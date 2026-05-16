Nächstes Talent gebunden

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der VfL Kassel treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und setzt dabei erneut auf ein junges Entwicklungsprojekt aus dem eigenen Kader. Wie der Kreisoberligist in den sozialen Medien mitteilte, hat Nikita Sazepin seinen Vertrag verlängert und wird dem Verein auch in der kommenden Spielzeit erhalten bleiben.
Der Fokus liegt diesmal auf einem Spieler, der noch am Beginn seiner Laufbahn im Seniorenfußball steht, intern aber bereits als Perspektivkraft mit klarem Entwicklungspotenzial gilt. Mit 19 Jahren geht Sazepin in seine zweite Saison im Herrenbereich. Der Verein beschreibt ihn als ballfertig, beidfüßig und mit großem Ehrgeiz ausgestattet – Eigenschaften, die als Grundlage für den nächsten Schritt und eine noch festere Rolle im Team gelten.
Mit seiner Verlängerung setzt Sazepin nach Darstellung des VfL ein bewusstes Zeichen für Entwicklung, Einsatz und gemeinsame Ziele. Damit bindet der Klub einen jungen Spieler, der nicht nur sportliche Anlagen mitbringt, sondern offenbar auch die Bereitschaft, sich über Leistung und Beharrlichkeit weiter in der Mannschaft zu etablieren. Gerade in einer Phase, in der viele Vereine auf kurzfristige Lösungen setzen, ist das ein Signal mit längerfristiger Perspektive.
Bereits zuvor hatte der VfL Kassel die Vertragsverlängerungen von Kasra Rezaei und Marcel Woitas öffentlich gemacht. Während Rezaei vor allem für Technik, Tempo und Zug zum Tor steht und Woitas dem Offensivspiel mit Schnelligkeit, Tiefgang und Variabilität zusätzliche Elemente verleiht, richtet sich der Blick bei Sazepin stärker auf seine Entwicklung im Übergang zum Herrenfußball.