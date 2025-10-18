Nächstes Spiel mit Überlebenscharakter

Der Zwang zu punkten wird nicht weniger, wenn man reihenweise Niederlagen einfährt. Am Sonntag erfährt der Erfolgsdruck, der auf Türkspor Eppingen lastet, seinen vorläufigen Höhepunkt. Der 17. und damit Vorletzte empfängt das Schlusslicht TSV Amicitia Viernheim. Ab 15 Uhr geht es auf dem Eppinger Kunstrasen zuallererst darum, das Wochenende nicht mit der Roten Laterne zu beenden.

Mehr ist für beide nicht drin, sie werden auch nach dem 13. Spieltag auch weiterhin die beiden hintersten Tabellenpositionen einnehmen. "Es wird für beide ein sehr schwieriges Spiel", weiß Türkspor-Trainer Mehmet Öztürk um die Bedeutung und erläutert, "aber zuhause müssen wir es hinbekommen, die Punkte bei uns zu lassen." In diesem Zusammenhang appelliert er an das Verantwortungsbewusstsein seiner Kicker und sagt: "Wenn das einer nicht kapiert und nicht immer zuerst an das Wir denkt, soll er direkt daheimbleiben. Da bin ich auch keinem böse."

Wenn man etwas Positives herausziehen will, dann die Tatsache, dass die Eppinger bei zwei Siegen bereits bewiesen haben nicht gänzlich chancenlos zu sein. Öztürk ordnet dies folgendermaßen ein: "Du bekommst immer die Möglichkeit zu punkten und jetzt könnte man sich denken, wenn nicht gegen die, gegen wen dann? Aber das lässt sich natürlich auch umdrehen und das werden sich die Viernheimer ebenfalls denken."