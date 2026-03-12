 2026-03-11T14:31:18.301Z

Ligavorschau

Nächstes Spitzenspiel für Vorsfelde, Aufsteigerduell in Sülbeck

Germania Wolfenbüttel und Bovender SV bereits am Samstag

von NK · Heute, 13:47 Uhr · 0 Leser
– Foto: Ian Messerschmidt

Bereits am kommenden Samstag startet der 20. Spieltag der Landesliga Braunschweig in Wolfenbüttel. Der Rest folgt am Sonntag und da geht es heiß her. Vor allem das Spitzenspiel in Bleckenstedt kann den Titelkampf noch spannender werden lassen. Wir schauen auf alle Partien in der Übersicht..

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SVG Göttingen 07
SVG Göttingen 07SVG Göttinge
BSC Acosta
BSC AcostaBSC Acosta
15:00

Seit 14/15 stand man sich acht Mal gegenüber. Kein Mal konnte Acosta ein Spiel für sich entscheiden. (zwei Unentschieden, sechs SVG-Siege). So gewann die SVG auch das Hinspiel klar mit 3:0. Tabellarisch heißt es Platz sieben gegen elf, wobei die Hausherren vier Punkte Vorsprung haben. Allerdings ist die SVG zuhause noch nicht in Bestform und belegt dort nur den elften Platz.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SV Lengede
SV LengedeSV Lengede
FC Eintracht Northeim
FC Eintracht NortheimNortheim
15:00

Northeim geht als klarer Favorit in das Duell gegen Kellerkind Lengede. So konnte die Eintracht schon das Hinspiel klar mit 6:1 gewinnen und steht in der FuPa-Formtabelle auf Platz drei. An das letzte Duell in Lengede denkt man allerdings nicht gerne zurück. Das konnte der SVL mit 2:1 gewinnen. Vielleicht ein Mutmacher für den Tabellen-Fünfzehnten.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
VfB Fallersleben
VfB FallerslebenFallersleben
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05
15:00

In drei bisherigen direkten Duellen ging jeweils Göttingen 05 als Sieger vom Feld. Das Hinspiel gewannen die Göttinger mit 4:0. Außerdem steht Fallersleben in der Heimtabelle auf den 14. Platz. Es spricht also vieles für die Gäste. Dennoch ist Fallersleben seit vier Spielen unbesiegt und will diesen Schwung auch gegen den Tabellen-Fünften mitnehmen.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw
MTV Gifhorn
MTV GifhornMTV Gifhorn
15:00

Die Freien Turner sind zwar daheim noch ohne Niederlage (3 Siege, 6 Unentschieden), doch mit dem Aufsteiger MTV Gifhorn, kommt ein ganz dickes Brett in den Prinzenpark. Zwar verlor Gifhorn zuletzt gegen Vorsfelde und verlor vorerst Platz eins, doch im Hinspiel zeigte man die absolute Klasse und gewann mit 5:1.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SSV Vorsfelde
SSV VorsfeldeSSV Vorsf.
FC Germania Bleckenstedt
FC Germania BleckenstedtBleckenstedt
15:00

Das absolute Spitzenspiel des 20. Spieltags. Platz drei Bleckenstedt empfängt den Tabellenführer Vorsfelde. Aktuell trennen beide Teams acht Punkte, jedoch hat Vorsfelde auch drei Spiele mehr auf dem Konto. Bleckenstedt ist auf einer Siegeswelle und Vorsfelde gewann das direkte Duell gegen Gifhorn. Beide Teams gehen also mit einer guten Portion Selbstvertrauen in das Spiel am Sonntag.

Sa., 14.03.2026, 18:30 Uhr
BV Germania Wolfenbüttel
BV Germania WolfenbüttelG. Wolfenbü
Bovender SV
Bovender SVBovender SV
18:30

Bereits am Samstag empfängt der Aufsteiger Germania Wolfenbüttel den Bovender SV, der aktuell auf Platz vier steht. Das Hinspiel gewann Bovenden knapp mit 2:1 durch einen Treffer von Jona Wehofsky in der vierten Minute der Nachspielzeit. Wolfenbüttel weiß also, wie man das Spitzenteam vor Probleme stellt und will Punkte für den Klassenerhalt einfahren.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
FC Sülbeck/Immensen
FC Sülbeck/ImmensenSülbeck
SC Rot-Weiß Volkmarode
SC Rot-Weiß VolkmarodeVolkmarode
15:00

Im Duell zweier Aufsteiger geht Volkmarode als klarer Favorit in die Partie in Sülbeck. Die Hausherren spielen ihr erstes Pflichtspiel im neuen Jahr und sind in der laufenden Saison auf heimischen Platz noch ohne Zähler. Auch das Hinspiel gewann Volkmarode klar mit 3:0.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SSV Kästorf
SSV KästorfSSV Kästorf
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B
15:00

Zuletzt gewann Kästorf zwei direkte Duelle mit Vahdet (4:0 im Hinspiel), doch davor trennte man sich fünf Mal mit einem Remis. In der Formtabelle steht Kästorf auf Platz zwei und machte die Auftaktniederlage ins neue Jahr gegen Bovenden zuletzt mit einem Dreier wieder wett.