaft“, die von der Disziplin lebe und über die gesamte Spieldauer aktiv sei. „Deshalb ist es keine Überraschung, dass sie oben stehen“, so der Trainer. Wenn ein Team in vier Jahren immer zwischen Platz drei und fünf pendele, spreche das für Qualität und große Konstanz auf allen Ebenen. Deshalb kann das Rezept nur lauten: Die Alemannia muss auf der, trotz der ersten Saisonpleite vom Ergebnis her, zweifellos besten Saisonleistung aufbauen, nicht den Kopf hängen lassen, sich auf die eigenen Stärken und das eigene Spiel verlassen.

UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber Melunovic betont, dass man immer fair bleiben wolle. Auf dem Platz wie am Spielfeldrand. „Ich bin stolz, dass die Jungs versuchen, alles spielerisch lösen zu wollen“, sagt er. Am Samstag bedeutet das, dass der Kader ähnlich aussieht wie in Mechtersheim. Läuft alles glatt, könnte Innenverteidiger Tobias Lauterbach nach seiner neunmonatigen Leidenszeit in der Schlussphase die ersten Minuten auf dem Feld bekommen. Lediglich Bertin Gelenbevi fehlt weiterhin wegen einer Knieverletzung.