Nächstes Spitzenspiel zum Jahresabschluss

Wie gut, dass nach der 0:6-Klatsche in Großaspach die Chance zur Wiedergutmachung besteht. Zum Jahresabschluss empfängt der FC-Astoria Walldorf am Freitagabend den TSV Steinbach Haiger. Anpfiff im Dietmar-Hopp-Sportpark ist um 19 Uhr.

"60 Minuten lang hatten wir uns nichts vorzuwerfen in Aspach, dann darf es uns aber nicht passieren, dass es so klar wird", sagt Andreas Schön. Der FCA-Trainer ist froh darüber, dass dies nicht die letzte Partie des Jahres gewesen ist, „sondern wir nun die Möglichkeit bekommen, mit einem positiven Gefühl in die Winterpause zu gehen und das wollen wir mit aller Macht auch schaffen.“

In der Vorrunde unterlag der FCA in Steinbach trotz einer richtig guten Leistung mit 2:4. Damals endeten die ersten drei Spieltage mit lediglich einem Zähler, ehe die Schön-Schützlinge so richtig durchstarteten und in den 14 folgenden Parten bis zum Hinrundenabschluss mit 29 Zählern über einem Zwei-Punkte-Schnitt lagen. Nun wäre ein Erfolg gegen Steinbach die Garantie dafür, die Position in der Spitzengruppe zu halten.