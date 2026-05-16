Nächstes Talent gebunden

Der Fokus liegt diesmal auf einem Spieler, der noch am Beginn seiner Laufbahn im Seniorenfußball steht, intern aber bereits als Perspektivkraft mit klarem Entwicklungspotenzial gilt. Mit 19 Jahren geht Sazepin in seine zweite Saison im Herrenbereich. Der Verein beschreibt ihn als ballfertig, beidfüßig und mit großem Ehrgeiz ausgestattet – Eigenschaften, die als Grundlage für den nächsten Schritt und eine noch festere Rolle im Team gelten.

Mit seiner Verlängerung setzt Sazepin nach Darstellung des VfL ein bewusstes Zeichen für Entwicklung, Einsatz und gemeinsame Ziele. Damit bindet der Klub einen jungen Spieler, der nicht nur sportliche Anlagen mitbringt, sondern offenbar auch die Bereitschaft, sich über Leistung und Beharrlichkeit weiter in der Mannschaft zu etablieren. Gerade in einer Phase, in der viele Vereine auf kurzfristige Lösungen setzen, ist das ein Signal mit längerfristiger Perspektive.