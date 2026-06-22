Nächstes Testspiel wartet: „Wir müssen weiter hart arbeiten“

Nach dem erfolgreichen Auftakt gegen den FC Gütersloh empfängt der SC Spelle-Venhaus am Dienstagabend die U21 des FC Twente Enschede/Heracles Almelo. Trainer Henry Hupe sieht trotz des gelungenen Starts noch reichlich Entwicklungspotenzial.
Drei Tage nach dem erfolgreichen Auftakt in die Vorbereitung bleibt dem SC Spelle-Venhaus kaum Zeit zum Durchatmen. Bereits am Dienstag um 19 Uhr steht im Getränke Hoffmann Stadion der zweite Test auf dem Programm. Gegner ist die U21 des niederländischen Nachwuchsleistungszentrums FC Twente Enschede/Heracles Almelo.
Für Markus Schütte, Sprecher des Speller Leitungsteams, ist die Begegnung mehr als ein gewöhnliches Testspiel. „Ein interessanter Gegner, von dem man sich fußballerisch vielleicht ein bisschen abgucken kann“, sagt er auf der Homepage des Vereins. Über Kontakte in die Niederlande kam das Duell zustande. Aus der renommierten Talentschmiede gingen unter anderem die heutigen Speller Janik Jesgarzewski und Adrian Lenz sowie der aus Andervenne stammende Thilo Leugers hervor.
Mit Selbstvertrauen gehen die Emsländer in die zweite Partie der Vorbereitung. Beim 1:0-Erfolg gegen den Regionalligisten FC Gütersloh hinterließ die Mannschaft einen überzeugenden Eindruck. Sportlicher Leiter Tobias Harink sprach anschließend von einem „tollen Auftakt“ und einem verdienten Sieg. Angesichts der zahlreichen Chancen auf beiden Seiten hätte die Begegnung nach seiner Einschätzung ebenso gut 4:3 enden können.
Trainer Henry Hupe ordnet den Erfolg dagegen bewusst nüchtern ein. „Ein ganz guter Einstieg auch in Kombination mit dem Ergebnis. Aber wir wollen das nicht so hochhängen. Denn dafür können wir uns nichts kaufen“, betont der 28-Jährige. Trotz des gelungenen Starts sieht er noch „einige Baustellen“ und viel Arbeit vor seiner Mannschaft. Gleichzeitig erkennt Hupe großes Entwicklungspotenzial: „Wir müssen weiter hart arbeiten.“
Besonders zufrieden zeigte sich das Trainerteam mit den ersten Eindrücken der fünf Neuzugänge. „Wir dürfen uns darüber freuen“, sagt Hupe und sieht sein erstes Gefühl bestätigt, „dass es echt gut passen könnte“. Gleichzeitig hebt er hervor, dass sich auch die etablierten Spieler stark präsentiert hätten.
Auch Harink zieht ein positives Zwischenfazit. Moritz Pauli überzeugte mit sicherem Defensivverhalten und einer Rettungsaktion auf der Torlinie, Joe Klöpper verlieh der Abwehr Stabilität und Jan Wulkotte gewann zahlreiche Zweikämpfe. Daniel Benke bereitete den Siegtreffer von Tjark Höpfner sowie weitere Torchancen vor. Benjamin Evers sorgte mit seinen Tiefenläufen immer wieder für Gefahr. Harinks Gesamturteil fällt entsprechend positiv aus: „Die Tendenz passt.“
Auch in den kommenden Testspielen will Hupe die Einsatzzeiten weiterhin gleichmäßig verteilen. Jeder Spieler soll die Möglichkeit erhalten, sich zu präsentieren. Gleichzeitig erwartet der Coach, dass der Teamgedanke jederzeit im Mittelpunkt steht. Denn unabhängig vom Charakter eines Testspiels gelte für seine Mannschaft derselbe Anspruch: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen.“