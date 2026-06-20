Nächstes Talent wechselt von der FCM-Reserve zu Chemie Leipzig

– Foto: Axel Kammerer

Erst in der vergangenen Woche hatte die BSG Chemie Leipzig mit Conner Noel Schulze einen Neuzugang von der U23 des 1. FC Magdeburg vorgestellt . Nun geht ein weiteres Talent aus der FCM-Reserve den Schritt nach Leutzsch.

Auch Hector Hink wird in der neuen Regionalliga-Saison für die Chemiker auflaufen. Dies gab die BSG am Samstagabend bekannt. Mit dem Angreifer gäbe es "frischen Wind für die Chemie-Offensive", heißt es in der Vorstellung. Im Alfred-Kunze-Sportpark unterschrieb Hink einen Einjahresvertrag mit einer Verlängerungsoption, wie der Club mitteilte. Zum Spielerprofil:

"Hector Hink hat im Training absolut überzeugt. Was ihn auszeichnet, sind seine Robustheit und Körpergröße, sein gutes Tempo und seine Beidfüßigkeit – er verfügt mit links wie rechts über einen sehr ordentlichen Schuss, kann offensiv auch auf allen Positionen spielen", sagt der Trainer und Sportliche Leiter der Chemiker, Alexander Schmidt, über den Neuzugang. Mit seinen Fähigkeiten werde der Offensivspieler "in der neuen Saison positiv überraschen, wir trauen ihm das absolut zu", fügt Schmidt an.

Verletzungen werfen Hink nach starker Anfangszeit zurück

Hink durchlief den Nachwuchs bei der SG Dynamo Dresden, bevor er 2022 zur neugegründeten U23 des 1. FC Magdeburg wechselte. Sein Start bei der FCM-Reserve verlief sehr verheißungsvoll: Mit sechs Treffern in den ersten fünf Spielen ließ der Angreifer sein großes Potenzial aufblitzen. Auch bei den Profis durfte er mittrainieren. Dann aber wurde Hink immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Von September 2022 bis zum Jahresende 2023 konnte er aufgrund eines Kreuzband- und eines Meniskusrisses kaum auf dem Platz stehen. Auch danach musste er immer mal wieder aussetzen. Auf das große Potenzial des Talentes hat man beim FCM dennoch weiterhin gesetzt.