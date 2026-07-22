⚫🔴 Nächstes Testspiel im Ruraue Stadion!

Nach einem erfolgreichen Wochenende bei unserer Sportwoche geht es für unsere Mannschaft am Donnerstag mit dem nächsten Vorbereitungsspiel weiter.

Zu Gast im Ruraue Stadion ist der SSV Körrenzig, der in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Kreisliga B feiern konnte. Für beide Mannschaften bietet die Partie eine gute Gelegenheit, weiter an den Abläufen zu arbeiten und wichtige Spielpraxis zu sammeln.