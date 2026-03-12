Nächstes Spitzenspiel für Vorsfelde, Aufsteigerduell in Sülbeck

– Foto: Ian Messerschmidt

Bereits am kommenden Samstag startet der 20. Spieltag der Landesliga Braunschweig in Wolfenbüttel. Der Rest folgt am Sonntag und da geht es heiß her. Vor allem das Spitzenspiel in Bleckenstedt kann den Titelkampf noch spannender werden lassen. Wir schauen auf alle Partien in der Übersicht..

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr SVG Göttingen 07 - BSC Acosta

Seit 14/15 stand man sich acht Mal gegenüber. Kein Mal konnte Acosta ein Spiel für sich entscheiden. (zwei Unentschieden, sechs SVG-Siege). So gewann die SVG auch das Hinspiel klar mit 3:0. Tabellarisch heißt es Platz sieben gegen elf, wobei die Hausherren vier Punkte Vorsprung haben. Allerdings ist die SVG zuhause noch nicht in Bestform und belegt dort nur den elften Platz.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr SV Lengede - FC Eintracht Northeim

Northeim geht als klarer Favorit in das Duell gegen Kellerkind Lengede. So konnte die Eintracht schon das Hinspiel klar mit 6:1 gewinnen und steht in der FuPa-Formtabelle auf Platz drei. An das letzte Duell in Lengede denkt man allerdings nicht gerne zurück. Das konnte der SVL mit 2:1 gewinnen. Vielleicht ein Mutmacher für den Tabellen-Fünfzehnten.

In drei bisherigen direkten Duellen ging jeweils Göttingen 05 als Sieger vom Feld. Das Hinspiel gewannen die Göttinger mit 4:0. Außerdem steht Fallersleben in der Heimtabelle auf den 14. Platz. Es spricht also vieles für die Gäste. Dennoch ist Fallersleben seit vier Spielen unbesiegt und will diesen Schwung auch gegen den Tabellen-Fünften mitnehmen.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr FT Braunschweig - MTV Gifhorn

Die Freien Turner sind zwar daheim noch ohne Niederlage (3 Siege, 6 Unentschieden), doch mit dem Aufsteiger MTV Gifhorn, kommt ein ganz dickes Brett in den Prinzenpark. Zwar verlor Gifhorn zuletzt gegen Vorsfelde und verlor vorerst Platz eins, doch im Hinspiel zeigte man die absolute Klasse und gewann mit 5:1.

Das absolute Spitzenspiel des 20. Spieltags. Platz drei Bleckenstedt empfängt den Tabellenführer Vorsfelde. Aktuell trennen beide Teams acht Punkte, jedoch hat Vorsfelde auch drei Spiele mehr auf dem Konto. Bleckenstedt ist auf einer Siegeswelle und Vorsfelde gewann das direkte Duell gegen Gifhorn. Beide Teams gehen also mit einer guten Portion Selbstvertrauen in das Spiel am Sonntag.

Bereits am Samstag empfängt der Aufsteiger Germania Wolfenbüttel den Bovender SV, der aktuell auf Platz vier steht. Das Hinspiel gewann Bovenden knapp mit 2:1 durch einen Treffer von Jona Wehofsky in der vierten Minute der Nachspielzeit. Wolfenbüttel weiß also, wie man das Spitzenteam vor Probleme stellt und will Punkte für den Klassenerhalt einfahren.

Im Duell zweier Aufsteiger geht Volkmarode als klarer Favorit in die Partie in Sülbeck. Die Hausherren spielen ihr erstes Pflichtspiel im neuen Jahr und sind in der laufenden Saison auf heimischen Platz noch ohne Zähler. Auch das Hinspiel gewann Volkmarode klar mit 3:0.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr SSV Kästorf - TSC Vahdet Braunschweig