Nächstes Top-Team stolpert in Barleben, Wechsel an der Spitze

Am 13. Spieltag ist die Tabellenspitze der Verbandsliga gewechselt: Mit einem souveränen Auswärtssieg in Sangerhausen eroberte der SSC Weißenfels den ersten Tabellenplatz - begünstigt vom Überraschungserfolg des FSV Barleben gegen den bisherigen Tabellenführer SV Fortuna Magdeburg.
Die Misere der SG Rot-Weiß Thalheim hält an. Auch nach dem 14. Saisonspiel wartet das Schlusslicht weiter auf den ersten Sieg. Am Freitagabend unterlagen die Thalheimer dem BSV Halle-Ammendorf im Heimspiel mit 1:2. Steven Niesel (10.) und Dominic Winkler (32.) trafen in Hälfte eins für den Gast auf Ammendorf, Luca Prielipp verkürzte für die Hausherren kurz vor dem Ende (89.).
Zunächst für eine Nacht hatte der SSC Weißenfels die Tabellenführung erobert. Mit einem 4:0-Auswärtssieg beim VfB Sangerhausen setzte sich die Elf von Maximilian Oha an die Spitze. Stefan Raßmann (22.), Martin Dierichen (45.+1), Carlo Purrucker (87.) und Jamie-Lee Haufe (90.) trafen im Gastspiel in der Rosenstadt. Den Spitzenplatz hat der SSC dann sogar behalten - weil der bisherige Tabellenführer SV Fortuna Magdeburg tags darauf in Barleben unterlag.
Es waren unruhige Tage beim SC Bernburg. Zu Beginn der Woche wurde der Rücktritt des bisherigen Trainer-Duos aus Torsten Lange und Patrick Stockmann bekannt. Am Freitagabend ging es wieder um Punkte: Unter der Regie des Interims-Spielertrainers Philipp Giemsa trennte sich der SCB mit einem 1:1-Unentschieden vom SV Blau-Weiß Dölau. Anton Haensch brachte die Gäste in Front (32.), Arthur Krishteyn glich für die Bernburger aus (32.).
Dreimal hatten sich der SV Dessau 05 und der SV Eintracht Emseloh in der jüngeren Vergangenheit in der Verbandsliga und im Landespokal gegenüber. Dreimal waren am Ende die Dessauer als Sieger vom Platz. Auch im vierten Aufeinandertreffen gab es für Emseloh nichts zu holen: Angeführt von Doppelpacker Elia Friebe setzten sich die Muldestädter am Samstag mit 3:0 gegen den Aufsteiger durch.
Am Freitagabend musste der SV Fortuna Magdeburg die Tabellenführung an den SSC Weißenfels abgeben, am Sonnabend konnten sich die Fortunen die Spitze nicht zurückholen. Am heimischen Anger stürzte der FSV Barleben nach dem SSC Weißenfels (2:1) das nächste Spitzenteam der Verbandsliga. Willy Duda erzielte den späten Siegtreffer zum Heimerfolg (88.).
Gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen bleibt es für den SV Westerhausen schwierig, zu punkten. Nachdem BiWo zuvor bereits vier der vergangenen fünf direkten Duelle gewonnen hatte, setzte sich die Elf von Peer Rosemeier auch am Sonnabend zu Gast am Wolfsberg mit 2:0 durch.
Nach vier Niederlagen in Folge wollte der Haldensleber SC wieder punkten. Dies ist der Mannschaft von Tom Krüger am Sonnabend zwar gelungen, allerdings verpasste der HSC nach 2:0-Führung den Heimerfolg gegen den SV Blau-Weiß Zorbau. Erst in der Schlussviertelstunde glichen die Zorbauer aus.
Im einzigen Sonntagsspiel wurde der VfB Merseburg seiner Favoritenrolle gerecht. Mit einer 0:3-Niederlage im Gepäck musste sich der SSV Havelwinkel Warnau auf den knapp 200 Kilometer langen Heimweg begeben. Danny Wagner (6.), Alexander Friedrich (76.) und Oliver Hillemann (89.) trafen für die Merseburger.
