Nächstes Testspiel wartet: „Wir müssen weiter hart arbeiten“ Spelle erwartet niederländische Talente zum nächsten Härtetest von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Nach dem erfolgreichen Auftakt gegen den FC Gütersloh empfängt der SC Spelle-Venhaus am Dienstagabend die U21 des FC Twente Enschede/Heracles Almelo. Trainer Henry Hupe sieht trotz des gelungenen Starts noch reichlich Entwicklungspotenzial.

Drei Tage nach dem erfolgreichen Auftakt in die Vorbereitung bleibt dem SC Spelle-Venhaus kaum Zeit zum Durchatmen. Bereits am Dienstag um 19 Uhr steht im Getränke Hoffmann Stadion der zweite Test auf dem Programm. Gegner ist die U21 des niederländischen Nachwuchsleistungszentrums FC Twente Enschede/Heracles Almelo. Für Markus Schütte, Sprecher des Speller Leitungsteams, ist die Begegnung mehr als ein gewöhnliches Testspiel. „Ein interessanter Gegner, von dem man sich fußballerisch vielleicht ein bisschen abgucken kann“, sagt er auf der Homepage des Vereins. Über Kontakte in die Niederlande kam das Duell zustande. Aus der renommierten Talentschmiede gingen unter anderem die heutigen Speller Janik Jesgarzewski und Adrian Lenz sowie der aus Andervenne stammende Thilo Leugers hervor.

Gelungener Auftakt macht Mut Mit Selbstvertrauen gehen die Emsländer in die zweite Partie der Vorbereitung. Beim 1:0-Erfolg gegen den Regionalligisten FC Gütersloh hinterließ die Mannschaft einen überzeugenden Eindruck. Sportlicher Leiter Tobias Harink sprach anschließend von einem „tollen Auftakt“ und einem verdienten Sieg. Angesichts der zahlreichen Chancen auf beiden Seiten hätte die Begegnung nach seiner Einschätzung ebenso gut 4:3 enden können. Trainer Henry Hupe ordnet den Erfolg dagegen bewusst nüchtern ein. „Ein ganz guter Einstieg auch in Kombination mit dem Ergebnis. Aber wir wollen das nicht so hochhängen. Denn dafür können wir uns nichts kaufen“, betont der 28-Jährige. Trotz des gelungenen Starts sieht er noch „einige Baustellen“ und viel Arbeit vor seiner Mannschaft. Gleichzeitig erkennt Hupe großes Entwicklungspotenzial: „Wir müssen weiter hart arbeiten.“