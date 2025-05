Nächstes Spiel mit zwei Gesichtern: TSV Eching unterliegt Oberau „völlig verdient“

Die Fußballerinnen des TSV Eching ließen bereits nach einer guten Viertelstunde den nötigen Einsatz vermissen, verbesserten sich dann aber. Für etwas Zählbares hat es dennoch nicht gereicht.

Eching – Durch die 0:1 (0:1)-Pleite gegen den FC 1927 Oberau endete die starke – mittlerweile vier Partien andauernde – Siegesserie auf heimischem Platz des TSV Eching.

Erst eine große Chance, dann der Leistungseinbruch

Gleich zu Beginn der Partie hätte Eva Brem die Zebras eigentlich in Führung bringen müssen: Im eins gegen eins mit der FCO-Keeperin Veronika Gratz versagten beim Winterneuzugang aber die Nerven. „Und danach haben wir zum wiederholten Male von jetzt auf gleich das Fußballspielen eingestellt“, ärgert sich der TSV-Trainer.

Denn fortan zeigte sich der Gegner nicht nur deutlich zweikampfstärker, sondern wusste auch durch seine unglaublich effiziente Chancenverwertung zu überzeugen. Im Anschluss an eine gelungene Einzelleistung im Mittelfeld landete das Leder bei Lena Baur, die mit dem ersten – und im weiteren Verlauf einzigen – Torabschluss zum 1:0 für die Mannschaft aus Oberau einnetzte (27.). Per Zufall seien die Echingerinnen dann kurz vor der Pause ebenfalls noch einmal vor dem gegnerischen Kasten in Erscheinung getreten. Der Schuss von Sonja Ermair flog jedoch weit übers Tor.

Echingerinnen werden sich wieder steigern müssen

Erst ab der 65. Minute habe sich die TSV-Auswahl laut Frehe wieder vermehrt bemüht und zumindest etwas ins Spiel zurückgefunden. Mit Ausnahme einer Volleyabnahme von Ermair, die an den Querbalken knallte, fehlte es gegen die defensiven und gleichzeitig konterstarken Gäste aber weiterhin an klaren Möglichkeiten. „Deshalb haben wir völlig verdient verloren“, weiß der 36-Jährige, dessen Team am Sonntag (15 Uhr) direkt den nächsten abstiegsbedrohten Ligakonkurrenten – aktuell steht die Truppe aus Saaldorf als Tabellenelfter nur knapp über dem Strich – empfängt. Dementsprechend rechnet der Übungsleiter mit einem ähnlich kämpferisch geprägten Match. „Und wenn wir diesen Kampf nicht annehmen wird es auch nächste Woche schwer werden.“ Franziska Kugler