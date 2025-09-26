Nächstes Topduell: Alemannia Waldalgesheim empfängt Basara

Waldalgesheim. Nach dem Spitzenspiel ist vor dem Spitzenspiel. Eine Woche nach der unglücklichen 2:3-Niederlage bei Verbandsliga-Spitzenreiter TuS Mechtersheim erwartet Alemannia Waldalgesheim am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr) in der Langinvest-Arena an der Waldstraße mit dem FC Basara Mainz den nächsten Meisterschaftskandidaten. Beide Teams haben aktuell 19 Zähler auf der Habenseite, genauso wie der FC Bienwald Kandel. Einen Punkt hinter dem Trio lauert mit dem TB Jahn Zeiskam die dritte Mannschaft aus der Südpfalz. Mit einem Dreier wollen die Grün-Weißen dabei die eigene Ausgangsposition stärken und gleichzeitig einen Mitkonkurrenten hinter sich lassen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
„Es wird ein schwieriges Stück Arbeit.“ SVA-Coach Elvir Melunovic weiß um die äußerst anspruchsvolle Aufgabe gegen die „Diamanten“. Es komme darauf an, die Leistung aus der Mechtersheim-Partie zu wiederholen und die drei Fehler zu vermeiden, die den Klassenprimus zu Beginn der zweiten Halbzeit zurück ins Spiel und dann zum Sieg geführt hatten. Von seinen Jungs, deren Geschlossenheit und Lernbereitschaft, ist der 54-Jährige absolut überzeugt. „Bei allen steckt auch noch ein bisschen Wut mit drin. Sie hätten am liebsten schon am Sonntag gespielt“, sagt er. Der Unterschied habe in Mechtersheim allein in der Erfahrung und im Alter der Akteure gelegen. Jetzt gehe es jedenfalls nicht darum, den entgangenen Zählern nachzutrauern, sondern darum, den vollen Fokus auf Basara zu legen und die Begegnung mit voller Konzentration zu bestreiten. Denn, so der kleine Seitenhieb auf die Mechtersheim-Begegnung: „Es gibt auch noch ein Rückspiel bei uns.“ Die Alemannia will auch im kommenden Frühjahr noch in Schlagdistanz sein.
Die Frage, ob der Verlierer aus dem Verfolgerduell den Aufstieg bei dann vielleicht schon sechs Zählern Rückstand auf das von Nauwid Amiri trainierte Mechtersheim abhaken könne, verneint Melunovic. „Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft, da kann immer alles passieren“, sagt er. Wichtig sei, Ruhe zu bewahren, vernünftig zu sein. Dass es für sein Team um einen Dreier gehe, steht dennoch außer Frage: „Wir wollen schließlich oben dranbleiben.“ Angst habe man vor keinem Gegner, aber der Respekt vor Basara sei groß.
Die Japaner stellten eine „gut bestückte Mannschaft“, die von der Disziplin lebe und über die gesamte Spieldauer aktiv sei. „Deshalb ist es keine Überraschung, dass sie oben stehen“, so der Trainer. Wenn ein Team in vier Jahren immer zwischen Platz drei und fünf pendele, spreche das für Qualität und große Konstanz auf allen Ebenen. Deshalb kann das Rezept nur lauten: Die Alemannia muss auf der, trotz der ersten Saisonpleite vom Ergebnis her, zweifellos besten Saisonleistung aufbauen, nicht den Kopf hängen lassen, sich auf die eigenen Stärken und das eigene Spiel verlassen.
UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber Melunovic betont, dass man immer fair bleiben wolle. Auf dem Platz wie am Spielfeldrand. „Ich bin stolz, dass die Jungs versuchen, alles spielerisch lösen zu wollen“, sagt er. Am Samstag bedeutet das, dass der Kader ähnlich aussieht wie in Mechtersheim. Läuft alles glatt, könnte Innenverteidiger Tobias Lauterbach nach seiner neunmonatigen Leidenszeit in der Schlussphase die ersten Minuten auf dem Feld bekommen. Lediglich Bertin Gelenbevi fehlt weiterhin wegen einer Knieverletzung.