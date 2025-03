Nächstes Talent für Roding: Yannick Attenberger kommt

„Ich kenne Yannick schon länger von meiner Trainertätigkeit bei der damaligen Landesliga-U17 des ASV Cham. Auch unser Trainer Andy Klebl kennt ihn natürlich bestens aus der Chamer Jugend und war auch dort sein Trainer. Mit Yannick bekommen wir einen technisch starken Mittelfeldspieler, der überwiegend auf der Außenbahn eingesetzt wurde. Wir sind sehr froh, dass er ab der neuen Saison das TB-Wappen auf der Brust tragen wird“, so Rodings sportlicher Leiter Christian Fleischmann zum nächsten Neuzugang.



Der in Cham wohnende Yannick Attenberger wurde im NLZ des ASV Cham ausgebildet und kickte dort in der U15-Bayernliga sowie der U17-Landesliga. Seit vier Spielzeiten steht der Mittelfeldakteur in Diensten des Bezirksligisten DJK Arnschwang. Aufgrund seiner Ausbildung und seiner gesammelten Erfahrungen im Bezirksliga-Herrenbereich passe Attenberger genau in das Anforderungsprofil des neuen sportlichen Konzepts der Turner, lässt sein neuer Klub verlauten.



„Ich sehe den Wechsel zum TB 03 Roding als persönliche und fußballerische Weiterentwicklung, und möchte die Chance, nächste Saison eventuell Landesliga spielen zu können, gerne nutzen. Zudem waren die Gespräche mit den Verantwortlichen sehr gut und offen. Eine entscheidende Rolle für meinen Wechsel spielte auch Trainer Andy Klebl, den ich bereits kenne und sehr schätze“, umreißt Yannick Attenberger seine Beweggründe für die Zusage in Roding.



Weitere Neuverpflichtungen will der TB in Kürze bekanntgegeben. „Wir sind noch an ein paar richtig guten Neuzugängen dran, deren Verpflichtungen kurz vor dem Abschluss stehen“, gibt Sportlicher Leiter Jürgen Weigl vielsagend zu Protokoll. Es bleibt also spannend beim aktuell Tabellen-Dreizehnter der Landesliga Mitte.