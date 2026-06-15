Nächstes Talent gebunden

– Foto: Tobias Beckmann

Der VfL Kassel treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und hat den Verbleib eines weiteren jungen Spielers gesichert. Wie der Kreisoberligist in den sozialen Medien mitteilte, hat Sam Margraf seinen Vertrag verlängert und wird dem Verein auch in der nächsten Spielzeit erhalten bleiben.

Im Mittelpunkt steht ein Mittelfeldspieler, dem der VfL bereits in jungen Jahren eine wichtige Rolle im Offensivspiel zuschreibt. Mit 19 Jahren bringe Margraf nach Vereinsangaben viel Spielintelligenz und Übersicht mit. Besonders hervorgehoben werden zudem sein starker linker Fuß sowie seine Qualitäten als Vorlagengeber.

Damit bindet der VfL einen Akteur, der das Spiel nicht nur mitträgt, sondern aktiv gestalten soll. In der Mitteilung beschreibt der Verein Margraf als spielstarken Fußballer, der Impulse setzen und Kreativität mit Struktur verbinden könne. Das deutet auf ein Profil hin, das im Mittelfeld besonders wertvoll ist: ein Spieler, der nicht allein über Dynamik oder Einsatz kommt, sondern über technische Qualität und ein gutes Gespür für Räume und Lösungen.