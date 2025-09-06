Nächstes Spitzenspiel

Daran könnte man sich beim VfB Eppingen definitiv gewöhnen. Eine Woche nach dem 1:0-Sieg im Gipfeltreffen beim FV Fortuna Heddesheim, bestreitet der VfB erneut ein Spitzenspiel. Dieses Mal zuhause, wenn am Samstag um 15.30 Uhr die TSG Weinheim in die HWH-Arena kommt. Und schon jetzt verspricht der September einen Kracher nach dem anderen, es warten ausschließlich Topteams aus der oberen Tabellenhälfte.
Die Stimmung ist bestens. "Nach dem Sieg gegen Heddesheim sind die zwei liegengelassenen Punkte vom 2:2 gegen Kirchheim noch ärgerlicher", sagt David Pfeiffer, schmunzelt dabei aber auch ein bisschen. Mit zehn Zählern ist seine Mannschaft hervorragend gestartet, vor allem die Auswärtssiege in Mühlhausen (3:1) und Heddesheim stechen heraus.
Nach einer durchwachsenen Vorbereitung ist das umso überraschender. "Das muss man jedoch differenziert betrachten", sagt Pfeiffer und erläutert, "die Einheiten an sich waren gut, nur eben die Testspiele nicht. Wir konnten taktisch und spielerisch gut arbeiten, letztlich haben die schlechten Testspielergebnisse vielleicht ein Stück mehr die Sinne geschärft, weil wir wussten, was wir besser machen müssen."
Nun hat die Konkurrenz die Fachwerkstädter fraglos auf dem Zettel und es wird keiner den Fehler machen sie zu unterschätzen. Darauf gilt es sich am Samstag einzustellen, wenn mit Weinheim ein formstarker Kontrahent kommt. Und auch danach will es der Spielplan so, dass der VfB quasi bis Ende September alle Favoriten und beinahe jede Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte bereits abgehakt haben dürfte. Nächste Woche geht es nach Bruchsal, dann kommt der GU-Türk. SV Pforzheim, ehe die Reise zum bislang verlustpunktfreien SV Waldhof Mannheim II ansteht. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass im Saisonfinale reihenwiese vermeintlich schlagbare Gegner warten.
Soweit vorauszublicken ist jedoch müßig, für Pfeiffer zählt ganz klar nur Weinheim als nächster Gegner. Ob dafür schon der an einer Zerrung leidende Elias Feljauer zurückkehrt, entscheidet sich kurzfristig. Klar ist hingegen, dass weiterhin Nick Blabusch den Kasten hüten wird. Eigentlich hätte Dominik Samija nach Absprache die beiden zurückliegenden Partien spielen dürfen, allerdings hat er sich just im Abschlusstraining vor der Kirchheim-Partie einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen.