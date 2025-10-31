Nächstes Top-Spiel für die Spvg. Steinhagen

Im Tableau liegen beide Mannschaften mit jeweils 23 Punkten auf Platz zwei und drei. Weil der TuS Lipperreihe (25) aber schon eine Partie mehr absolviert hat, handelt es sich um ein verkapptes Gipfeltreffen. „Ärgerlich, dass ich nicht dabei sein kann“, sagt Norderney-Urlauber Andreas Brandwein. Doch auch unter der Regie seiner Co-Trainer Tobias Kreutzer und Marvin Heinsch traut Steinhagens Chefcoach der Spvg. einen Sieg zu. Schließlich sind die Cronsbach-Kicker seit Ende August ungeschlagen und stürzten vor einer Woche SW Sende durch einen 4:3-Auswärts-Coup in Unterzahl vom Tabellenthron.

Kapitän Tim Herden ist nach seiner roten Karte zwar für zwei Spiele gesperrt, in Vitali Wolf und Daniel Schröder präsentieren sich dafür zwei andere Offensivkräfte in Topform. Insgesamt acht Tore erzielte das Duo in den vergangenen beiden Partien. Individuell stark besetzt sind aber auch die Gäste. Torwart Maik Rubzov, Baris Colak und Kemal Ökte sind im Altkreis unter anderem aus ihrer Zeit beim SC Peckeloh bekannt.