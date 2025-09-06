Die Abwehr des VfB Eppingen (weiß) steht. – Foto: Foto Pfeifer

Nächstes Spitzenspiel Verbandsliga +++ Eppingen empfängt den Spitzenreiter aus Weinheim Verlinkte Inhalte Verbandsliga VfB Eppingen David Pfeiffer

Daran könnte man sich beim VfB Eppingen definitiv gewöhnen. Eine Woche nach dem 1:0-Sieg im Gipfeltreffen beim FV Fortuna Heddesheim, bestreitet der VfB erneut ein Spitzenspiel. Dieses Mal zuhause, wenn am Samstag um 15.30 Uhr die TSG Weinheim in die HWH-Arena kommt. Und schon jetzt verspricht der September einen Kracher nach dem anderen, es warten ausschließlich Topteams aus der oberen Tabellenhälfte.

Die Stimmung ist bestens. "Nach dem Sieg gegen Heddesheim sind die zwei liegengelassenen Punkte vom 2:2 gegen Kirchheim noch ärgerlicher", sagt David Pfeiffer, schmunzelt dabei aber auch ein bisschen. Mit zehn Zählern ist seine Mannschaft hervorragend gestartet, vor allem die Auswärtssiege in Mühlhausen (3:1) und Heddesheim stechen heraus. Nach einer durchwachsenen Vorbereitung ist das umso überraschender. "Das muss man jedoch differenziert betrachten", sagt Pfeiffer und erläutert, "die Einheiten an sich waren gut, nur eben die Testspiele nicht. Wir konnten taktisch und spielerisch gut arbeiten, letztlich haben die schlechten Testspielergebnisse vielleicht ein Stück mehr die Sinne geschärft, weil wir wussten, was wir besser machen müssen."