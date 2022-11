Nächstes Spitzenspiel für Zuze Verbandsliga +++ Der FC kann beim FC-Astoria Walldorf II eine große Lücke nach hinten schaffen – Eppingen bei Türkspor Mosbach in der Pflicht

Gewonnen und trotzdem die Spitzenposition verloren. Beim FC Zuzenhausen kann man das locker verkraften, schließlich hat der 1:0-Sieg gegen den SV Spielberg dabei geholfen, sich fünf Punkte Vorsprung auf Rang drei zu verschaffen. Die beängstigend starke Serie der Grün-Weißen hat also weiter Bestand. Am Sonntag steht mal wieder die Begegnung mit einem Spitzenteam an. Die Reise geht zum FC-Astoria Walldorf II, der mit sechs Punkten weniger auf Platz vier lauert. Los geht´s um 14 Uhr im Waldstadion. Einen Tag früher muss auch der VfB Eppingen auf Auswärtsfahrt. Bei Türkspor Mosbach (Anpfiff, 14.30 Uhr) wird es im Vergleich zu den vergangenen Partien, als es gegen Topteams knappe Niederlagen gab, nicht genügen eine ordentliche Leistung zu zeigen. Drei Punkte sind wichtig und Pflicht, um sich vom unteren Mittelfeld fernzuhalten und gleichzeitig die 20-Punkte-Marke zu knacken.

Am Sonntag wird das auch nötig sein, bei der U23 des FC-Astoria Walldorf erwartet die FC-ler eine enorm spielstarke Mannschaft, die mit vielen hungrigen und jungen Talenten besetzt ist. "Keine Frage, Walldorf gehört mit zum Besten, was die Verbandsliga zu bieten hat", so Schieck, der die eigene Leistungsfähigkeit aber nicht unter den Teppich gekehrt wissen will. "Wir haben diese Runde mehrfach bewiesen, was wir können und deshalb fahren wir mit einem breiten Kreuz nach Walldorf, wohlwissend, dass es sehr schwierig ist uns zu schlagen."

"Wir können uns nur wiederholen, wenn wir sagen, dass die Jungs sich mit großer Leidenschaft reinhängen und Woche für Woche auf einem hohen Niveau abliefern", sagt Steffen Schieck. Der Zuze-Coach will zusammen mit seinem Trainerkollegen Marcel Groß und der Truppe weiter in der Erfolgsspur bleiben und bis zur Winterpause keinen Millimeter nachlassen. Er sagt: "In den drei ausstehenden Begegnungen müssen wir noch einmal sämtliche Kräfte bündeln, schließlich können wir uns eine tolle Ausgangsposition für die zweite Saisonhälfte schaffen."

Nur gut spielen reicht leider nicht. "Davon können wir uns eben nichts kaufen", sagt Eppingens Sportlicher Leiter Oliver Späth und präzisiert, was ihm nicht gefällt: "Wenn ich nur 60 Minuten guten, bis sehr starken Fußball spiele und den Rest der Zeit meine Leistung nicht abrufe, bekomme ich eben in dieser Zeit meine Gegentore." Bestens zu beobachten war das am vergangenen Wochenende, als dem VfB eine 1:0-Führung gegen den FC-Astoria Walldorf nicht genügte und er in den letzten elf Minuten drei Gegentreffer hinnehmen musste.

Das Polster zur Abstiegsrelegation beträgt mittlerweile sieben Zähler, Grund genug für Späth die Spieler darauf hinzuweisen. Er sagt: "Wer jetzt noch nicht kapiert hat, um was es geht, ist absolut fehl am Platz."

Die Mannschaft steht also in der Bringschuld in ihrem Auswärtsspiel bei Türkspor Mosbach. Der Aufsteiger hat zwar mit 60 Gegentoren die meisten aller Verbandsligisten kassiert und obendrein das schlechteste Torverhältnis, dafür ist er aber äußerst effizient mit fünf Siegen aus 14 Partien. "Wenn wir dort nicht konsequent agieren, werden wir auch in Mosbach keine Punkte holen", stellt Späth klar. Die angespannte personelle Lage will er gar nicht erst als Ausrede gelten lassen: "Damit haben andere Mannschaften genauso zu kämpfen. Die Jungs, die da sind, haben den Anspruch Verbandsliga zu spielen und dafür kann ich erwarten, dass sie 90 Minuten lang um jeden Zentimeter kämpfen."

Ein Erfolg in Mosbach ist umso wichtiger, wenn man sich den Spielplan etwas genauer anschaut. Kommende Woche ist der VfB am letzten Vorrunden-Spieltag nämlich spielfrei und dann erst wieder in zwei Wochen beim FC Zuzenhausen zum Rückrundenauftakt gefordert. Für Späth ist das Zukunftsmusik, er richtet den Blick auf das Wesentliche: "Jetzt zählt nur Türkspor Mosbach und danach haben wir zwei Wochen lang Zeit, um uns auf Zuzenhausen vorzubereiten."