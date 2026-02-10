Nächstes Team zieht zurück und wichtige Personalentscheidung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Beim TV Altenstadt gibt es eine wichtige Personalentscheidung für die Zukunft: Arjan Xhaferi hat für die Saison 2026/27 verlängert. Der 26-Jährige bleibt damit ein fester Bestandteil der Mannschaft. Intern gilt er als absoluter Leistungsträger, der mit spielerischer Qualität, aggressiver Zweikampfführung und starker Mentalität vorangeht. Auch läuferisch ist Xhaferi enorm präsent und setzt immer wieder Impulse.
Zusätzliche Bedeutung gewinnt seine Verlängerung durch seine Erfahrung aus der Bezirksliga, unter anderem beim FTSV Kuchen und beim 1. FC Donzdorf. Diese Routine bringt Stabilität in ein ambitioniertes Team. Besonders groß ist die Freude im Verein, weil Arjan ein echtes Eigengewächs ist: Er verbrachte seine Jugend in Altenstadt und trägt weiterhin das Trikot seines Heimatvereins. Seine Zusage steht für Identifikation und Kontinuität.
+++
+++
Der Fußballbezirk Enz/Murr muss in der Kreisliga B2 einen Rückzug verkraften. Der TuS Freiberg teilte am 8. Februar 2026 per Mail mit, dass die Mannschaft wegen Spielermangels aus dem laufenden Wettbewerb abgemeldet wird. Damit werden alle bislang ausgetragenen Partien des Teams aus der Wertung genommen. Für die verbleibenden Gegner bedeutet das spielfreie Spieltage. Der Schritt wird im Bezirk mit Bedauern aufgenommen, zeigt aber die personellen Herausforderungen, vor denen viele Amateurvereine aktuell stehen. Für den weiteren Saisonverlauf wird die Tabelle entsprechend neu berechnet.
+++
+++