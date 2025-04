Nächstes Spitzenspiel: FC Memmingen greift wieder ein

Die Lage: Nach wie vor geht es im Vorderfeld eng zu, wobei die Spitzengruppe auf sechs Mannschaften geschrumpft ist. Erwartungsgemäß hat der FC Pipinsried sowohl seine Rückrunden-Partie als auch das Nachholspiel gegen Schlusslicht TSV Rain gewonnen und ist am FCM in der begradigten Tabelle vorbeigezogen. An den letzten sechs Spieltagen werden innerhalb der Top-Sechs noch einige direkte Duelle ausgetragen.

„Jetzt geht die heiße Phase los. Jede Woche kann Entscheidendes passieren und wir wollen mit aller Macht oben dabeibleiben“, läutet Trainer Matthias Günes vom Fußball-Bayernligisten FC Memmingen den Saison-Endspurt ein. Eines dieser (vor-)entscheidenden Spiele steht am Freitagabend an. Um 19 Uhr geht es – erstmals nach der Winterpause unter Flutlicht – gegen den FC Deisenhofen. Es ist das Duell des Tabellenvierten gegen den -Fünften.

Der Gegner: Der 5:3 Heimsieg des FC Deisenhofen gegen den TSV Kottern zuletzt war spektakulär. Nach einem Zwei-Tore-Rückstand zur Pause wurde in der zweiten Hälfte mit fünf Treffern das Blatt noch gedreht. Zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Andreas Pummer dreimal in Folge verloren, darunter waren Niederlagen gegen die Spitzenteams SV Erlbach und TSV 1860 München II. Ob die Münchner Vorstädter heuer bei sportlicher Qualifikation die Aufstiegsoption ziehen würden, ist noch nicht raus. Vor einem Jahr wurde die Regionalliga-Bewerbung wieder zurückgezogen. Der Verein profitiert von seiner Lage im Münchner Speckgürtel und hat regen Zulauf – der Spielbetrieb von 23 (!) Nachwuchsmannschaften und vier Herrenteams muss aber auch erst einmal organisatorisch bewältigt werden.

Das FCM-Personal: Ein paar Tage Trainingspause nach dem 3:0 Sieg in Landsberg und vor dem spielfreien Wochenende haben nicht nur gutgetan, sondern haben einige Spieler auch gebraucht. So konnten Pascal Maier, David Remiger und David Günes ihre Blessuren weitgehend auskurieren. Auch Nico Nollenberger meldet sich zurück. Timo Schmidt ging in der U21 zuletzt über volle 90 Minuten und ist auch in der „Ersten“ wieder eine Option. Matthias Bergmann (im Bild) dürfte sich in die Startelf gespielt haben. Matthias Moser steht nach seiner frühen Verletzung im Landsberg-Spiel dagegen noch nicht zur Verfügung. Im Blick auf nächste Saison gibt es mit David Spizert einen Abgang zu vermelden. Der Angreifer, im vergangenen Sommer aus Wertingen gekommen, wird sich dem FC Gundelfingen anschließen. Er verändert sich beruflich, kann den Aufwand mit den Trainingsfahrten nicht mehr leisten, kam nach der Winterpause aber auch zu weniger Einsatzzeiten als erhofft.

Rund ums Spiel: Der Nachwuchs des SV Tannheim stellt die Eskort-Kinder und begleitet die Teams auf den Platz. Kassen- und Arena-Öffnung ist am Freitag um 18 Uhr. Einlass für VIP-Dauerkarten-Inhaber ist ab 17 Uhr, für VIP-Tagesgäste ab 17.30 Uhr in die Panorama- und Sky-Lounge im e-con ArenaPark. Der Verein weist darauf hin, dass Eintrittskarten im Vorverkauf oder online weiterhin deutlich günstiger sind als an der Tageskasse. Aus der Arena gibt es weiterhin einen kostenfreien Livestream über Sportottal.TV.