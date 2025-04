Nächstes Spiel gegen Aufstiegskandidaten

Nach dem Heim- und Topspiel gegen Fortuna Düsseldorf geht es für die SV Elversberg an diesem Wochenende genauso spannend weiter: Auch zum 31. Spieltag dieser Zweitliga-Saison steht ein Duell gegen einen Tabellennachbarn an – die SVE tritt als Tabellenvierter beim punktgleichen Fünften SC Paderborn 07 an. Die Partie in der Paderborner Home Deluxe Arena wird am Samstag, 26. April, um 13.00 Uhr angepfiffen.

„Die Trainingswoche war bisher sehr ordentlich und engagiert. Die Jungs wollen sich wieder gut auf Paderborn vorbereiten – das wird auch notwendig sein“, sagt SVE-Trainer Horst Steffen. Die Qualitäten der Paderborner, die noch alle Chancen auf den Erstliga-Aufstieg haben, hat sein Team bereits im Hinspiel (1:3) zu spüren bekommen. „Lukas Kwasniok entwickelt die Mannschaft mit seinem Trainerteam immer weiter und lässt sehr variabel spielen“, sagt Horst Steffen. „Im Spielaufbau haben sie viele verschiedene Möglichkeiten, arbeiten über Standards und Flanken, sind aber auch spielstark im Mittelfeld. Es ist eine Aufgabe, die nicht leicht vorzubereiten ist.“

Darüber hinaus sei auch die intensive Spielweise des Gegners ein Faktor, sagt Steffen: „Paderborn geht wie wir eine hohe Intensität. Was die Laufleistung und Sprints anbelangt, stehen sie unter den ersten Drei. Es wird eine große Herausforderung sein, das zu verteidigen.“ Auch defensiv wirkt Paderborn „strukturiert, kompakt und gut organisiert“, sagt Steffen, der sich insgesamt auf ein spannendes Spiel freut: „Beide Mannschaften sind gut unterwegs, stehen zurecht dort, wo sie stehen, und holen aus ihren Möglichkeiten nahezu das Beste heraus. Wir müssen wieder gut sein, um dort zu bestehen, auch die Tagesform wird entscheidend sein.“ Im Elversberger Kader kehren die zuletzt gelbgesperrten Spieler wieder zurück. Darüber hinaus hat Luca Schnellbacher das Training wieder aufgenommen, inwiefern Maximilian Rohr wieder einsatzfähig sein wird, ist noch offen.