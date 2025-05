Nächstes Talent für den TuS

Kanowski war in der abgelaufenen Saison eine feste Größe im A-Junioren-Team des VfB und durfte bereits erste Erfahrungen im erweiterten Kader der Regionalliga-Mannschaft sammeln. Der Wechsel nach Bersenbrück markiert für den ehrgeizigen Nachwuchsspieler nun den bewussten Einstieg in den Seniorenbereich – mit der klaren Perspektive, sich in der Oberliga Niedersachsen zu behaupten und weiterzuentwickeln.

Vielseitig einsetzbar, mental stark