Nächstes Spitzenspiel zum Jahresabschluss

Wie gut, dass nach der 0:6-Klatsche in Großaspach die Chance zur Wiedergutmachung besteht. Zum Jahresabschluss empfängt der FC-Astoria Walldorf am Freitagabend den TSV Steinbach Haiger. Anpfiff im Dietmar-Hopp-Sportpark ist um 19 Uhr.
"60 Minuten lang hatten wir uns nichts vorzuwerfen in Aspach, dann darf es uns aber nicht passieren, dass es so klar wird", sagt Andreas Schön. Der FCA-Trainer ist froh darüber, dass dies nicht die letzte Partie des Jahres gewesen ist, „sondern wir nun die Möglichkeit bekommen, mit einem positiven Gefühl in die Winterpause zu gehen und das wollen wir mit aller Macht auch schaffen.“
In der Vorrunde unterlag der FCA in Steinbach trotz einer richtig guten Leistung mit 2:4. Damals endeten die ersten drei Spieltage mit lediglich einem Zähler, ehe die Schön-Schützlinge so richtig durchstarteten und in den 14 folgenden Parten bis zum Hinrundenabschluss mit 29 Zählern über einem Zwei-Punkte-Schnitt lagen. Nun wäre ein Erfolg gegen Steinbach die Garantie dafür, die Position in der Spitzengruppe zu halten.
Gegen den "Angstgegner" wird das jedoch sehr schwierig. Von 20 Regionalliga-Duellen mit dem TSV hat Walldorf 15 verloren und lediglich drei gewonnen. Die letzten acht Spiele gingen allesamt verloren. "Wir wissen, was auf uns zukommt und auch, dass wir jetzt weiter sind als zum Zeitpunkt des Hinspiels", sieht der Walldorfer Coach seine Mannschaft eingespielter. In den Kader zurückkehren könnte Jacob Collmann. Der Stürmer hatte sich vor knapp zwei Wochen einen leichten Muskelfaserriss zugezogen.
Aller Voraussicht nach am 14. Januar 2026 steigen die Walldorfer wieder ins Training ein. Somit bleiben knapp sechs Wochen bis zum Pflichtspielstart am 21. Februar und der hat es in sich. Es steigt das Lokalderby beim SV Sandhausen, das die Walldorfer in der Vorrunde auf herausragende Art und Weise mit 4:0 für sich entschieden haben.