Nächstes Team zieht zurück und wichtige Personalentscheidung

– Foto: Joachim Koschler

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

TV Altenstadt

Beim TV Altenstadt gibt es eine wichtige Personalentscheidung für die Zukunft: Arjan Xhaferi hat für die Saison 2026/27 verlängert. Der 26-Jährige bleibt damit ein fester Bestandteil der Mannschaft. Intern gilt er als absoluter Leistungsträger, der mit spielerischer Qualität, aggressiver Zweikampfführung und starker Mentalität vorangeht. Auch läuferisch ist Xhaferi enorm präsent und setzt immer wieder Impulse.

Zusätzliche Bedeutung gewinnt seine Verlängerung durch seine Erfahrung aus der Bezirksliga, unter anderem beim FTSV Kuchen und beim 1. FC Donzdorf. Diese Routine bringt Stabilität in ein ambitioniertes Team. Besonders groß ist die Freude im Verein, weil Arjan ein echtes Eigengewächs ist: Er verbrachte seine Jugend in Altenstadt und trägt weiterhin das Trikot seines Heimatvereins. Seine Zusage steht für Identifikation und Kontinuität.