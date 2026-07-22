⚫🔴 Nächstes Testspiel im Ruraue Stadion!

Nach einem erfolgreichen Wochenende bei unserer Sportwoche geht es für unsere Mannschaft am Donnerstag mit dem nächsten Vorbereitungsspiel weiter.
Zu Gast im Ruraue Stadion ist der SSV Körrenzig, der in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Kreisliga B feiern konnte. Für beide Mannschaften bietet die Partie eine gute Gelegenheit, weiter an den Abläufen zu arbeiten und wichtige Spielpraxis zu sammeln.
Für das Team von Trainer Kai Schiefbahn ist es ein weiterer Schritt in der Vorbereitung auf die neue Saison.
🗓️ Donnerstag | 23. Juli
🕢 Anstoß: 19:30 Uhr
📍 Ruraue Stadion, Schophoven
Info: Da sich viele unserer Helfer aktuell im wohlverdienten Urlaub befinden, wird es bei diesem Testspiel keinen Getränkeverkauf geben. Vielen Dank für euer Verständnis! ❤️🖤